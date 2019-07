"Осторожно, люди!": Маркс мертв, а марксизм еще нет

По утрам, как и вы, я слушаю Би-Би-Си, только на английском. Радио-4.

Серьезные новости, интервью, умные передачи, вроде еженедельной In Our Time, в которой говорят об истории идей – научных, художественных, общественных.

Эта передача устроила опрос - кто самый влиятельный философ? Предполагали, что откликнется тысяч 5-6, но отозвалось более 34-х тысяч человек, из которых 28%, то есть более девяти с половиной тысяч, самым влиятельным назвали Карла Маркса.

Удивительное дело – Маркс умер, Советский Союз, построенный на его теориях, распался, марксистов всех развеяло по свету, а вот сам марксизм как будто бы живет.

Есть ведь и другие великие философы - Заратустра, Ницше, Бердяев; и их учения - зороастризм, ницшеанство, "философия духа" Бердяева.

А учения под названием "спинозианство", вроде бы, нет. Спиноза – хоть и глыба, а наследие его никакого термина не удостоилось.

Понятно, что от марксова учения народу полегло больше всего, что последователей у него было неисчислимо, оттого и помнят его до сих пор лучше других.

Но все-таки – в чем сила марксизма? Я посмотрел так, по верхам. В свете произошедшего в Лондоне любопытно одно замечания Карла Генриховича.

"Там, где реальная жизнь лишается идеальных устремлений, как это происходит в "гражданском обществе", - пишет Маркс, - философия приобретает идеалистический вид и претендует на руководство обществом от имени абсолютной истины".

А вот еще одно замечание. Маркс, оказывается, размышлял над мусульманством:

"Мухаммад понял опасность заблуждения христианства и иудаизма, - пишет Маркс, - рискуя своей жизнью, он начал призывать к Единобожию идолопоклонников и начал засеивать поле вечной жизни. Мы обязаны признать его пророчество и то, что он небесный посланник на Земле".

На лекциях о трех источниках марксизма нам такого не рассказывали.

Маркс также открыл отчужденный труд.

"Когда-то человек трудился только для себя и своего рода, а теперь... Труд стал только средством для поддержания его личной жизни, а еда, питье и размножение стали целью жизни человека. В "гражданском обществе" отчуждение принимает всеобщий характер. Все "человеческие сущностные силы", как их называет Маркс, подвергаются отчуждению и извращению, причем это распространяется и на рабочего, и на капиталиста.

В этом заключается корень всех мистификаций общества всеобщего отчуждения.

"Парадокс в том, что эта мистификация, - когда человек свое собственное отчуждение воспринимает как давление анонимных сил, - происходит именно в "гражданском обществе", где сняты все формы угнетения человека человеком и где человек, в формальном юридическом смысле, абсолютно свободен.

И чем дальше развивается это демократическое "гражданское общество", тем более усугубляется господство анонимных сил над человеком".

Конец цитаты, написанной почти полтора века назад, когда еще не было эмиграции из стран, где люди живут по законам Мухаммада, и когда отчуждение, по нынешним меркам было еще вполне детски невинным.

Ускользающее влияние Маркса на молодые умы я ощутил однажды при посещении Оксфордского университета.

В университетском туалете на стене было крупно написано:

БОГ УМЕР. МАРКС. И чуть ниже:

МАРКС УМЕР. БОГ.

