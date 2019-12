"Осторожно, люди!": один день из жизни

Раз в неделю в рубрике "Осторожно, люди!" Сева вспоминает один день из своей жизни.

Зимой 1975-го у Галочки на работе случилась большая неприятность - из ее рабочего стола пропала целая книжка авиабилетов, примерно на 10 тысяч долларов.

Произошло это в аэропорту Пулково, в иностранном отделе, через который улетала и прилетала "фирма".

В этом отделе был, естественно, свой постоянный сотрудник КГБ, который ежедневно по восемь рабочих часов бдел и следил за происками коварного врага, обеспечивая государственную безопасность. На практике это означало, что делать ему было нечего. И вдруг - такое!

Кагэбэшник учинил Галочке жесткий допрос, с нехорошими намеками на пособничество некоей иностранной разведке, которая может использовать пропавшие авиабилеты для шпионажа.

Он подробно и методично выяснял все контакты с гражданами капиталистических стран, даты, адреса, имена. Сказал: ему известно, что творится в доме 8, квартире 73 по проспекту Славы. Но что именно известно, сообщать не стал.

На следующий день допрос повторился, только на этот раз офицер заявил, что заводит против Гали, как кассира иностранного отдела аэропорта Пулково, уголовное дело по случаю пропажи инвалютных документов.

Галочка почернела лицом. Для нее, женщины гордой, принципиальной и самолюбивой, срок в лагере представлялся чем-то таким страшным, что она готова была наложить на себя руки. Я утешал ее, как мог, но внутренне содрогался от холодного страха.

История эта продолжалась около недели. Кагэбэшник снова вызвал Галочку, но на этот раз лицо его было почти дружелюбным.

"Я знаю тебя давно, - сказал он, - как хорошего и ответственного работника. Готов, по старой памяти, замять уголовное дело. Подавай по собственному желанию".

Галочка тут же, не отходя от стола, написала заявление об уходе с работы (в виду семейных обстоятельств), заявлению дали ход, и на работу она больше не выходила.

Еще через неделю женская мафия выяснила, что Галочкина сотрудница, кассир из другой смены, ведет себя нервно и подозрительно. С ней поговорили, прижали, и она во всем созналась.

Кагэбэшник поймал ее на мелкой провинности (она незаконно обменяла на свои рубли 10 долларов из кассы на подарок мужу) и заставил ее провести операцию "книжка авиабилетов".

Пользуясь дубликатом ключа, который он ей дал, бедная кассирша выкрала из Галинового рабочего стола злополучные билеты.

Всю неделю, когда кагэбэшник терзал Галю своими допросами, билеты лежали у него в столе. Цель операции и ее смысл - заставить Галочку уйти.

Вечером на нашей кухне, нервно раскуривая сигарету, Галочка глухо сказала мне: "В этой стране жить нельзя. Надо уезжать".

Я не сдавался. Решил, что буду со своим народом, там, где мой народ, к несчастью, есть. Найду себе щель, залезу и буду сидеть. Даже лозунг придумал: "Перебиться бы до пенсии".

