"Осторожно, люди!": хиромантия и тестостерон

Есть такое слово - хиромантия. Подозрительное какое-то слово. Есть в нем что-то захиревшее, а если написать с ошибкой во второй букве - и вовсе неприличное.

Какое отношение слово это имеет к руке? Это из греческого. "Хир" - это рука, а "мантейа" - гадание. Лучше по-гречески, чем по-русски, а то вместо "хиромантии" получился бы "рукогад".

Принцип хиромантии известен - семь типов рук по Дартиньи, три типа рук по системе Тэб. Шаманство, никакого научного подхода. Например: "Очень худая и нежная кисть указывает на натуру слабую, неплодовитую, обладающую воображением, но лишенную силы и способности удовлетворить их".

За исследование рук взялась наука. Сделаны важные открытия, которыми я спешу с вами поделиться. Руки у всех на виду, а по рукам можно многое понять о себе и о других.

Почерпнуто из трудов профессора Джона Мэннинга из Университета Центрального Ланкашира. Оказывается, есть связь между длиной указательного и безымянного пальца (именуемого в английском "кольцевым", поскольку на нем носят обручальное кольцо).

Согласно исследованию, длина пальцев формируется у младенца в утробе в конце третьего месяца беременности и зависит от уровня тестостерона в крови матери.

Собственно, тестостерон влияет на все органы, но наглядно это лучше всего видно по пальцам. Длинный безымянный палец у женщин из-за полученного гормонального баланса означает предрасположенность к раку груди.

Длинный безымянный палец у мужчин - тоже предупреждение. Таким мужчинам надо опасаться простатита и рака предстательной железы.

Узкая длинная ладонь означает предрасположенность к гипертонии. Рисунок кожи на кончиках пальцев - тоже показатель. Если он образует завихрение, как, например, у меня на указательном пальце, а не простую дугу - опасайся высокого кровяного давления. Меня пока, как будто, пронесло.

Ладони красного цвета, то есть с сильным румянцем, намекают на проблемы с печенью. Узловатые сосуды - на ревматоидный артрит. Складки кожи на руках или цвет кожи под ногтем могут сигнализировать анемию.

Далее, ногти. Когда организм сильно болеет, ногти перестают расти, а когда они начинают расти снова, то образуют видную глазом линию.

Еще бывает, что ногти покрыты изъянами, будто дробью по ним стрельнули. Это намек на болезнь кожи, на псориаз.

Если ногти загибаются вверх от пальца - это может указывать на недостаток кислорода в крови из-за болезни сердца или легких.

Совет от рефлексолога. Соедините концы больших пальцев и с нажимом покрутите их вместе. Если почувствуете маленькие хрустящие кристаллы - это признак стресса. Кристаллы надо разогнать массажем.

А вот еще - большим пальцем массируйте точку у основания указательного пальца, где находится рефлексологический центр эмоций, от этого на душе становится легче.

Другими словами, вам будет теперь чем заниматься на скучных собраниях и лекциях по гражданской обороне.

