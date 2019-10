"Осторожно, люди!": день рождения Джона Леннона

Есть кинокартины, которые народ растаскивает на поговорки. На цитате "брат Митька помирает, ухи просит" целая культура выросла.

С конца пятидесятых дожили до наших дней выражения вроде "работа проделана большая, но так дальше дело не пойдет". Говорил это завклуба, его играл Игорь Ильинский, на репетиции балетного кружка.

Советского завклуба можно понять. Девушки танцуют в пачках, то есть платьицах, под которые заглянуть не составляет никакого труда. Скажу больше, они так и сшиты, чтобы все под них глядели.

Скажу еще больше. Если бы балета, в привычном нам виде, не было, и он появился бы сегодня впервые, многие бы возражали, по моральным соображениям. Говорили бы, что это не искусство, а утеха для сластолюбивых циников, которым хочется смотреть на стройные ножки молодых девиц.

Конечно, никто такого не скажет, потому что Петипа, "Лебединое", "Щелкунчик" - все такое. Привыкли за триста лет. А в Европе и того больше.

15 октября для историков балета особая дата. Считается, что первый балетный спектакль был поставлен в этот день в далеком 1581 году при дворе Екатерины Медичи.

Екатерина Медичи - итальянка, папа граф, муж - французский король. Кстати, когда замуж выходила, то очень хотела произвести величественное впечатление.

Росту Екатерина была небольшого, поэтому знакомый итальянский художник по обуви впервые создал для нее туфли на каблуках.

Это - ее первая историческая заслуга перед человечеством. А вторая, как мы уже сказали - балет. В то время Екатерина Медичи была регентшей при своем сыне, малолетнем короле, она постоянно боролась за личную популярность у неблагодарных французов, которые упорно называли ее "итальянской женщиной".

Балет стал ее режиссерской задумкой в пиаре средневековой Франции. Это, повторяю, был 1581 год.

А что же Россия? Что там происходило в тот год?

Этот год определил историю России на века вперед. Картину с точной датой написал Илья Ефимович Репин. Она так и называется "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года".

Если верить художественному гению, то Иван-старший наотмашь ударил Ивана-младшего царским жезлом по виску. Царевич возражал против избиения отцом-Иваном его беременной жены Елены, от побоев случился выкидыш и в одночасье Грозный лишился и внука, и сына.

Смерть основного наследника открыла дорогу на трон Годунову, а после Смутного времени и Романовым.

При Романовых балет как раз и появился. Первое балетное представление в России состоялось на масленицу 17 февраля 1672 года при дворе царя Алексея Михайловича в Преображенском.

Перед началом спектакля на сцену вышел актёр, изображавший Орфея, и пропел немецкие куплеты, переведенные царю переводчиком, в которых превозносились прекрасные свойства души Алексея Михайловича.

В это время по обе стороны Орфея стояли две украшенные транспарантами и освещенные разноцветными огнями пирамиды, которые после песни Орфея начали танцевать.

В царствование Анны Иоановны первую в России школу балетного танца открыл французский танцмейстер Жан Батист Ланде 4 мая 1738 года. Она располагалась в специально оборудованных комнатах Зимнего Дворца и называлась "Танцовальная Ея Императорского Величества школа".

Первый набор - 12 русских мальчиков и девочек, детей простого происхождения - учили бесплатно, воспитанники находились на полном содержании.

Всего через 4 года, в 1742 году, из учеников школы Ланде создали первую балетную труппу. В 1743 году танцовщикам начали выплачивать жалованье. Годовой бюджет труппы, не считая оркестра, составлял 33 810 рублей.

16 лет спустя, 1 августа 1759 года, в день тезоименитства императрицы и по случаю победы над прусскими войсками при Франкфурте был торжественно поставлен балет-драма "Прибежище добродетели", имевший огромный успех.

3 октября 1762 года было коронование Екатерины Второй. В московском дворце по такому случаю был дан роскошный балет "Радостное возвращение к аркадским пастухам и пастушкам богини весны", в котором участвовали знатнейшие вельможи.

В придворных балетных постановках нередко танцевал наследник престола Павел Петрович.

Взойдя на престол в 1796 году, Павел Первый повелел, чтобы на сцене во время представления не было ни одного мужчины.

Через сто лет балет из французского постепенно стал русским.

Теперь мы в области балета впереди планеты всей.

Это вам любой завклуба скажет.

