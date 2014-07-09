Бразилия - Германия: что же случилось?

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После финального свиcтка бразильцы долго не уходили с поля. Кто-то плакал, кто-то молился, кто-то бродил по зеленому газону стадиона Минейран, как боксер в нокдауне, не зная, что делать дальше. "Да идите уже!"- хотелось сказать им. Но они не уходили.

Никто не менялся футболками - было видно, что немцам неловко. Лишь Швайнштайгер не преминул ухватить желтый бразильский трофей в память о самой невероятной победе в своей жизни. Через некоторое время трибуны начали закипать. Бразильцы поняли, что пока не поздно, пора ретироваться, и побрели в раздевалку.

Я думаю, они уже понимали всю глубину той пропасти, на дне которой они оказались. Понимали, что последствия разгрома в полуфинале чемпионата мира на бразильской земле от немцев со счетом 1:7 не ограничатся свистом трибун, беспорядками на улицах и потоком оскорблений в прессе. Когда народ вдруг видит, что король голый, последствия обычно бывают далеко идущими.

В одни ворота

Этот матч обещал стать самой захватывающей игрой турнира. Две самые именитые в футбольном мире сборные встречались на ЧМ лишь второй раз. В прошлом матче, в финале 2002 года Германия проиграла со счетом 0:2, поэтому немцы ждали этой игры. Победа в Бразилии - любая, хоть по пенальти - стала бы для них долгожданным реваншем.

Все мы знаем, что порядок бьет класс. В этой игре у немцев был порядок, а у бразильцев отсутствовал класс

Но вместо напряженного матча получилась игра в одни ворота. Что же произошло?

Сомнения по поводу качества игры нынешней сборной Бразилии высказывались еще до начала чемпионата. Но все говорили, что бразильцы не проигрывали на своем поле в турнирах почти 40 лет, что у себя дома они всегда находят форму и пути к победе. И что, в конце концов, у них есть Неймар.

В групповом турнире бразильцы сыграли блекло. Тогда говорили, что это неважно - важно выстрелить в нужный момент, выйти на пик формы к полуфиналу...

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бразильскую сборную буквально поставили на колени

Когда в игре с Колумбией Неймар получил травму, для бразильцев это стало тяжелым ударом. На фоне этого несчастья вторая желтая карточка, показанная капитану команды Тиаго Сильве, осталась почти незамеченной.

Но Тиаго Сильва - единственный защитник бразильцев, способный организовать оборону этой команды. На игру с немцами в центре защиты у них вышли Луис и Данте. Эта гремучая смесь не предвещала хозяевам поля ничего хорошего.

Открытый футбол

После острожных, напряженных четвертьфиналов эта игра с первых минут удивила меня своей открытостью. Но очень быстро стало понятно, что открыта она только с одной стороны. Немцы надежно прикрыли подступы к своим воротам и с радостью приняли в центре поля предложенный бразильцами свободный футбол.

Происходившее далее было похоже на избиение младенцев. Четыре "ой" за шесть минут

Было видно, что в сборной Германии каждый знает свой маневр и способен его выполнить, в то время как бразильцы надеялись на индивидуальное мастерство, которого явно недоставало. Все мы знаем, что порядок бьет класс. В этой игре у немцев был порядок, а у бразильцев отсутствовал класс.

На 11-й минуте сборная Германии прекрасно разыграла угловой. Немцы оставили свободным место у дальней штанги, бразильцы повелись за ними, демонстрируя подобие персональной опеки. Но за секунду до углового Мирослав Клозе увел Давида Луиса от Мюллера - игрока, которого тот должен был опекать. Мюллер рванул на заранее вычищенную полянку у задней штанги. Луис было тоже дернулся, но было поздно: его уже блокировали. Тони Кроос с углового точно выложил мяч одинокому Мюллеру, и тот хладнокровно переправил его в ворота.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бразильским болельщикам пришлось несладко

Это была явная заготовка немцев, отработанная на тренировке и блестяще исполненная в игре. После этого урока, преподанного бразильцам в их штрафной, хозяевам поля нужно было бы сосредоточиться, организоваться, закрыть ворота и понять, что делать дальше. Ничего страшного к тому моменту еще не произошло. Но они бросились отыгрываться, полностью потеряв дисциплину в обороне.

Бывают случаи, когда проигрывающей команде удается таким образом перехватить инициативу, особенно когда соперник решает играть на сохранение преимущества. Но немцы уже почувствовали слабину своих оппонентов и были готовы ею воспользоваться с беспощадностью коршуна, парящего над десятью желтыми зайцами, бегающими по зеленому полю.

