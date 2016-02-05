Сева Новгородцев: на старом "мерседесе" по древней Европе (ч.11)

Правообладатель иллюстрации Seva Novgorodsev Image caption Только много лет спустя, разглядывая фотографии из Остии, я обнаружил на зернистой карточке судьбоносный номер

Об этом блоге Сева Новгородцев проработал ведущим на Русской службе Би-би-си 38 лет и остается легендой как для слушателей, так и для бывших коллег. Выпустив в эфир последнюю "БибиСеву" в сентябре 2015-го года, Сева решил кардинально сменить образ жизни и перебрался в Родопские горы в Болгарии. Теперь он пишет оттуда блог. Блоги

Сева Новгородцев на Би-би-си

В жарком итальянском климате нет жилья без открытого пространства, без патио. У нас это была покрытая кафельной плиткой площадка 6х6 метров. Летним вечером можно здесь накрыть ужин, днем повесить на просушку белье.

В тот день мы с Ринатом, моим восьмилетним сыном, гоняли на патио "футболянку". В калитку вошел высокий господин с загорелым лицом, одетый в светлое драповое пальто. "Сева, - воскликнул он, - что ты тут делаешь?"

Господина звали Леонид Фейгин, мы не были знакомы, но знали друг друга в лицо. Старший брат Леонида, Фима Фейгин, был известен в Ленинграде как первый культурист, а сам Леонид, выпускник института Лесгафта, легкоатлет, мастер спорта по прыжкам в высоту, слыл заядлым джазовым энитузиастом и знал всех питерских джазменов, в том числе и меня.

Леонид приехал повидаться с мамой, также известной спортсменкой своего времени: на склоне лет она ехала в Америку, к старшему сыну. Мама жила в этом же доме, Леонид зашел к нам случайно.

Точнее, как показала жизнь, далеко не случайно. Он к тому времени уже работал на Би-би-си. Узнав о том, что у меня рабочий английский (в 1967 году я прошел полный курс гидов-переводчиков при Ленинградском Интуристе и даже полтора месяца работал), он принялся агитировать меня подавать заявление.

В нашей эмигрантской конторе ("Международный Комитет Спасения") я был зарегистрирован как штурман дальнего плавания (кому нужны саксофонисты?), и нас целили на Канаду, в город Эдмонтон.

Честно говоря, штурманы в Эдмонтоне тоже были не нужны. Кругом суша, до океана, что в одну, что в другую сторону - полторы тысячи километров. Есть, правда, река Саскачеван, так что в перспективе я мог бы стать шкипером на барже или капитаном речного трамвая.

А тут - такое. У меня были сомнения: "вражий голос" и так далее... Спасибо, Галочка надоумила, и я через несколько дней поехал в Рим сдавать тест. Надо было сделать перевод (делал без словаря), начитать текст в микрофон и что-нибудь написать (я накатал рецензию на фильм Поланского "Chinatown", который только посмотрел).

Было ясно, что не водить уж мне баржу по реке Саскачеван, не быть мне капитаном речного трамая, но какое будущее меня ждало, я и представить не мог

Через месяц приехал один из редакторов с Би-би-си на устное собеседование. После этого мои документы отправили "куда надо" на проверку. Не был, не состоял, не привлекался. Месяца через три заказной почтой пришла шикарная бумага - Рабочий Контракт.

Помню, я бросился к хозяину квартиры, механику по имени Пино (кличка Пино-колбасина), и с гордостью показал. Он долго вглядывался в заголовок и медленно прочитал: "Би-Би-Чи".

Как нам попасть на это "Би-би-чи"? Паспорта у нас отобрала советская власть, выдав выездную визу в один конец. Как беженцам без гражданства временные паспорта (так называемые Titolo Di Viaggio - буквально "Титул для путешествия") нам должна была выдать Италия.

С рабочим контрактом в руках я отправился в Рим, в полицейское управление под названием Questura. Мощные стены, литые ажурные решетки. Вековые традиции, непробиваемая итальянская бюрократия.

