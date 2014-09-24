"Осторожно, люди!": храм бога Митры в Лондоне

На известной картине Делакруа "Свобода на баррикадах" ("Свобода, ведущая народ 28 июля 1830 года") изображена Марианна, национальный символ Франции.

В правой руке Марианны ― триколор, флаг республики, в левой ― ружье. Бретелька на платье развязалась, обнажая грудь. Это вовсе не дань французской чувственности, как могут подумать некоторые, а символ самоотверженности революционеров, которые буквально шли на врага "с голой грудью".

На голове у Марианны ― красный колпак, символ свободы. Колпак этот пришел из Фригии, или Фракии. Такую шапку в древней Греции и Риме обычно носили ремесленники и другие свободные простолюдины.

Раб, получая свободу, получал право носить такой колпак.

Свободолюбивая Америка, понятно, не могла пройти мимо такого символа. Есть доллар со Свободой в таком колпаке и монета в 50 центов. Колпак как символ свободы попал также на гербы Аргентины, Сальвадора, Никарагуа и Колумбии.

Именно по такому колпаку опознали бюст бога Митры, культ которого процветал среди римских солдат с первого по четвертый века новой эры.

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Британия в тот период была римской колонией, да и до сих пор не растеряла наследие Римской империи. Поезжайте, например, в город Бат (Bath) где сохранились роскошные римские бани, или в южный Уэльс, в Кэрлеон, побродить по древнему амфитеатру.

В сентябре 1954 года в лондонском Сити строили 14-этажный офисный блок для большой страховой компании. Под здание рыли фундамент и нашли там подземный римский храм бога Митры.

Историки знали, что поклонники культа создали сложную систему посвящения, включавшую семь ступеней инициации и ритуальные трапезы, что они собирались в подземных святилищах, что особое распространение культ получил в приграничных провинциях империи, среди солдат стоявших там легионов.

Храм был построен примерно в 240 году нашей эры, но через сто с лишним лет пришел в упадок. Для таких храмов характерно изображение Митры, рождающегося из скалы.

Храм имел форму прямоугольника 18 на 8 метров, с полукруглым окончанием, где стояла статуя Митры, убивающего быка. Эта жертва считалась важной, поскольку жизнь вечная, по митраистской вере, происходит из свежей крови ритуальной жертвы.

Заметка об археологической находке попала в английскую печать. Реакцию лондонцев предвидеть никто не мог ― посмотреть на римское наследие пришло 35 тысяч человек.

Для почтеннейшей публики остатки храма по камню пришлось переносить на новое место в "Темпл-корт", на улице Королевы Виктории. Много лет предпринимались попытки вернуть храм на свое место, но земля в Сити дорогая, на ней строятся здания богатых и влиятельных фирм. Приходилось ждать и надеяться.

Прошло более полувека. Здание страховой компании обветшало, морально устарело, на сцене появилась американская компания Блумберг, которая приобрела территорию и решила вернуть храм Митры туда, где его нашли много десятилетий назад.

Дата окончания проекта ― 2016 год. Музей археологии Лондона выделил 50 ведущих специалистов для дальнейших раскопок. Найдено уже более 10 тысяч предметов.

Древний бог легионеров, дарящий жизнь вечную через пролитую кровь алтарной жертвы, вернется домой.

С колпаком Свободы на голове.