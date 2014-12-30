Блог Кречетникова: об уроках года и века

Image caption Интересы государства не являются оправданием для чего угодно. Мало ли кому что нужно!

В преддверии нового 2014 года аналитики много толковали о магии цифр. Большая война, как сто лет назад, слава Богу, не грянула, но турбулентность в международных делах таки возникла.

Если не для всего человечества, то уж точно для России и стран, вольно или невольно принадлежащих к "русскому миру", главным событием стали аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины.

Новый Год всегда повод подвести итоги и извлечь уроки. Занялся этим и спикер российской Госдумы Сергей Нарышкин на последнем в нынешней сессии пленарном заседании палаты.

Чьи амбиции?

Последнее время российские политики нередко говорят что-то, обращаясь к Западу, а как будто о себе.

Взять такие слова: "Один из главных уроков состоит в том, что гегемонистские устремления всегда получат отпор".

В начале прошлого века от перспектив России дух захватывало. По мнению исследователей, у нее имелись хорошие шансы примерно к 1940 году стать первой экономикой мира и цивилизованной парламентской монархией"

В самую точку! Гегемонистские устремления Москвы, попытки обращаться с суверенной Украиной, как со своей собственностью, диктовать соседнему государству, какие у него должны быть правительство и конституция, в какие альянсы ему можно вступать, а в какие нет, получили отпор в виде охлаждения отношений и санкций.

Или другая фраза: "Прививка выработана опытом двух мировых войн, начавшихся именно с таких неуемных амбиций".

Действительно, первая и, в особенности, вторая мировые войны начались с разговоров о "восстановлении справедливости", "исторических правах", "вставании с колен" и "собирании земель".

При этом возникли они не на пустом месте. Тогдашнее мироустройство и впрямь было не вполне справедливым по отношению к Германии. Но так дела не делаются.

Пеняй на себя

Существуют два сакраментальных вопроса, популярных - один в детском саду, а другой - среди взрослых определенного социального круга: "Кто первый начал?" и "Кто на кого наехал?". В Москве любят задаваться ими и утверждают, что это Запад в 1990-х годах поменял в свою пользу мировой баланс, а Россия лишь дает вынужденный ответ.

Но случилось это, главным образом, не из-за действий Запада, а в результате распада СССР в силу внутренних причин. Запад лишь воспользовался сложившейся ситуацией, и ждать от него иного было бы глупо.

Те же США, с которыми россиянам, как подросткам в период полового созревания, постоянно охота мериться, сами знаете, чем, не устраивали у себя безумной революции и не пускали на ветер 75 лет своей истории.

В начале прошлого века от перспектив России дух захватывало. По мнению исследователей, у нее имелись хорошие шансы примерно к 1940 году стать первой экономикой мира и цивилизованной парламентской монархией. Золотой рубль теснил марку, франк и доллар, шла земельная реформа, вводилось всеобщее начальное образование, в Москве собирались строить метро, американские режиссеры и актеры учились у Станиславского.

Никто не говорит, что все обстояло замечательно. Работы впереди был непочатый край. Но вместо этого увлеклись "амбициями", мечтами о Галиции, проливах и "Желтороссии" в Маньчжурии, покровительством каким-то "братьям". Царский двор воротил нос от либералов.

Если у России сырьевая экономика, что признал на недавней пресс-конференции Владимир Путин, то, наверное, следовало именно это и сделать национальной идеей, все подчинив решению задачи, а не переживать из-за того, чей Крым"

Потом наши предки не только сами с головой прыгнули в утопию, но и имели наглость - иначе не скажешь - несколько десятилетий силой навязывать ее всем, до кого могли дотянуться. Сами голодаем, но позарез нужно "землю в Гренаде крестьянам отдать"!

Так на кого теперь жаловаться?

Фактически Россия в претензии к Западу за то, что в 1990-е годы он не воспринимал ее как великую державу, которой она не являлась ни по каким параметрам - искусственно, исключительно из великодушия. Ну, извините, такого благородства в политике не бывает.

При этом во внутренние дела России Запад не вмешивался. Давал советы, которые можно было и не слушать, но ультиматумов не ставил. Он лишь мало учитывал мнение Москвы в международных вопросах.

"Мы слышали в ответ: это не ваше дело", - постоянно с обидой повторяет Владимир Путин.

Ну, да, слышали. А с какой стати должны были особенно считаться, и почему Россия восприняла это чуть ли не как объявление войны?

Дорога и тупик

Конкуренция между странами, как и между отдельными людьми, не только неизбежна, но и необходима. Стремиться к более высокому месту в мире - здоровое патриотическое желание.

Да не с того начали! Надо не бряцать саблями и двигать пограничные столбы, а развиваться. Не собирать земли, а обустраивать то, что есть. Добиваться экономического и технологического лидерства, создавать у себя такую жизнь, чтобы все завидовали.

Если у России сырьевая экономика, что признал на недавней пресс-конференции Владимир Путин, то, наверное, следовало именно это и сделать национальной идеей, все подчинив решению задачи, а не переживать из-за того, чей Крым.

Можно подумать, россияне раньше не могли там отдыхать, или теперь их принимают бесплатно! Да в мире будущего границы вообще не играют прежней роли!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первым покупателем нового айфона в Нью-Йорке стал молодой россиянин

Чтобы заполучить чьи-то природные ресурсы, не требуется никуда вводить войска, нужно прийти с деньгами. Кто умеет работать, учиться и создавать новое, тот у себя дома хоть в Евпатории, хоть на Пхукете, а кто не умеет, всегда будет жить плохо, бедно и неинтересно, и никакая великая держава вкупе со славой предков, которые без конца что-то брали штурмом, ему не помогут. Вот оно нынче как!

