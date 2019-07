Пушкин не зря назвал героя своего романа в стихах "Евгением". Евгений, по-гречески, — это "высокородный", "благородный", потомок знатного рода.

Своего отпрыска заманчиво назвать "Евгением". Имя пошло гулять по свету. В Украине оно звучит как "Еухен", в Турции "Ойен", в Сирии "Аугин", в Шотландии "Юанн", у валлийцев — "Оуэн".

Кроме придуманного Пушкиным Онегина немало Евгениев прославили Отечество. Поэты Баратынский и Евтушенко, режиссер Вахтангов, дирижер Мравинский. Актеры Леонов, Моргунов и Евстигнеев. Женское имя "Евгения" принадлежит мемуаристке Евгении Гинзбург, матери Василия Аксенова и журналистке Евгении Альбац.

Подспудное желание родителя облагородить своего ребенка смыслом данного ребенку имени — понятно. Как корабль назовешь, так он и поплывёт.

Эти же интуитивные позывы, в свете открытой Чарльзом Дарвин теории эволюции, вызвали к жизни теорию социальной селекции человека, намечавшую борьбы с вырождением и пути улучшения его наследственных свойств.

Собственно, нового в этом ничего не было. Еще древний грек, Платон, математик и философ V века до новой эры, предлагал селективный подбор родителей для создания правящего класса.

Подобные идеи высказывались разными людьми в середине XIX века. Теоретически все оформил Франсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина.

Дарвиновское учение об эволюции растений и животных он переложил на современное ему общество. В 1883 году, вскоре после смерти кузена, он дал название народившейся науке — евгеника.

Вместе с теорией происхождения видов, евгеника вскоре стала предметом в колледжах и университетах, на нужды евгеники охотно жертвовали прогрессивные деятели.

На пике популярности евгенику поддерживали Уинстон Черчилль, Герберт Уэллс, Теодор Рузвельт, Герберт Гувер, Джорж Бернард Шоу, экономист Джон Мейнард Киинз.

На волне энтузиазма по улучшению человеческого общества создали Международный Конгресс Евгеники. В 1912 году в Лондоне прошел первый съезд, в 1921 и 1932 годах второй и третий съезды в Нью Йорке.

Общества евгеники появились во Франции, Великобритании, Соединенных Штатах, Бельгии, Бразилии, Японии, Швеции, Германии.

В немецком, полагаю, варианте, с учением евгеники познакомился один молодой национал-социалист. Во всяком случае, в своей работе "Майн кампф" ее автор, Адольф Гитлер, с энтузиазмом пишет об идеях социальной селекции и призывает к принятию законов по стерилизации "дефективных".

Надо заметить, что не Гитлер это придумал, первые подобные опыты производились в стране Свободы, в США. Немецкие евгеники приветствовали приход нацистов к власти. Нацисты поддержали отечественных ученых политически и финансово, а психиатры в ответ дали нацистам медицинское обоснование для политики геноцида.

План был прост: убедить общество, что слабоумные хотят прекратить свое тяжкое существование, но не могут сказать это, и что их убийство — это акт милосердия. Затем включить в понятие "низший" всех других "недостойных жизни".

Это началось с пассивного насилия, каковым был голод. Затем оно усилилось до смертельных инъекций и, наконец, развилось в систематическое использование газов и кремации.

Штаб-квартира проекта располагалась в Берлине под кодовым названием "Т4". В результате было убито около 70 000 человек, считавшихся умственно отсталыми, сумасшедшими, физически неспособными. Их называли "жизнь, недостойная жизни".

Убийства опробовали в психиатрических заведениях Германии, затем продолжили в концлагерях, где исполнителями выступали лучшие немецкие психиатры.

Пауль Ницше, директор Т4, заявлял: "Отсев в концентрационных лагерях шел по тому же принципу и с теми же регистрационными формами, что и в психиатрических клиниках".

Сегодня в день 70-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), вспомним известное изречение:

"Благими намерениями вымощена дорога в ад".

В нашем случае выражение это надо понимать буквально.