Показательная порка

Происходившее далее было похоже на избиение младенцев. На 23-ой, 24-ой, 26-ой и 29-ой минутах мячи влетают в ворота бразильцев. Четыре "ой" за шесть минут. Кроос, Кедира, Озил, Хуммель проходили центр защиты растерянных бразильцев, как нож проходит сквозь масло.

Товарный знак "Сделано в Бразилии" был для футболиста столь же ценным, как "Сделано в Японии" для электрического чайника. Теперь этот товарный знак сильно потеряет в цене

Хозяева поля были явно в шоке: командная игра, которой и раньше-то практически не было, полностью развалилась, защитная линия просто перестала существовать.

Вердикт подопечным Сколари вынес комментатор Би-би-си, сказавший: "Последний раз так крупно немцы выигрывали на чемпионате мира у сборной Саудовской Аравии. Бразильцы играют не лучше Саудовской Аравии".

Когда счет к 30-й минуте становится 5:0 - можно считать, что матч закончен. Задачей немцев стало не получить красную карточку или травму и, по возможности, поберечь силы перед финалом.

По этой причине Йоахим Лёв сменил в перерыве Хуммеля на Мертезакера, оборона немцев стала играть ближе своим к воротам, и немцы решили, как говорят в Англии, "закрыть магазин".

Надо отдать должное бразильцам: они попытались размочить счет, и дважды в середине второго тайма они были к этому близки. Но, как всегда, прекрасно сыграл вратарь немцев Мануэль Нойер. Немцы организованно отражали хаотичные атаки соперника и терпеливо ждали своего шанса увеличить счет. Дважды это удалось полузащитнику "Челси" Андре Шюррле.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фелипе Сколари, скорее всего, неминуемо уйдёт в отставку

В самой концовке игры Месут Озил вышел один на один с вратарем, но пробил мимо. Пока немцы перестраивались, Оскар получил мяч у штрафной и смог-таки размочить счет к явному неудовольствию немцев, хотевших идеальной победы.

Для немцев эта победа имеет особое значение. Восемь лет назад немецкая футбольная машина решила позаимствовать у бразильцев эстетику быстрого, техничного, атакующего футбола. За эти восемь лет сборная Германии избаловала своих болельщиков красивой игрой, но на этом чемпионате ее упрекали в том, что команда вновь готова вымучивать победы.

В полуфинальной игре с бразильцами немцы наглядно показали, кто есть кто, и картина эта шокировала многих. После этой победы сборная Германии - явный фаворит турнира.

Последствия

Последствия самого громкого в истории поражения для бразильцев оценить непросто. Но ясно, что они будут серьезными. Их главный тренер Фелипе Сколари, скорее всего, уйдет в отставку. Многие игроки нынешнего состава команды после завершения турнира уже больше не наденут желтые футболки сборной.

Самое тяжелое для игроков нынешней сборной - то, что им еще предстоит играть матч за бронзовые медали

Вопрос, который задают пока чаще всего, - был ли прав Сколари, взяв в сборную посредственных игроков, к которым он питает давнюю привязанность. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что лучше них в Бразилии и нет никого.

Нынешнее поражение вдруг делает очевидным то, что многие годы старались не замечать, - система подготовки игроков в Бразилии, бразильские футбольные академии, бывшие когда-то конвейером футбольных талантов, уже давно не соответствуют мировым стандартам, и их не заменить причитаниями о "величайшей футбольной нации" и сказками про виртуозов мяча на пляжах Копакабаны.

Все эти годы товарный знак "Сделано в Бразилии" был для футболиста столь же ценным, как "Сделано в Японии" для электрического чайника. "Сделано в Бразилии" автоматически добавляло к стоимости хорошего игрока пару миллионов, но теперь этот товарный знак сильно потеряет в цене.

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После показательной порки в Белу-Оризонти бразильцам понадобится серьезно пересмотреть многое в своем футболе, если они хотят вернуть былой престиж. Но может быть, это и к лучшему.

Самое тяжелое для игроков нынешней сборной - то, что им еще предстоит играть матч за бронзовые медали с командой, которая проиграет в полуфинале Голландия-Аргентина. Худшим вариантом для них станет выход голландцев в финал.

Аргентинцы в игре со своими заклятыми соседями уж постараются насыпать соли на их свежие раны.