Несколько лет назад новостные агентства передали: первым покупателем нового айфона в Нью-Йорке стал молодой россиянин.

Вдумайтесь: гражданин СССР никуда не мог поехать без разрешения "директивных органов", а поехав, становился посмешищем, потому что из экономии вез с собой кипятильник и ел консервы для собак. А теперь русский человек "проходит, как хозяин" не только по своей необъятной родине, но и по Нью-Йорку, и первым приобретает дорогие престижные вещи!

Вот она, победа: экономическая, геополитическая, моральная - какая угодно! Вот повод для национальной гордости! Вот что важно!

Это же надо было опять, как в 1914 году, обгадить всю тропу в малиннике!

Не надо снова поминать Косово и Ирак и привычно затягивать: "А почему американцам можно?".

Во-первых, Россия - не Америка. Что они могут позволить себе легко, от того мы пуп надорвем! У них за плечами не только колоссальное богатство, разветвленная система международных союзов и могучая армия, но и цивилизационная привлекательность, заработанная десятилетиями репутация страны, которая превращает в золото все, к чему прикоснется.

А во-вторых, никто не доказал, что американцы тогда действовали правильно. Их за это самое многие не любят. Есть, знаете ли, мнение, в том числе в самих Соединенных Штатах, что избыточная внешнеполитическая активность может когда-нибудь кончиться для них плохо. Так что давайте перенимать у американцев хорошее, а не дурное.

Нам бы проявлять "неуемные амбиции" в сфере новых технологий и построении образцовой демократии! А в области военно-политической они ведут прямиком к национальной катастрофе, потому что невозможно быть сильнее всех на свете.

"Адекватная" агрессия?

Увы, большая часть российской элиты и граждан этого, похоже, еще не усвоили. Свидетельство тому - еще одна недавняя новость из Госдумы.

Депутат-единоросс, председатель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич выступил с инициативой пересмотра решения II съезда народных депутатов СССР от декабря 1989 года, признавшего ввод войск в Афганистан ошибкой.

Интересы государства не являются оправданием для чего угодно. Мало ли кому что нужно! У человека может не быть денег на хлеб, но это не значит, что можно взламывать магазин"

Вопросы о политической оценке этого события и об отношении к воинам-"афганцам" следует рассматривать отдельно.

Не дело военного судить о том, в справедливой или несправедливой, нужной или ненужной войне он участвует. "Афганцы" мужественно исполняли свой долг. В этом смысле с Клинцевичем никто не спорит.

Люди, которых в конце 80-х называли демократами, а сейчас именуют либералами, всегда признавали "афганцев" солью нации и требовали для них дополнительных льгот. Борис Ельцин, баллотируясь в 1991 году в президенты, взял себе в "вице" афганского ветерана Александра Руцкого. Позднее их пути разошлись, но это другая история, не имевшая к Афганистану никакого отношения.

Но "считать решение руководства страны на тот момент адекватным"?

Без повода и предъявления претензий напасть на соседнюю страну, пристрелить без суда ее президента и привезти свою марионетку - это адекватно?

Так просчитать последствия, чтобы потом десять лет вести войну, которую невозможно выиграть, и уложить 15 тысяч цвета своей молодежи, а афганцев и не сосчитали - это государственная мудрость?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 25 лет назад страна радовалась не вводу, а выводу войск из Афганистана

Клинцевич назвал ввод войск в Афганистан "уникальной операцией". И правда, по крайней мере, после Второй мировой войны аналогов действиям СССР нет.

"Стране нужны были люди, которые с оружием защищали ее целостность", - заметил депутат. Какую целостность? Афганистан не был частью ни Советского Союза, ни даже социалистического лагеря.

Еще он говорит, что "решение было адекватно военно-стратегическим и политическим угрозам, которые тогда складывались вокруг Афганистана, с учетом работы, прежде всего, американских спецслужб".

Историей занимаются не для того, чтобы ворошить прошлое, которое не изменишь, а чтобы решать, какими быть, и как жить дальше"

Во-первых, что там делали американские спецслужбы, и что нет, толком неизвестно. У спецслужб все тайна, обернутая в загадку. А во-вторых, именно что неадекватно. Адекватным ответом на активность чужих спецслужб являются аналогичные действия своих разведчиков, дипломатов и пропагандистов, а не ввод войск. Борьба борьбой, но надо же меру знать. Если великие державы примутся без разговоров оккупировать любую страну, где почувствуют угрозу своему влиянию, мы далеко зайдем!

Интересы государства не являются оправданием для чего угодно. Мало ли кому что нужно! У человека может не быть денег на хлеб, но это не значит, что можно взламывать магазин.

Меня давно удивляет: за две тысячи лет после пришествия Христа человечество, более или менее, признало, что отдельные люди должны относиться друг к другу, если не по-божески, то хоть по-человечески. Уж, по крайней мере, отсутствием морали и животным эгоизмом не бравировать.

А в межгосударственных отношениях их по-прежнему пытаются представлять как реализм и норму жизни. Если ты убил, ограбил, обманул ради себя, ты преступник, если ради государства - ты герой.

Историей занимаются не для того, чтобы ворошить прошлое, которое не изменишь, а чтобы решать, какими быть, и как жить дальше.

Если инициатива Франца Клинцевича получит поддержку, это станет декларацией о намерениях. Хотим, и делаем, и никто нам не указ! Вы ведь не желаете, чтобы с вами поступали так же? Пусть попробуют!

Что ж, и попробуют. По выражению депутата, адекватно. И результат, боюсь, будет плачевным.

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