"Осторожно, люди!": Лаврентий Берия и ансамбль танца

Осенью 1971 года в СССР с гастролями приезжал Дюк Эллингтон. Для меня это было эпохальное событие.

Пусть я музыкальный ренегат, стилистический перебежчик, но все же бывший джазмен.

Ажиотаж был огромный, на шесть концертов в Москве билетов не достать. Наш директор подключил свои старые комсомольские связи и выбил пять билетов на концерт в Ленинграде.

Там я и увидел легендарного трубача Кути Уильямса и хронически нетрезвого легендарного тенор-саксофониста Пола Гонзалвеса. В конце к микрофону вышел сам маэстро с хвостиком длинных волос.

"Я ВАС ЛУБЛУ!" - сказал он залу.

Мы обрастали штатом. У нас появились рабочие сцены и костюмерша, бывшая харáктерная танцовщица из Государственного ансамбля песни и пляски.

Барабанщик Ляпка подружился с ней и тут же дал ей прозвище - "Густочка". Ей было лет под 50, мы были для Густочки как дети.

Как-то речь зашла о Берии. Густочка сначала сдержанно молчала, потом рассказала историю своей подруги по ансамблю пляски.

Лаврентий Павлович иногда приезжал в дирекцию ансамбля и с интересом разглядывал фотоальбом артистов и артисток.

Особо понравившихся отмечал, показывал пальцем - вот эту. В данном случае выбор пал на подругу Густочки.

С избранницей провели деликатную беседу, она дала согласие на встречу.

В назначенный вечер за ней заехала черная "эмка", женщины в офицерской форме доставили ее к зам. председателя Совета министров СССР, бывшему Генеральному комиссару госбезопасности, ближайшему соратнику Сталина, Лаврентию Павловичу Берия.

"Он встречался с ней всего два раза. На прощанье спросил, что ей надо. Подруга сказала, что у нее нет жилья. Берия кивнул. Вскоре ей дали двухкомнатную квартиру. В этой квартире моя подруга так с тех пор и живет", - закончила свой рассказ Густочка.

