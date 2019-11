"Осторожно, люди!": все уперлось в поколение Z

Люди родятся каждый день и каждый день умирают. Процесс этот непрерывный, многовековый, похожий на течение гигантской реки. Однако в этом историческом потоке возникают события, которые, как водоразделы, делят человечество на поколения.

Было так называемое "потерянное поколение" - это те, кто воевал в Первую мировую войну.

Воевавшие во Второй мировой заслужили титул "Великого поколения". Участники корейской войны — это "молчаливое поколение".

Рожденные между 1923 и 1933 годами — это люди серьезные, лишенные выбора в жизни и потому верящие в судьбу, фаталисты, ожидающие неудач, жаждущие веры, стремящиеся создать семью и карьеру.

Солдаты, вернувшиеся с войны домой, с энтузиазмом наверстывали упущенное в семейной жизни. От этого между 1943 и 1960 годами, в виде демографического взрыва, народилось поколение "бэби бумеров".

Их юность совпала с подъемом экономики, с материальным процветанием. Карманные деньги этих тинэйджеров финансировали появление молодежной культуры. Джинсы, рок-н-ролл, пластинки, журналы.

Чуть позже из этого поколения вышли хиппи. Они отрицали материализм родителей и их мещанскую мораль. Хиппи создавали свободные коммуны, слушали психоделическую музыку, курили марихуану, принимали ЛСД для расширения космического сознания и проповедовали свободную любовь.

