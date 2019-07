"Осторожно, люди!": храм бога Митры в Лондоне

На известной картине Делакруа "Свобода на баррикадах" ("Свобода, ведущая народ 28 июля 1830 года") изображена Марианна, национальный символ Франции.

В правой руке Марианны ― триколор, флаг республики, в левой ― ружье. Бретелька на платье развязалась, обнажая грудь. Это вовсе не дань французской чувственности, как могут подумать некоторые, а символ самоотверженности революционеров, которые буквально шли на врага "с голой грудью".

На голове у Марианны ― красный колпак, символ свободы. Колпак этот пришел из Фригии, или Фракии. Такую шапку в древней Греции и Риме обычно носили ремесленники и другие свободные простолюдины.

Раб, получая свободу, получал право носить такой колпак.

Свободолюбивая Америка, понятно, не могла пройти мимо такого символа. Есть доллар со Свободой в таком колпаке и монета в 50 центов. Колпак как символ свободы попал также на гербы Аргентины, Сальвадора, Никарагуа и Колумбии.

Именно по такому колпаку опознали бюст бога Митры, культ которого процветал среди римских солдат с первого по четвертый века новой эры.

Media playback is unsupported on your device