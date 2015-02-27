"Осторожно, люди!": Лаврентий Берия и ансамбль танца
Осенью 1971 года в СССР с гастролями приезжал Дюк Эллингтон. Для меня это было эпохальное событие.
Пусть я музыкальный ренегат, стилистический перебежчик, но все же бывший джазмен.
Ажиотаж был огромный, на шесть концертов в Москве билетов не достать. Наш директор подключил свои старые комсомольские связи и выбил пять билетов на концерт в Ленинграде.
Там я и увидел легендарного трубача Кути Уильямса и хронически нетрезвого легендарного тенор-саксофониста Пола Гонзалвеса. В конце к микрофону вышел сам маэстро с хвостиком длинных волос.
"Я ВАС ЛУБЛУ!" - сказал он залу.
Мы обрастали штатом. У нас появились рабочие сцены и костюмерша, бывшая харáктерная танцовщица из Государственного ансамбля песни и пляски.
Барабанщик Ляпка подружился с ней и тут же дал ей прозвище - "Густочка". Ей было лет под 50, мы были для Густочки как дети.
Как-то речь зашла о Берии. Густочка сначала сдержанно молчала, потом рассказала историю своей подруги по ансамблю пляски.
Лаврентий Павлович иногда приезжал в дирекцию ансамбля и с интересом разглядывал фотоальбом артистов и артисток.
Особо понравившихся отмечал, показывал пальцем - вот эту. В данном случае выбор пал на подругу Густочки.
С избранницей провели деликатную беседу, она дала согласие на встречу.
В назначенный вечер за ней заехала черная "эмка", женщины в офицерской форме доставили ее к зам. председателя Совета министров СССР, бывшему Генеральному комиссару госбезопасности, ближайшему соратнику Сталина, Лаврентию Павловичу Берия.
"Он встречался с ней всего два раза. На прощанье спросил, что ей надо. Подруга сказала, что у нее нет жилья. Берия кивнул. Вскоре ей дали двухкомнатную квартиру. В этой квартире моя подруга так с тех пор и живет", - закончила свой рассказ Густочка.
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