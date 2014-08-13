"Осторожно, люди!": все уперлось в поколение Z

Люди родятся каждый день и каждый день умирают. Процесс этот непрерывный, многовековый, похожий на течение гигантской реки. Однако в этом историческом потоке возникают события, которые, как водоразделы, делят человечество на поколения.

Было так называемое "потерянное поколение" - это те, кто воевал в Первую мировую войну.

Воевавшие во Второй мировой заслужили титул "Великого поколения". Участники корейской войны — это "молчаливое поколение".

Рожденные между 1923 и 1933 годами — это люди серьезные, лишенные выбора в жизни и потому верящие в судьбу, фаталисты, ожидающие неудач, жаждущие веры, стремящиеся создать семью и карьеру.

Солдаты, вернувшиеся с войны домой, с энтузиазмом наверстывали упущенное в семейной жизни. От этого между 1943 и 1960 годами, в виде демографического взрыва, народилось поколение "бэби бумеров".

Их юность совпала с подъемом экономики, с материальным процветанием. Карманные деньги этих тинэйджеров финансировали появление молодежной культуры. Джинсы, рок-н-ролл, пластинки, журналы.

Чуть позже из этого поколения вышли хиппи. Они отрицали материализм родителей и их мещанскую мораль. Хиппи создавали свободные коммуны, слушали психоделическую музыку, курили марихуану, принимали ЛСД для расширения космического сознания и проповедовали свободную любовь.

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От них между 60-м и 80-м годом народилось "Поколение ИКС" (Generation X). Осознание того, что такое поколение появилось, произошло в начале 90-х, когда появился рок-фестиваль Lollapalooza, песни Нирваны в стиле "гранж" и выражение Twentysomething – "двадцать с хвостиком".

Потом было поколение MTV, когда рок и поп стали визуальным искусством - другими словами, это поколение музыку не столько слушало, сколько смотрело.

Было поколение "бумерангов" - это люди, рожденные между 1975-м и 86-м годами. Прозвали их "бумерангами" за то, что покинув родительский дом, они осознавали — самим им с жизнью не справиться. Подобрав ощипанные перья, они снова летели в родительское гнездо.

"Беби Бумеры" и "Поколение Икс" произвели на свет потомство, годы рождения с 1982 по 1994. Их детство пришлось на появления массовых коммуникаций и интернета. Это — поколение "Игрек" (Generation Y)

С середины 90-х до начала XXI столетия появилось условное поколение, которое сейчас заявило о себе в полный голос. Его окрестили — "поколение Зет" (Generation Z).

Z — это последняя буква латинского алфавита. Если бы вопросом поколений занимались бы не западные, а российские социологи, то Generation Z вполне могло бы стать "Поколением Я".

Это, наверное, было бы точнее.

Это поколение многочисленно, в нем почти два миллиарда человек. Многие родились после появления "Гугла", поэтому всемирная сеть для них – как детская коляска, как бутылка с соской, а метод познания жизни — сугубо цифровой.

Они мгновенно найдут нужное место на своем мобильнике, но плохо ориентируются на местности. Логика их быстра и проницательна, но внимание больше 10 секунд удержать они не могут. Они меньше курят, меньше пьют, меньше озабочены сексуально. Семья и брак для них — понятия зыбкие. Кое-кто говорит, что скоро вообще может наступить полигамия.

Больше половины молодых подростков считают, что жить на земле сегодня — страшно.

Это не удивительно, если учесть, что на их короткую жизнь выпало 11 сентября, крушение банков, экономический крах и ближневосточные войны.

Молодые люди из "Поколения Зет" уже сделали прорывы в медицине, программировании, музыке, спорте и международной общественной деятельности.

Как назовут следующее поколение — ума не приложу.

Алфавит закончили на буквах Икс, Игрек, Зет.

Придется либо снова начинать с буквы "А", либо переходить на цифры.