Радужные перспективы солнечной энергетики

Правообладатель иллюстрации Sam Cornett

Ох уж эта Америка! Страна оригинальных идей, помноженных на предпринимательскую энергию. Вот очередная (на первый взгляд совсем уж безумная) идея: некая компания Solar Roadways из Айдахо предлагает превратить американские шоссе и автобаны в... солнечные электростанции.

Идея проекта, на первый взгляд, в прямом смысле, лежит на поверхности: любая плоскость, открытая солнечному свету, может производить энергию. Она должна быть максимально большой по площади и отрытой солнцу, то есть не загорожена деревьями.

Автомобильная дорога - идеальный вариант. Ведь солнце так и так падает на асфальт, нагревая поверхность, — вот только энергия никак не используется.

Изобретатели-энтузиасты из Айдахо работают сейчас над технологией будущего: вместо асфальта они предлагают покрывать дорожное полотно бронированным стеклом, под которым бы размещались солнечные батареи.

Какой бы научной фантастикой ни казалась эта идея, а министерство транспорта США уже поддержало разработку прототипов этой технологии, выделив на это 850 тысяч долларов!

Правообладатель иллюстрации Solar Roadways Image caption Так выглядят экспериментальные прототипы панелей

До сих пор прототипы комплектов для укладки под дорожное полотно производились вручную. Чтобы наладить массовое производство модулей, нужны инвестиции.

В апреле американцы объявили сбор пожертвований на краудфандинговой платформе в интернете. Результат кампании превзошел самые смелые ожидания: свыше двух миллионов долларов были собраны в рекордные сроки.

Изобретатели подсчитали, что, если заменить асфальт всех дорог в США солнечными панелями, страна сможет производить втрое больше электроэнергии, чем сейчас.

За Солнцем вслед

На первый взгляд идея замены асфальта на дорогах солнечными батареями звучит как сценарий научно-фантастического романа.

Уже сейчас ведущая промышленная держава Европы получает треть энергии из возобновляемых источников

С другой стороны, если посмотреть на статистику из Европы, именно солнечные батареи являются на сегодняшний день самым динамично развивающимся сектором энергетики из возобновляемых источников.

В начале лета немецкие газеты отрапортовали о новом рекорде: впервые в истории более половины потребляемой за день энергии было получено благодаря солнечным электростанциям.

Рекорд, конечно, не случаен: Германия давно и последовательно проводит политику перехода на возобновляемые, экологичные источники энергии. За первую половину этого года объемы энергии, получаемой от солнечных панелей, выросли на 28% по сравнению с прошлогодними показателями (ветряные электростанции дали прирост менее одной пятой).

Правообладатель иллюстрации Sam Cornett Image caption Дорожные панели могут увеличить производство энергии в США втрое

В общей сложности солнце и ветер уже сейчас дают Германии 17% всей потребляемой энергии. А если добавить к этой статистике гидроэлектростанции, а также станции, работающие на биомассе, получится, что возобновляемые источники обеспечивают страну энергией на 31%.

Причем немцы производят электричество не только для собственных нужд, но и продают его излишки соседям - Нидерландам, Австрии, Швейцарии и Польше.

Другими словами, уже сейчас ведущая промышленная держава Европы получает треть энергии из возобновляемых источников.

Этот поразительный рост происходит за счет сокращения потребления “классических” энергоносителей - угля и газа. Причем самое большое падение демонстрируют именно газовые электростанции: с 2010 года производство энергии на них упало в полтора раза.

Несмотря на все проблемы, сопровождающие реформу немецкой энергетики, страна показывает пример модернизации, максимально стимулируя тех, кто переходит на энергию ветра и солнца.

И одновременно с этим как бы намекает странам, которые зарабатывают на продаже газа в Германию, что в скором времени им могут понадобиться новые рынки сбыта.