В большом зале сидело около сотни клерков. Мне попался молодой человек, который стал заполнять стандартную анкету. Спросив наш адрес (улица Умберто Каньи, 21), он воскликнул - "и я живу на Умберто Каньи, 21, только в другом городе!" Узнав, что сына зовут Ринат, он ткнул себя в грудь и сказал:"Я тоже Ренато!" На прощанье велел прийти на следующей неделе.

Эту сакраментальную фразу - 'settimana prossima' - я слышал потом много раз. Каждую неделю я ехал в римскую "Квестуру" как на работу, высиживал там очередь в четыре часа, выслушивал очередной вердикт (settimana prossima) - и ехал восвояси. Дома ждала Галочка, руки в боки. Выслушав мой жалкий лепет, она неизменно спрашивала: "А как же Славинский?" (Фима Славинский уехал на Би-би-си перед нами, всего за три месяца).

Правообладатель иллюстрации Seva Novgorodsev Image caption Спустя много лет - у той самой "Квестуры"

В полицейской очереди я коротал время испытанным способом. Еще в Союзе я разработал систему карманной книги. Заходя в общественный транспорт, я тут же доставал свое английское чтиво, и советская действительность уходила в литературный туман.

"Вы говорите по-английски!" - сказал поставленный голос с американским акцентом. Рядом со мной сидел молодй мужчина примерно моих лет - блондин приятной наружности. Разговорились. Джоэль, - так звали моего собеседника, - оказался баптистским пастором из Техаса и пришел за рабочим разрешением для семейной няни. Служба у него была странная - в кинокомиссии Ватикана.

Узнав, что я русский, он с жаром сообщил мне, что в его коллекции есть четыре научно-популярных фильма, дублированных на русский. "Давайте покажем их вашим эмигрантам", - предложил он.

Первый фильм я хорошо запомнил. Речь шла о строении эритроцита, красного кровяного тельца. Его функция - переносить кислород из легких ко всем клеткам организма, поэтому эритроцит должен иметь максимально возможную поверхность. Из математики такая форма известна - двойной тороид, вроде бублика без дырки. Когда эритроцит удалось рассмотреть в микроскоп, оказалось что он имеет именно такую форму.

После фильма Джоэль произнес проповедь о разумном устройстве Природы: "Мы видим в ней следы замысла, дизайна, - а если есть дизайн, то есть и Дизайнер".

На бесплатные фильмы и бесплатные Библии, которые Джоель раздавал щедрой рукой, народ потянулся, и скоро наша миссия работала в ежедневном режиме с коллективом в 11 человек. Джоэль дал мне целую гору книг, написанных учеными. Все науки непреложно доказывали одно: Дизайнер есть.

Правообладатель иллюстрации Seva Novgorodsev Image caption С пастором Джоэлем в баптистской церкви

Тем временем шли недели и месяцы, в полицейском управлении мне повторяли одну и ту же фразу, Галочка (руки в боки) вопрошала "А как же Славинский?", и я чувствовал, что из этого круга выхода не будет, пока я не сделаю решительный шаг.

И вот, в один прекрасный солнечный день, Джоэль крестил меня в римской протестанской церкви, по полному обряду - в белом хитоне, с погружением под воду в специальной глубокой купели. Я чувствовал, как вокруг ангелы летают.

В положенную среду поехал в Рим, в Квестуру. Отсидел очередь и попал - вот ведь совпадение! - к тому клерку, у которого заполнял анкету больше года назад.

Он посмотрел на меня рыбьим глазом и сказал свое "settimana prossima", но потом взглянул еще раз. "Umberto Cangni Ventuno? - сказал он, - figlio Renato? Porca Madonna!", - воскликнул он (буквально "грязная мадонна", католическое ругательство), хлопнул себя ладонью по лбу и открыл нижний ящик стола.

Там лежала, одна-единственная папка с мои делом. Он написал на ней крупными буквами URGENTE (СРОЧНО). Наши паспорта были готовы через несколько дней, две недели спустя мы уехали в Лондон.

Было ясно, что не водить уж мне баржу по реке Саскачеван, не быть мне капитаном речного трамвая, но какое будущее меня ждало, я и представить не мог.

Потом уже, разглядывая фотографии из Остии я заметил на зернистой карточке номер своего жучка - 97-44-DJ.

Эти две буквы - DJ - и определили мою жизнь на последующие десятилетия...