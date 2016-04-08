Сева Новгородцев: на старом "мерседесе" по древней Европе (ч.19)

Правообладатель иллюстрации Seva Novgorodsev Image caption "Мы берем на работу человека, - сказал Слава, - только если нам его хочется обнять!"

С Албанией простились в местечке Додай, въехали в Черногорию (Монтенегро). Названия пошли понятные, почти родные – Владимир, Братица, Добра Вода. Навигатор на телефоне сообщал, что от границы до Будвы, куда мы направлялись – примерно 70 километров.

Об этом блоге Сева Новгородцев проработал ведущим на Русской службе Би-би-си 38 лет и остается легендой как для слушателей, так и для бывших коллег. Выпустив в эфир последнюю "БибиСеву" в сентябре 2015-го года, Сева решил кардинально сменить образ жизни и перебрался в Родопские горы в Болгарии. Теперь он пишет оттуда блог. Блоги

Сева Новгородцев на Би-би-си

По шоссе бы пролетели ласточкой, но тут, на провинциальной дороге Е851, особо не разгонишься, к тому же в темноте.

Надо быть внимательным. Несколько раз попадали в ситуацию – сворачиваешь вроде бы на солидную трассу, асфальт, все дела, потом трасса сужается, грязнеет, в одну колею петляет мимо заброшенных построек и, в конце концов, упирается в чьи-то железные ворота. Приехали, ворочай назад.

В Будву приехали к 11 вечера, покрыв перегон Игуменица (Греция) – Албания – Черногория в 544 километра за 16 часов. Я, конечно, люблю водить машину, но не настолько. Нарулился на год вперед.

В Будве надо было найти Славянский пляж, на котором стоит гостиничный комплекс с таким же названием.

Название это восходит к осени 1938 года. Нацистская Германия захватила тогда Судеты. Возмущенные этим словацкие туристы конфликтовали с отдыхавшими немцами. Словаков было больше, они оттеснили супостатов на пляж в старом городе, а на отвоеванной части берега установили табличку "Словенска плажа". Так и пошло.

Правообладатель иллюстрации Seva Novgorodsev Image caption Славянский пляж: в начале октября "большой турист" уже покинул взморье, но купаться еще можно

Прежде чем рассказать о причине нашего приезда, немного математики.

Вообразите график – рост благосостояния человека в течение жизни. Единого правила тут, конечно, нет, но в среднем кривая поднимается с возрастом.

Представьте еще один график – уровень жизненных сил – тут кривая медленно опускается вдоль оси времени.

Если наложить эти две кривые друг на друга, то в точке их пересечения получим максимум благополучия с еще не совсем растраченными силами.

По мысли организаторов фестиваля это – "возраст счастья", и приглашали на него тех, "кому за 50".

Будву выбрали не случайно – это самое теплое место Средиземноморья, так что в начале октября там еще вполне можно купаться и загорать. С другой стороны, "большой турист" уже покинул взморье, и гостиница гостеприимно открывала свои двери с большой скидкой.

Места для россиян знакомые, в прошлом году в Черногории побывало 220 тысяч граждан Российской Федерации. Такой наплыв устного русского языка – лучший метод распространения отечественной словесности. По-русски можно объясниться почти везде.

На фоне древности

Будве – 2,5 тысячи лет. По легенде, основана Кадмом. Кадм – сын финикийского царя Агенора, а тот был родным сыном бога Посейдона. Зевс дал Кадму в жены Гармонию, дочь Афродиты. На их свадьбе впервые присутствовали все олимпийские боги. Чувствуете, какая родословная?

Я, например, всегда говорю, что достиг возраста, при котором почти каждое движение сопровождается звуком. При этом минувшей зимой ездил на горных лыжах

Если принять, что за тысячу лет наслаивается примерно три метра земли, то археологам для выхода на историческое начало надо копать на семь метров вглубь. Об античных цивилизациях чаще всего приходится судить по тому, что древние выбрасывали, то есть, по их помойкам.

Иногда на помощь приходит природа. В 1979 году в Будве было землетрясение, из разрушенных древних захоронений в местный музей поступило 4 тысячи найденных экспонатов.

До таких исторических глубин средний турист не доходит, ему вполне достаточно погулять по узким улицам старого города, окруженного крепостными стенами венецианской постройки (защищались от турецких набегов).

Сами понимаете, на фоне такой древности, гость фестиваля в возрасте 50+ должен чувствовать себя юным. Для дальнейшего поднятия духа приглашены были артисты и лекторы, которые своей жизнью и деятельностью наглядно показывали, что возраст – вещь относительная. Можно и в 65 дурачиться от души (что демонстрировал гениальный Слава Полунин).

На выступление Славы Полунина я пошел, надеясь набраться от него житейской мудрости. Слава – мастер крохотного жеста, микроскопической мизансцены, ему и говорить-то не надо. Из того, что он все-таки сказал, я запомнил его главное правило кадровой политики.

"Мы берем на работу человека, - сказал Слава, - только если нам его хочется обнять!"

Фестиваль - это продолжение проекта Владимира Яковлева (основателя издательского дома "Коммерсант" и сайта "Сноб"). Он путешествовал по миру и собирал истории людей, которые живут полной жизнью в свои 60, 80 или даже 100 лет.

Эти люди, не сговариваясь, пользуются похожими методами, сохраняя здоровье и активность. Так сначала появился фотоальбом "Возраст счастья", потом вышли книги "Хорошо за 50" и "В лучшем виде".

На фестивале в Будве гостей убеждали в том, что они еще молоды и способны на многое.

Понятно, что старость – не радость. Я, например, всегда говорю, что достиг возраста, при котором почти каждое движение сопровождается звуком.

При этом минувшей зимой ездил на горных лыжах, совершенствовал технику "карвинга", поворота, при котором лыжи не скребут, а врезаются в склон, оставляя четкие закругленные следы. Нагрузка, скажу вам, немалая.

Можно сказать, что идея фестиваля "Возраст счастья" нашла отзвук в моем сознании.

Тем более, что сбылись мечты, из которых года два назад сложилась песня со словами в стиле Донского говора:

Ах, как я бы пел ба;

Ах, как я играл ба;

Как бы я с дивана

Даже не вставал ба.

Ой, как я бы ел ба;

Ой, как я бы пил ба;

Как ба на работу

Вовсе не ходил ба.