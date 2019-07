“Осторожно, люди!”: обыкновенный садизм

Помню, как покойная моя маменька рассказывала мне в детстве про тридцатые годы, когда после Генриха Ягоды ВЧК-НКВД возглавил Николай Ежов.

"В народе говорили, Севушка, - произнесла она , - что он взял врагов в ЕЖОВЫ РУКАВИЦЫ!!!"

Тут голос ее дрогнул от каких то нахлынувших чувств. И это был не протест, не возмущение, а нечто чувственное и, я бы даже сказал, глубинное.

С проявлением таких эмоций я встречался потом в смачных описаниях воскресного мордобоя у Горького, его рассказах о том, как его дед порол розгами детей каждую субботу - для профилактики, в описании прилюдных страшных казней при Иване Грозном, а также наблюдая по телевизору бокс, корриду или публичные экзекуции.

Это, господа, наш обыкновенный садизм. Садизм - это особая форма связи человека с человеком, выражающаяся в господстве над ним.

Названо явление в честь маркиза Де Сада, хотя авторские его права относятся только к некоторым разновидностям этого дела.

В своей книге "История Джульетты, её сестры, или Торжество порока" Де Сад возбужденно повествует о сексуальных приключениях в обществе двух девушек-"рабынь", когда мужчина стегает плетью одну из них, а вторая тем временем... Ну, в общем, что-то там делает.

Такой вид наслаждения, связанный с доминированием и подчинением партнёра и дал нам упомянутый выше термин.

Любопытно, что на каждого садиста находится мазохист, с радостью готовый терпеть унижения и побои. Садизм сливается со своим антиподом, образуя садомазохизм.

Первые салоны для садомазохистов появились в XVIII веке. Развлекались примитивно - розги, выкручивание рук.

Веком позже сексуальные аппетиты садомазохистов обострились - появились различные изощрённые развлечения, а уж в наше время утехи мазохистов не уступают застенкам гестапо.

И зачем все это? - спросите вы. Считается, что причина мазохизма - в детских унижениях и боли, которые причиняет ребёнку сильный и властный родитель.

В его подсознании унижение навсегда связано с родительской заботой и справедливостью наказания, потому что после "акта воспитания" сердобольные мама и папа жалели и целовали провинившегося малыша.

Теперь главный вопрос - к чему я это рассказываю? Есть у нас известный литературный агент, Род Холл. Вернее, был.

В его агентстве числилось более 60 писателей. На основе написанных ими книг появились фильмы The Full Monty - "Мужской стриптиз", Slumdog Millionaire - "Миллионер из трущоб", "Билли Эллиот", о мальчике, увлекшемся балетом, Calendar Girls - "Девочки из календаря" и другие.

По своей ориентации Род Холл всю жизнь шел под голубыми знаменами, 27 лет прожил с одним партнером, но потом стал погуливать, изменять, остался один и пошел, как говорится, вразнос.

Познакомился с молодым, 20-ти летним, тот его вовлек в садо-мазо. И все у них было весело и интересно, пока Род Холл не заподозрил, что новый его друг дружит с ним не по любви, а по расчету, и решил с ним расстаться.

Тот умолил его встретиться в последний раз, как обычно приковал его наручниками к кровати, но вместо обычного биться плеткой по полной программе взял да и зарезал ножом беззащитного деятеля литературы.

Ревнивец - мусульманин из пакистанской семьи. Свою голубизну от родни тщательно скрывал. Мама и папа насильно заставили его жениться по сватовству.

По интернету он, наконец, нашел себе родственную душу, известного и богатого спутника жизни, а тот ему изменил.

Не выдержала такой измены тонкая душа.

Приревновал и зарезал.

