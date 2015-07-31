Киноблог. На смерть научно-популярного кино

Правообладатель иллюстрации Olga Sherwood Image caption Когда Петербург называют кинематографическим центром, хочется всхлипнуть...

Об этом блоге: Ольга Шервуд - киножурналист, кинокритик, академик российской Академии кинематографических искусств "Ника". Член Экспертного совета российской премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон". Много лет наблюдает отечественный кинопроцесс и еще не отчаялась. Киноблог

Оплакав благороднейший фонд "Династия", подумаем минутку о просветительстве с помощью кинематографа.

Буквально на глазах исчезает "Леннаучфильм" - основанная в 1933-м первая советская киностудия, целиком ориентированная на технико-военно-пропагандистское, учебное и научное кино. Юридически это уже филиал московской Киностудии имени Горького. А в реальности "Леннаучфильм" - территория на Мельничной улице в десяти минутах ходьбы от Александро-Невской лавры: несколько сильно запущенных мрачных корпусов, четырнадцать штатных сотрудников и охранники.

Здесь было создано 4384 фильма, примерно треть не сохранилась. На днях – и это важное предвестие финала – вывезены на некий склад картины, принадлежащие с некоторых пор Госфильмофонду, и исходные материалы к ним.

Последние годы студия жила за счет арендаторов. Самый крупный, знаменитая анимационная "Мельница", возникла на базе леннаучфильмовского мультцеха. Резчиком целлулоида и кладовщиком там начинал Константин Бронзит, теперь оскаровский номинант. Но в прошлом году "Мельница" переехала вместе с Бронзитом в новое здание, благо сборы от трилогии про богатырей и других большеэкранных мультфильмов позволили Сергею Сельянову и Александру Боярскому его выстроить. Теперь у них дом с башенкой и цветными коридорами, в которых стильные кофе-бары…

Арендаторы помельче создают видимость жизни на "Леннаучфильме". В минувший уикэкенд зал на триста пятьдесят мест и отремонтированный холл приняли Videolike Film Festival. Молодые люди, пробующие себя в кинотворчестве, смотрели работы друг друга и внимали наставникам, имена которых я слышала впервые: да, нынче не одна "параллельная культура", известная "всем", а много разных, не пересекающихся.

Доделывается единственная, начатая "Леннаучфильмом", картина. И пока есть музей.

Кризис, революция и разруха

Отечественное научно-популярное кино рухнуло из-за системного кризиса индустрии. Он начался с перестройкой (смешное теперь название момента истории), но связан также с глобальной технико-технологической революцией в кинематографе, масс-медиа, информации, образовании, сфере досуга.

Под горячую руку вместе с фильмами о торжестве социалистических идей при строительстве социализма были сожжены сотни картин о естественных и точных науках, разных сферах гуманитарного знания.

Под горячую руку вместе с фильмами о торжестве социалистических идей при строительстве социализма (легендарные "болты в томате") были сожжены сотни картин о естественных и точных науках, разных сферах гуманитарного знания. Хотя вряд ли устарело то, что люди моего поколения обожали на школьных киноуроках: в подвале, где легче было затемнить маленькие окошки, в луче тарахтящего проектора расцветали на глазах растения, вливалась-выливалась вода в бассейнах, кружились вокруг Солнца планеты.

В "кооперативную" эпоху 90-х творцы разбрелись по собственным крохотным студиям, уверенные, что так прокормят себя лучше, нежели вместе. Руководство отраслью, извините, просто плюнуло на неигровое кино (или наживалось на нем благодаря откатам?). И пришла разруха.

Быстро состарились от ненужности, поумирали, эмигрировали мастера (единицам удалось недолго поработать по заказам европейских компаний) - а ведь делали картины, конкурировавшие когда-то с продукцией BBC, Arte, NHK.

Правообладатель иллюстрации Olga Sherwood Image caption В блокаду оператор Алексей Васильевич Ерин возил камеру на санках

Были консультанты – корифеи науки, начиная с академиков Павлова, Вавилова и Иоффе, сценаристы – начиная с Паустовского, композиторы – тут первым Шостакович, выдающиеся художники, образованнейшие режиссеры. Снимались и дикторский текст читали звезды театра…

А потом "Леннаучфильм" отстал от жизни.

Блокадные саночки и "Звездные войны"

Нынче, в ситуации полной энтропии, меня тревожит только судьба упомянутого музея. Он создан к 50-летию студии усилиями нескольких неравнодушных людей и рассказывает о роли "Леннаучфильма" в мировой культуре.

Я не преувеличиваю.

Вот саночки, на которых в блокаду оператор Алексей Васильевич Ерин возил камеру. Именно на "Леннаучфильме" работала "Объединенная киностудия" Ленинграда, сюда фронтовые кинооператоры возвращались со съемок. Здесь и жили – на верхних этажах, спасаясь от крыс, которые бежали, по свидетельству очевидцев, "как маленькая Нева", сплошным потоком, с соседней мельницы имени Ленина - стратегический объект бомбили...

