"Осторожно, люди!": компьютер не умеет забывать

Если человек создан по образу и подобию Божьему, то компьютер сделан по образу и подобию человека.

Это не значит, конечно, что у компьютера есть руки и ноги или что люди имеют форму прямоугольной коробки. Речь идет о памяти.

У человека есть короткая операционная память и память долгосрочная, то же и у компьютера. Человек может что-то накрепко забыть, но если его ввести в особое состояние, он все вспомнит. Оказывается, то же и компьютер.

Если вы, господа, стерли со своего компьютерного диска информацию, не думайте, что она исчезла насовсем. Информация где лежала, так она там и лежит, только что голову не высовывает, ее не видно. Проходит время, ваш компьютер устарел, и вы его хотите отдать или продать. Не торопитесь. Почему?

Группа исследователей из Гламорганского Университета в Шотландии закупила на интернет-аукционе и на компьютерных барахолках около двух сотен жестких дисков, с которых, естественно, вся информация была стерта. Так, во всяком случае, думали прежние владельцы.

Причем - какие владельцы! Различные университеты, мультинациональные компании, патриархия Англиканской церкви, благотворительный фонд. У последнего с диска выудили электронную переписку, некая дама обсуждает подробности своей семейной жизни с каким-то другом, возможно, даже близким.

С компьютера, принадлежавшего директору школы в Восточном Йоркшире, скачали характеристики на учащихся, полные списки учеников, личные письма родителям и психологические профили проблемных детей.

Нашли также личные номера национальной страховки и секретные данные по гербицидам глобальной корпорации "Монсанто", столь нелюбимой зелеными.

У многих начальников от таких новостей просто волосы дыбом встают. Что делать? Просто стирать данные, как мы уже сказали, недостаточно.

Есть много специальных программ по уничтожению информации, большинство их них - бесплатные.

Eraser, Disk wipe, DBAN, Killdisk. Эти программы записывают беспорядочные биты информации поверх уже лежащих у вас на диске.

Для богатых организаций можно предложить специальные фирмы, которые грамотно вам все заполируют.

Можно отформатировать диск. Форматирование – вещь неплохая, хотя тоже стопроцентной гарантии не дает.

Если вы хотите спать спокойно и пребывать в полной уверенности, что ни один злодей с вашего бывшего компьютера ничего не считает, то выйдите во двор, в сарай, положите жесткий диск на дровяную колоду покрепче, размахнитесь и сплеча ударьте по нему ломом.

А потом еще пару раз, пока из него всякие кишочки не посыплются.

Специалисты по информационным технологиям рекомендуют именно это.

