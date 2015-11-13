Сева Новгородцев: на старом "мерседесе" по древней Европе. Часть II

<a href=http://www.bbc.co.uk/russian/topics/seva_novgorodtsev><b><u>Сева Новгородцев</u></b></a>

для bbcrussian.com

13 ноября 2015

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Автор фото, Getty Подпись к фото, "Улыбающийся ангел"- один из знаменитых элементов Реймсского собора

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Не представляю – как люди раньше путешествовали без спутникового навигатора.

Водителю по карте все время сверяться невозможно, приходится просить спутницу, жену. Моя жена – художник, в топографии она отмечает прежде всего переливы цвета, разнообразие форм, контрастные пятна. Для того, чтобы попасть куда надо, этого не всегда бывает достаточно.

Водитель нервничает, изо всех сил старается не повышать голос. Он по опыту знает - так ведь и разругаться недолго. А мой девиз - это мир в семье, любой ценой. Слава Богу, есть верный Том-Том, он стоит на страже мира.

Но тут навигатор капризничал. На запрос конкретного дома по Rue Alain Colas аппарат отвечал, что на данной улице такого нет. Тогда я запросил соседний, который у него точно был.

Подъехали на место в сумерках. Улица в пригороде Реймса, с легким индустриальным налетом. Две фигуры поодаль замахали нам руками.

Это был Пьер, он взял с собой приятеля, Жака, говорившего по-английски. Пьер оказался скромным и приятным молодым человеком, он достал ключи и повел нас под вывеску, где большими буквами было написано "DIAPASON".

Автор фото, Seva Novgorodsev Подпись к фото, Подъехали на место в сумерках. Улица в пригороде Реймса, с легким индустриальным налетом

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Вид строения особого восторга не вызывал. Скорее всего, какой-то бывший склад. "Ну все, - подумал я, - картина Репина "Попали". Доигрался со своими экспериментами!"

Мы вошли внутрь и увидели новый танцевальный зал с паркетным полом и небольшой сценой. Тут же были музыкальные комнаты для занятий и репетиций. "Это школа танго, - пояснил Жак, а Пьер тут музыкальный руководитель, он аккордеонист".

Из зала, за дверью, вверх шла лестница. На втором этаже нам открылась очаровательная квартира – большая гостиная, совмещенная с кухней, и две спальни. Все новое, чистое.

Потом на досуге разглядывая наше жилье, мы не нашли в нем ни одной заграничной наклейки. Все в квартире было французское – от бокалов до часов на стене с вилкой и ложкой вместо часовых стрелок, от мебели до постельного белья.

"Лелик, - сказал я супруге, - мы попали к настоящим патриотам. Посмотри – они добились у себя полного импортозамещения!"

Было еще не поздно, навигатор показывал, что до центра города меньше трех километров.

Где короновали почти всех

Готовясь к поездке, я кое-что почитал. Реймс – это столица района по производству шампанского, но главное в нем – это знаменитый готический Реймсский собор, в котором короновали почти всех французских королей.

Непонятно – зачем монархам было ехать (а в средние века –тащиться гужевым транспортом по ухабам) в неблизкий Реймс, когда и в Париже есть немало достойных мест?

Символика. Когда-то, еще во времена Римской Империи, на этом месте были римские бани. В 400-м году, когда римляне ушли, Никасий, 11-й епископ Реймса, воздвиг собор Пресвятой Богородицы.

Никасий считается священномучеником. В 407-м году вандалы (по некоторым историям – гунны) ворвались в собор, где он молился, читая 119 псалом. "Избавь мою душу, Господи, от лгущих уст и обманчивого языка!" – только успел проговорить Никасий, когда меч варвара отсек ему голову.

Но по преданию, обезглавленное тело Никасия продолжало жить. Он поднял собственную голову, которая продолжала молитву "Душа моя долго жила с ненавидящими мир…" Гунны в страхе покинули храм.

Эпизод этот и поныне запечатлен на фронтоне собора.

Символика, однако, не только в этом. В 496-м году, почти 90 лет спустя, святой Реми, епископ Реймский, крестил первого короля франков Хлодвига, а с ним – 3000 воинов и приближенных.

Имя Хлодвига – германское, состоит из двух частей: "хлод" (слава) и "виг" (битва). Германский Хлодвиг потом превратился во французского Людовика и стал считаться основателем Франции. Сами понимаете – все короли просто обязаны были получить помазание на царство именно в этом месте.

Анна Регина

Реймсский собор связан с отечественной историей. 19 мая 1051-го года французский король Генрих Первый венчался с Анной, дочерью Великого Князя Киевского и Новгородского, Ярослава Мудрого.

Королевское посольство поехало за невестой в далекий Киев, поскольку в Европе не нашлось других принцесс, достаточно удаленных по родству с Генрихом. Церковь раннего средневековья, ничего еще не зная о генетике, интуитивно боролась с кровосмесительными браками.

Анна была девицей образованной и достойно проявила себя на троне. После смерти супруга она оставалась регентшей при своем сыне, малолетнем наследнике Филиппе. Все последующие короли Франции были ее потомками.

Сохранился диплом от 1063-го года, подписанный Анной, из которого видно, что дочь Ярослава Мудрого в чужеземье не забыла родную глаголицу. Начертанные ею буквы: Аз, Нашъ, Аз, Рцы, Еръ, Иже, Наш, Аз – АНА РЪИНА –АННА РЕГИНА – АННА КОРОЛЕВА.

С чувством глубокой историчности подходили мы к собору. Подойти, однако, не удалось. Соборная площадь была огорожена, издалека раздавалось мощное буханье бас-гитары. "Рок-концерт в пользу французского Красного Креста" – прочитали мы на афише.

Ага. Нам только французского року не хватало.

Мы пошли по центральной Rue de Univercite. Движение на ней было перекрыто, улицу целиком предоставили пешеходным гражданам, судя по всему, студентам ближайшего университета. Несмотря на вечернюю прохладу, жизнь кипела. Кафе и бары были полны людей.

Неподалеку завязалась потасовка, откуда ни возьмись, с особым громким кряканьем возникла полицейская машина. Виновника беспорядка быстро положили лицом на старинные благородные камни мостовой и увезли. Ночная жизнь Реймса продолжалась. Мы погуляли, пощелкали фотографий на телефон и отправились домой, в свою школу танго.

Назавтра предстоял самый длинный запланированный перегон Реймс-Лион.