А вот стенд, посвященный режиссеру Павлу Клушанцеву, основателю жанра научной кинофантастики: куклы-актеры из "Дороги к звездам" и "Планеты бурь", личные вещи. Концептуальные и технические находки Клушанцева восхищали Королева, а Лукасу, по его собственному признанию, помогли в работе над "Звездными войнами". Обладатель "Оскаров" за визуальные эффекты в "Чужих" и втором "Терминаторе" Роберт Скотак приезжал знакомиться с Клушанцевым.

Правообладатель иллюстрации Olga Sherwood Image caption Концептуальные и технические находки Павла Клушанцева восхищали Королева и Лукаса

О наградах Венецианской Биеннале и прочих киносмотров и говорить нечего – дипломов не считано. Но что чиновникам Росимущества и Минкульта, хозяевам заслуженной студии, мировая культура, когда и собственная-то нужна малому кругу и тонюсенькому слою пожилых интеллигентов?

Студия в свое время просила музею статус ведомственного, да безуспешно, а значит, нет финансирования. Голый энтузиазм.

В разруху "исчезли", забавно упомянуть, знамя и орден "Знак Почета". К костру во дворе "Ленаучфильма" выкидывалась вся ее история – Лариса Павловна Кухалева, редактор, создательница музея, придя на работу и надев халат, выбирала из "мусора" ценное. Спасла груду фотографий, документов, альбомов, предметов, связанных со съемками (научно-популярное кино во многом – вещный мир). Не позволила выбросить монтажную и звукооператорскую технику, проявочные столы и прочее "железо"; крупногабаритное оборудование рассовано по темным закоулкам "Леннаучфильма"… где еще сохранились такое?

Родственники умерших и уехавших по сей день несут ей новые раритеты. Все экспонаты – от легендарных кинокамер "Дебри" и "Конвас" до черепа лошади, из которого выползла эфа, лишь только оператор в долгом ожидании змеи присел на этот "холмик" посреди барханов, или баночки с антрекотом из багажа киногруппы, сопровождавшей первых советских покорителей Эвереста, – разглядывают с неподдельным восторгом экскурсанты, в основном школьники и студенты кинофакультетов. Поток не иссякает.

Рука Москвы

Ларису Павловну оставили в штате именно как хранительницу музея. Директор Киностудии имени Горького Сергей Зернов в интервью обещает все перевезти в будущий музей своей кинофабрики.

Блокадные саночки уедут в Москву???

Как вообще город лишился студии? А просто. В 2012-м "Леннаучфильм" в целях оптимизации сделали филиалом московского "Центрнаучфильма". А теперь их обоих, а также Научно-исследовательский кинофотоинститут присоединили к Киностудии имени Горького. Прозябающую, ее решили спасать по вот такой "инновационной концепции". С последующей продажей непрофильных активов. Бывшие сотрудники "Леннаучфильма" уверены: лакомая территория их студии практически в центре Петербурга - такой актив.

Правообладатель иллюстрации Olga Sherwood Image caption Из черепа лошади выползла змея эфа, лишь только оператор в долгом ожидании змеи присел на этот "холмик" посреди барханов

Господин Зернов обещает возродить производство научно-популярных фильмов и даже сохранить марку "Леннаучфильма". Невозможно поверить. С чего бы? Умерла, простите грустный цинизм, так умерла.

За "Леннаучфильм" пытались побороться. То, что услышали ходоки от чиновников губернатора Полтавченко, здесь не воспроизвести.

Куда все делось?

Когда Петербург называют кинематографическим центром – ибо первый коммерческий сеанс в нашей стране, показ люмьеровских короткометражек, состоялся в столице Российской империи, - я, отвернувшись, начинаю тихонько всхлипывать.

Непонимание современным российским обществом важности науки для жизни и самого существования народа достигло критической стадии. Аакадемик Сергей Капица

Кинематографическим городом был Ленинград. Четыре серьезные большие киностудии создавали игровые, документальные, научно-популярные, анимационные фильмы всех возможных видов.

Славный "Лентелефильм" родился в 1967-м, погиб спустя тридцать с лишним лет, причем совершенно незаметно для города. Просто исчез, растворился; на просторах интернета всплывают фильмы и фильмы-спектакли из его коллекции в полторы тысячи названий, таинственным структурам принадлежат на это богатство права…

В сентябре исполнится три года, как не стало прежнего "Ленфильма".

Не менее легендарная Ленинградская/Петербургская студия документальных фильмов (основана в 1932-м) теперь "дом культуры". Здесь устраивают разные кинопоказы, а иногда концерты. Ну, и "немножко шьют" - снимают кино.

В 2008-м открылась еще одна, частная фабрика, назвавшаяся "Всемирные Русские Студии" (Russian World Studios, RWS), часть "АФК-системы", да где теперь ее претензии на всемирность…

О потере студии научного и учебного кино вы уже прочитали.

"Непонимание современным российским обществом важности науки для жизни и самого существования народа достигло критической стадии" - сказал еще на 70-летии "Леннаучфильма" академик Сергей Петрович Капица. Он был президентом фестиваля "Мир знаний", проводимого студией с 2006-го, а теперь умершего вместе с ней.

Таким образом, ни одного старого, с традициями, профессионального коллектива не осталось. Зачем они нужны? – тема отдельного блога, когда-нибудь поразмышляем. А пока - будем смеяться, поскольку нет повода веселиться, заметил мне на днях еще один мудрый старик.