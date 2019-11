"Осторожно, люди!": озверение нравов и камень проклятий

В XV и XVI веках земли между Англией и Шотландией славились своим беззаконием. Большие семейные кланы воевали друг с другом, занимались грабежом.

В 1525 году пограничные разбойники стали невыносимы. Архиепископ города Глазго Гавин Данбар наложил на них проклятье. Не просто так - "я вас проклинаю", - а обстоятельно, не упуская ни одной детали.

"Я проклинаю их голову, – писал Архиепископ, - и волосы на их голове, проклинаю их лицо, их мозг, то есть их мысли, проклинаю их рот, нос, язык, зубы, лоб, плечи, грудь, сердце, живот, спину, их внутренности, ноги, руки, все части тела от макушки до пяток, спереди и сзади, снаружи и внутри".

И далее в таком же духе на 1069 слов. Проклятье насылалось на посевы, семьи, здоровье; злодеям обещали небесные кары, какими в Ветхом Завете наказан был египетский фараон или придворные Навуходоносора.

Это страстное и красноречивое обещание геенны огненной было красиво высечено на камне по заказу Карлайлского Горсовета, что в графстве Камберленд.

Отцы города создавали проект для XXI века. В Лондоне тогда строили огромный музей под куполом за 750 миллионов фунтов, у Карлайла средства были скромнее, поэтому решили ударить, так сказать, концептуально.

Вспомнили про проклятье XVI века, заказали камнерезам огромную гранитную глыбу, а ее поставили в центре города в новом пешеходном переходе.

С точки зрения точной науки глыба гранита — есть глыба гранита. Не больше и не меньше. Вне зависимости от того, что на ней выбито.

Однако в городе Карлайле начали происходить странные напасти. Началось с того, что лейбористы в городском правительстве очень скоро потеряли свои места.

Вслед за этим, скот в округе поразила эпидемия ящура, принесшая неисчислимые убытки и разорения.

Любой внимательный читатель мог сам увидеть эти предречения на камне: "Пусть падут на них все бедствия, павшие на фараона и народ египетский, на их земли, посевы и на их скот".

Затем начались необыкновенные наводнения, которые принесли смерть, разрушения жилищ, нищету, несчастье и безработицу. Опять же, как на камне: "Пусть воды реки Твид и другие реки, в нее впадающие, потопят их, как Красное Море потопило Фараона и египтян, охраняя богоизбранный Израиль".

В Городе началось озверение нравов – младенцу прямо в центре перерезали горло. Крупнейшее предприятие Карлайля обанкротилось. А главное, футбольную команду Carlisle United тогда вышибли из первой лиги.

Тем временем в горсовет пришли люди, поднявшиеся выше вульгарного материализма. Они поняли, что простая глыба гранита и глыба с магическими надписями – вещи разные.

Газета "Кумберляндские новости" поместила обращение депутата горсовета, либерала Тима Тутла: "Мы считаем, что происходящее в Карлайле имеет причину. Создавая памятник нового тысячелетия, мы поставили "аттракцион", камень проклятья и невольно связали себя с оккультными силами. Его необходимо либо удалить за пределы города, либо уничтожить".

Однако Кевин Карлион, глава совета "Белых Ведьм" заявил, что подобные действия только усилят проклятье. "Проклятье действует — сказал он, — если люди в него верят. Камень — это всего лишь городская скульптура. Уничтожение его будет означать, что городской совет верит в силу проклятья, начертанного на нем".

Обратились к отцам церкви. Епископ Карлайльский поддержал цитату своего далекого предшественника. Однако по его просьбе на камень добавили слова из Послания Апостола Павла к Филиппийцам, глава 4 стих 6: "Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом".

Камень стоит на своем месте.

