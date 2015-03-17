Блог Кречетникова. Путин пропал, Путин нашелся

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В понедельник Владимир Путин после 11-дневного отсутствия явил себя миру, встретившись в Петербурге с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

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Тема закрыта? Сдается, не совсем.

Где был и что делал президент, мы так и не услышали, одни шуточки.

Слухи есть общественный интерес, помноженный на отсутствие информации. Их вызвал своим поведением сам Путин, и ничего смешного здесь нет.

Обсуждение с самого начала шло несколько не в том русле. В основном судили и рядили о причинах исчезновения лидера.

Болезнь?

Гипотеза о тайном перевороте выглядела фантастически. Тяжелой болезни, судя по тому, что нам известно, тоже нет. А если возникли какие-то мелкие телесные проблемы, так это естественно на седьмом десятке лет. Было бы удивительно, если бы их не было. Он же не Терминатор, и не ангел бесплотный.

Примерно два с половиной года Путин больше не занимается дзюдо, не ныряет и не летает на дельтаплане.

Является ли, к примеру, ущемление спинных позвонков фактором профнепригодности для политического деятеля? Не является. Ему же не мебель грузить!

Слухи есть общественный интерес, помноженный на отсутствие информации

Франклин Рузвельт успешно руководил страной, да еще в военное время, из инвалидного кресла.

Один римский кардинал, живший в эпоху Ренессанса, сказал: "Ноги мои уже не так резвы, как в юности, но верхней половиной туловища, особенно головой, я вполне доволен".

По мнению ряда наблюдателей, особенно заграничных, временное исчезновение Путина подчеркнуло проблему преемственности власти в системе, где все держится на одном человеке.

Во-первых, это дело не сегодняшнего и не завтрашнего дня.

Во-вторых, если Владимир Путин задумается об уходе, он просто назовет преемника, как в свое время Борис Ельцин. В России существует один, зато самый главный Избиратель. Сначала протеже будет назначен премьером, потом пройдут выборы, и на кого укажет Путин, тот и станет президентом. Кто бы сомневался!

Впоследствии, конечно, могут возникнуть вопросы. Сумеет ли преемник "построить" всех так, как Путин, не начнется ли борьба за власть? Насколько он будет верен курсу предшественника, или поступит так, как сам Путин поступил с ельцинским наследием?

Но все это будет потом, а с преемственностью как таковой у системы порядок.

Так что данная история не о стабильности власти, а об ее отношениях с обществом.

Что, собственно, случилось?

Лидер в телевизоре

На протяжении ряда лет Владимир Путин появлялся в информационном поле практически ежедневно.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Владимир Путин больше не занимается экстремальным спортом

В некоторых странах не так. Впервые приехав в Британию, я дивился, почему в новостях каждый день не показывают Тони Блэра, а местные жители не понимали моего удивления: зачем его все время показывать?

Но Путин сам приучил соотечественников к иному. Происходило нечто необычное, следовательно, требующее объяснения.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков ограничился заявлением, что слухи о болезни его патрона - ерунда.

Хорошо, верим, президент здоров. А где он, в таком случае?

Тезис, будто государственные лидеры имеют право на приватность, выглядит сомнительно.

Во-первых, в демократических странах принято полагать, что именно они этого права не имеют, а кто им дорожит, тому не следует идти в политику.

Во-вторых, можно еще понять нежелание Путина распространяться о своей семье, но в данном случае речь идет о выполнении трудовых обязанностей, за которые он получает зарплату от налогоплательщиков.

Начальство перед подчиненными не отчитывается. Но в том-то и дело, что с демократической точки зрения президенты и премьеры гражданам не начальники, а наемные менеджеры, граждане им не подданные, а работодатели.

Путин держится как помазанник Божий. И публика с этим мирится.

Вот вы можете отсутствовать на рабочем месте, и на вопрос, где были, ответить: "где надо"? Лично я - нет. На худой конец, соври убедительно и правдоподобно.

Я забочусь, вы благодарите

Путин же держится как помазанник Божий. Я за вас решаю, а вы слушайтесь. Я, как могу, о вас забочусь, а вы благодарите. Хочу - объясняю свои поступки, не нахожу нужным - не объясняю. Живите спокойно, президент знает, что делает. Ваше дело - принимать все сказанное им к исполнению, а если он молчит, не докучать вопросами. Когда и если потребуется, до вас доведут.

И публика, за исключением горстки журналистов и сетевой общественности, с этим мирится.

Между прочим, это не очень хороший знак для Путина. В благополучные времена с "населением" удобно, но, случись и впрямь что-то серьезное, оно отреагирует так же, по принципу: "мы люди маленькие".

Закрытость - палка о двух концах. Раиса Горбачева не выражала своей позиции публично, в результате и коммунисты, и "перестройщики" были уверены, что она влияет на мужа плохо.

Ситуация с болезнью цесаревича Алексея и Распутиным, по мнению историков, стала одним из крупнейших пиар-провалов всех времен. Если бы народ знал правду, наверняка посочувствовал бы несчастной семье, а так не видел иного объяснения присутствию "старца" в Царском Селе, кроме скабрезного.

Что касается активного меньшинства, прокремлевские комментаторы отнеслись к его возбуждению по поводу отсутствия Путина с сарказмом. Ишь, ручки потирают! О переменах возмечтали? Не дождетесь!

А они ждут не перемен даже, а уважительного отношения.

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