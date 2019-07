Блог Страна Russia. Удар американского английского

Правообладатель иллюстрации European Photopress Agency Image caption Герои американского сериала "Теория большого взрыва", который популярен во многих странах мира

Об этом блоге: Нил Мартин родился и вырос в Шотландии. Сейчас он живет в Петербурге и преподает английский язык в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича.

В своем предыдущем блоге я обещал вернуться к теме американского варианта английского языка. Можно сказать, что он вредит не только русским студентам английского, но и самому оригинальному английскому языку, и даже, как я только что понял, мне тоже. Но про себя я потом напишу.

В целом, это не удивительно. Один из одновременно полезных и развлекательных способов улучшать свой уровень знания иностранных языков - это смотреть телесериалы и кинофильмы на языке оригинала, без перевода. Можно слушать английскую речь носителей языка, и скучно, по большей части, не будет.

Особенно в России, где есть такой широкий доступ к такому материалу, все студенты могут смотреть в интернете то, что они хотят, и совершенно бесплатно. В России есть возможность смотреть те англоязычные передачи, к которым в Шотландии у меня доступа нет! Но это уже другое дело.

Когда я спрашиваю у своих студентов, какие сериалы они смотрят на английском, они обычно перечисляют разные американские сериалы - "Теория большого взрыва", "Как я встретил вашу маму", "Клиника" и так далее. Меньше тех, кто смотрит британские сериалы, например, "Доктор Кто". Правда, многие теперь смотрят "Шерлока" с Бенедиктом Камбербатчем, но это все-таки исключение.

Настаивать, что британские сериалы лучше американских, я не собираюсь. Просто учитываю то, как телевидение (и кино) влияет на развитие английского языка русских людей. И с этой точки зрения, вполне логично, что студенты стараются подражать тому акценту и запоминают те слова, с которыми они больше всего сталкиваются.

Согласитесь, когда носитель английского языка не может понять английские слова на русском языке, что-то тут не так, по-моему

Я не считаю, что я - какой-то "языковой сноб", как мы говорим иногда в Англии о людях, которые требуют особой чистоты языка. Я не думаю, что все должны подражать Елизавете Второй - почти никто в Британии сейчас так не говорит. Тем же британцам, у которых действительно безупречно классическое произношение, приходится нелегко из-за так называемого "обратного снобизма", так что мало кто хочет говорить на идеальном английском. Я сам беспокоюсь о том, что постепенно теряю здесь свой шотландский акцент.

Кроме того, я тоже ничего плохого не вижу, когда русские используют американские слова вместо английских - например, "sidewalk" вместо "pavement" для слова "тротуар", "gas" вместо "petrol" для слова "бензин", или "fall" вместо "autumn" для слова 'осень". Конечно, лично я сам предпочитаю английские слова, но это не так важно.

Когда же русские специально стараются говорить на американском английском, это может звучать немного странно. Если человек уже изучил язык, тогда пожалуйста, подумать про акцент и другие сленговые слова можно. Хотя стоит признать (и, конечно, никого не хочу обидеть), что не так много людей в России имеет такой уровень английского языка.

Что такое "баксы"?

Image caption Запись уроков английского в студии Би-би-си в 1948 году.

Американский английский - более неформальный вариант английского, с многими грамматическими ошибками. В тех сериалах, которые я уже упомянул, героя говорят именно так - неформально и с ошибками. Например, wanna или gonna, когда хочешь сказать want to (хочу сделать что-либо) или going to (собираюсь сделать что-либо).

Я сейчас пишу этот блог, используя программу Microsoft Word, и она уже отмечает такие слова как ошибку и старается исправить их. В устах американцев такие выражения звучат нормально - мы уже привыкли к этому. Но когда русский студент использует такие фразы, имея при этом низкий уровень английского языка, это звучит неприятно и глуповато.

Даже в русском языке мы можем наблюдать проникновение американизмов. Недавно знакомый рассказывал мне на русском языке, как его сын, живущий в США, потерял свой iPhone, и ему пришлось заплатить 50 "баксов", чтобы его вернуть. Я задумался: что за незнакомое слово "баксы"? Потом я узнал, о чем была речь. Американское сленговое слова "bucks" произносится совсем по другому. Согласитесь, когда носитель английского языка не может понять английские слова на русском языке, что-то тут не так, по-моему.

С точки зрения языка, если из-за этого мы все становимся больше похожими друг на друга, тогда мы - и русские, и британцы - точно что-то потеряем

Я даже бы не винил никого за это. Работая над этим блогом, я, кстати, заметил, как сам иногда употребляю такой американский английский. К примеру, я рассказал коллеге, что уже пора отправлять рождественские открытки домой в Шотландию. По почте они дойдут из России за недели три, а Рождество будет как раз через четыре недели. Оказалось, что я использовал глагол "to mail" (отправить) в предложении "to mail my Christmas cards" (отправить мои рождественские открытки) . Это же американский вариант! Мы так не говорим. Можно "to send by mail" (послать что-либо почтой), если надо употребить слово "mail", еще лучше и уже совсем по-английски - "to send by post".

Ну, что делать? Ничего, наверное. Те, кто хочет использовать американский сленг, говоря на русском или на английском языках, мог бы передумать и перестать делать это. Но зачастую это подсознательное явление, и влияние американской культуры на всех нас не уменьшится в ближайшем будущем.

Да, вы можете сказать, что тут нет ничего криминального. Но с точки зрения языка, если из-за этого мы все становимся больше похожими друг на друга, тогда мы - и русские, и британцы - точно что-то потеряем.

