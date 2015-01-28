"Осторожно, люди!": компьютер не умеет забывать
Если человек создан по образу и подобию Божьему, то компьютер сделан по образу и подобию человека.
Это не значит, конечно, что у компьютера есть руки и ноги или что люди имеют форму прямоугольной коробки. Речь идет о памяти.
У человека есть короткая операционная память и память долгосрочная, то же и у компьютера. Человек может что-то накрепко забыть, но если его ввести в особое состояние, он все вспомнит. Оказывается, то же и компьютер.
Если вы, господа, стерли со своего компьютерного диска информацию, не думайте, что она исчезла насовсем. Информация где лежала, так она там и лежит, только что голову не высовывает, ее не видно. Проходит время, ваш компьютер устарел, и вы его хотите отдать или продать. Не торопитесь. Почему?
Группа исследователей из Гламорганского Университета в Шотландии закупила на интернет-аукционе и на компьютерных барахолках около двух сотен жестких дисков, с которых, естественно, вся информация была стерта. Так, во всяком случае, думали прежние владельцы.
Причем - какие владельцы! Различные университеты, мультинациональные компании, патриархия Англиканской церкви, благотворительный фонд. У последнего с диска выудили электронную переписку, некая дама обсуждает подробности своей семейной жизни с каким-то другом, возможно, даже близким.
С компьютера, принадлежавшего директору школы в Восточном Йоркшире, скачали характеристики на учащихся, полные списки учеников, личные письма родителям и психологические профили проблемных детей.
Нашли также личные номера национальной страховки и секретные данные по гербицидам глобальной корпорации "Монсанто", столь нелюбимой зелеными.
У многих начальников от таких новостей просто волосы дыбом встают. Что делать? Просто стирать данные, как мы уже сказали, недостаточно.
Есть много специальных программ по уничтожению информации, большинство их них - бесплатные.
Eraser, Disk wipe, DBAN, Killdisk. Эти программы записывают беспорядочные биты информации поверх уже лежащих у вас на диске.
Для богатых организаций можно предложить специальные фирмы, которые грамотно вам все заполируют.
Можно отформатировать диск. Форматирование – вещь неплохая, хотя тоже стопроцентной гарантии не дает.
Если вы хотите спать спокойно и пребывать в полной уверенности, что ни один злодей с вашего бывшего компьютера ничего не считает, то выйдите во двор, в сарай, положите жесткий диск на дровяную колоду покрепче, размахнитесь и сплеча ударьте по нему ломом.
А потом еще пару раз, пока из него всякие кишочки не посыплются.
Специалисты по информационным технологиям рекомендуют именно это.
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