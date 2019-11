"Осторожно, люди!": памяти Тамары Холлболл

Утром зазвонил телефон. Жена показала губами - "Славинский". Бывший коллега по Би-би-си, теперь болеет, сидит дома.

- Ты Тамару Холболл помнишь? - Конечно, помню, а что? - Набери по "гуглу", узнаешь.

Я набрал. Выскочила статья из газеты Daily Mail за 9 мая: "Мужчина с подозреваемыми психическими отклонениями разыскивается полицией, после того как в сгоревшей квартире был найден труп женщины. Детективы предупреждают, что Питер Холболл, 44 лет, подозревается в смерти своей матери, Тамары, 68 лет, в ее доме в Кэмдене"

С Тамарой я познакомился в 1981 году. Она тогда была замужем за датским бизнесменом. В Англии в том году появился Алексей Хвостенко, поэт, художник и сочинитель песен, человек огромного богемного обаяния, под которое Тамара неизбежно попала.

Я помню незабываемую вечеринку, которую устроила Тамара в шикарном доме на севере Лондона. Было понятно, что не любить Хвостенко физически невозможно никому.

Вскоре после этого Тамара, расставшись с мужем, на семейные деньги, ей оставшиеся, решила записать альбом песен Хвостенко. Для этого сняли студию на Кингз-кросс, из парижского ресторана "Балалайка" пригласили музыкантов Паскаля де Люшека и Андрея Шестопалова.

Как вспоминала сама Тамара: "Все жили одной большой компанией у меня в доме. Было прекрасное жаркое лето, ночные гулянья. Наш приятель записывал эти вечеринки на магнитофон - мы приходили, готовили обед, брали вино, ели, пели, веселились, Алексей читал стихи".

В конце 80-х я жил в Кэмдене, в двух кварталах от квартиры Тамары, мы нередко встречались на улице. В августе 1990-го я пригласил Тамару на "Севаоборот", дав ей задание ознакомить аудиторию с коллекцией женских журналов. Вот выдержка из той программы.

