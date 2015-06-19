Блог Артемия Троицкого. Доктрина Монро: жизнь - в искусство!

Правообладатель иллюстрации XL Gallery Image caption Из серии "Несчастная любовь", 1993

Об этом блоге: Артемий Троицкий - журналист, музыкальный критик Этот блог – заметки бывшего москвича, а ныне гостя столицы о жизни без всякого ее стиля. Другие блоги Артемия Троицкого

Блоги на bbcrussian.com

17 июня в Московском музее современного искусства (ММОМА) по адресу Гоголевский бульвар, дом 10 открылась выставка "АРХИВ М", персональнейшая и исключительная выставка Владислава (Владика) Мамышева-Монро 1972 г.р.

На мой среднеизвращённый вкус - абсолютно лучшая экспозиция в области так называемого "актуального искусства" за всё время его существования на нашей части суши. A work of pure and indisputable genius.

Наверное, мало кто знает, что я - не только то, что обычно (журналист, преподаватель, диджей), но и коллекционер этого самого современного искусства. Поэтому я много кого из художников знаю, а некоторых из них очень люблю. И Дубоссарского с Виноградовым - за их сочную живопись и остроумные сюжеты, и Кабакова, очень умного и провоцирующего воображение, и Пивоварова, и Чуйкова, и Комара/Меламида.

Из сцены города Петербурга, к которой ВММ (скорее, формально) принадлежал, мне больше всего нравятся нарративные макси-комиксы Копейкина, философский экспрессионизм Шинкарёва, старые "новые дикие"... Но Монро - совсем другая история, и нынешняя мега-выставка это доказывает, как дважды два.

Поражают следующие взаимосвязанные обстоятельства: многообразие творческих проявлений автора (фото, видео, кино, театр, живопись, декоративное искусство, мультимедиа, арт-критика (!), боди-арт...) и то, что в каждом из них он нокаутирующе убедителен. (!!!) В принципе, нет слов.

Большинство, в том числе и среди людей, не чуждых модных арт-веяний, знает Владика Монро как мастера удивительных перевоплощений. Он начинал с Мэрилин и продолжил: Гитлер, Любовь Орлова, Иисус, Жанна д'Арк, Дракула, Путин, Шаляпин и десятки других. Часто его сравнивают с Синди Шерман - знаменитой и дорогостоящей американкой; но у ВММ по-другому и гораздо интереснее.

В отличие от Шерман, он создаёт не просто концептуальный набросок ("вот как я выгляжу в облике папы римского"), а глубокий, по-актёрски прочувствованный психологический портрет. Иногда больше "похожий" и впечатляющий, чем сам прототип! Сплошь и рядом эти перевоплощения, которые Владик называл "переселением душ", приносили ему реальные муки, стоили ломок и кошмаров.

Правообладатель иллюстрации MamyshevMonroe Foundation Image caption "Елизавета". Цветная фотография, 2005

Однако знаменитая серия "Жизнь замечательных Монро" и подобные ей занимают не более четверти выставочного пространства. Помимо этого, переходя из зала в зал (а их много!), очарованный и слегка контуженный зритель видит массу всего удивительного - от препарированных плакатов с членами Политбюро ЦК КПСС до легендарных видеопостановок "Достоевский в Баден-Бадене" и "Свидание Штирлица с женой"; от кустарного и уморительно смешного "Пиратского телевидения" до ещё более смешных псевдо-лубочных картин маслом; от мутантской переделки "Волга-Волга", где Монро подменил собой Любовь Орлову, до гремучих фотосессий 18+; а также настоящие витражи, лирические дневники с острова Бали (где Владик погиб весной 2013-го), рукописные журналы, комиксы и бог знает что ещё. Причём всё, как я уже намекал, исключительного качества: это не "меморабилия", не трогательное ретро - это действует сейчас!

Народу на открытии было очень много. Зачарованная публика перетекала из зала в зал в состоянии восторженного оцепенения. Некоторые (подозреваю, люди, знавшие Владика) плакали. Надо всем тихо витало междометие "wow"... И я поймал себя на том, что плакать совсем не хочется, а наоборот - я счастлив. Потому что я понял: Владика оценили. С большим опозданием, но по большому счёту.

Многие знали его; все знали про него. Были поклонники и поклонницы, которые ещё при жизни считали его если не гением, то исключительным талантом. По сути дела -и это многими уже постулировалось - главным и абсолютно фантасмагорическим произведением искусства был сам Владик, его шокирующая жизнь и удивительные приключения. Но для нашей арт-толпы он всё равно оставался сугубым маргиналом, фриком, личностью несерьёзной.

Правообладатель иллюстрации MoMMA Image caption "Марфушечка - душечка", 1997

Многих раздражала его бесконечная череда дурных наклонностей и виртуозное попрошайничество. Внезапные исчезновения и неадекватное поведение. Детская наивность в сочетании с жестоким цинизмом... Короче, Владислав Мамышев-Монро категорически не мог, да и не особо хотел правильно "позиционировать" себя в художественном мире, оставаясь самим собой со своим моцартианским даром. За него это сделала трагедия и время. И Лена Селина с Антонио Джеуза - блестящие кураторы эпохальной выставки.

Не знаю, как сложится история "АРХИВА М" на Гоголевском. Честно говоря, не хотелось бы, чтобы туда ломились массы и стояли очереди - просто потому, что противно от одной мысли о том, что он окажется в одной компании с виртуозами народно-придворного лизоблюдства, на выставки которых у нас обычно собираются толпы.

К тому же я легко представляю себе озверелую реакцию особо серого контингента на многие объекты экспозиции. (Хотя кое-что из самого одиозного на выставке - полагаю, намеренно - не представлено). Да, могут отметиться и возмущённые "простые люди", и всевозможные блюстители.

И прикрыть "Архив" раньше времени тоже могут. Но это уже не важно: выставка Владика состоялась, и страна получила (возможно, не вполне заслуженно) нового великого художника.