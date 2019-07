"Осторожно, люди!": эволюция списка смертных грехов

Я человек крещеный, всякого колдовства и шаманства сторонюсь. Но когда несколько лет назад мне попала в руки кассета с записью английской дамы-медиума, я ее прослушал до конца.

Эта женщина, впадая в состояние транса, говорит измененным голосом от имени своего духовного гида по имени Алууха, существа бестелесного, но, судя по его выражениям, жившего во второй половине XIX века в Викторианской Англии.

Посетительницы дамы-медиума могли задавать Алуухе вопросы, он отвечал, пространно и неконкретно, но иногда выдавал такое, что не забудешь.

Так Алууха однажды сообщил, что ему дали "крылья", то есть вроде как повысили в должности. На вопрос - есть ли жизнь там, где он находится, - ответил с горькой усмешкой: "Есть, если это можно назвать жизнью".

Этот ответ у меня не выходит из головы. Получается, что загробная жизнь бывает разная, и что порой в ней особой радости нет. А ведь это навечно, второй раз уже не помрешь.

Тем не менее, человечество активно ищет бессмертия с самых древних времен. Вспомним египетские мумии хотя бы или пушкинское: "Нет, весь я не умру"...

Обещание жизни вечной с Богом, оно было самой притягательной стороной христианства, во всяком случае, раннего.

По верованиям египтян, человек считался живым, когда о нем вспоминали. Скажем, на поминках или в памятную дату, если есть зачем покойного вспоминать.

Для такого вспоминания могут быть и другие, порой странные причины. Например, в Лондоне, в Королевской коллегии хирургов Англии есть музей.

Понятно, что могут выставлять в музее хирурги - секцию живота, удаленную у графа Мортонского или кусок слепой кишки и задний проход Епископа Дарэмского.

О вставных челюстях Уинстона Черчилля на сегодня тоже сказано немало. Хорошо, что их сохранили. Этими челюстями, можно сказать, мы войну выиграли.

Такое коллекционирование хирургических экспонатов началось с первопроходца анатомии Джона Хантера. Он сделал жанр посмертного вскрытия модным, на его лекции-вивисекции собирались толпы.

Интересно посмотреть, что там у человека внутри, любопытно поглядеть - как разматывают кишки, все эти 12 метров.

30 лет назад, в 1984 году на вскрытие посторонних пускать перестали, был издан специальный закон. Однако несколько лет назад, помнится, эту хантеровскую традицию возобновили в телевизионном варианте.

Под ярким светом софитов, крупным планом, хирург-вивисектор, почему-то в черной шляпе, острым скальпелем разрезал какому-то несчастному покойнику пенис, показывая его продольное сечение, а потом раскроил и мошонку, которая внутри устроена на манер инжира, пояснив, что здесь вот и зарождаются сперматозоиды.

И я подумал - госстрах! Бессмертия через хирургию мне не надо.

По этому поводу хорошо высказался Герасимов, питерский поэт 60-х.

"Смерти нет" - сказал он, - пока я жив, моей смерти не существует, а когда я умру, меня для нее не будет существовать".

