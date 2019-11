Блог Яны Литвиновой. Парик как стихийное бедствие

Правообладатель иллюстрации istock Image caption Парики требуют тщательного выбора, внимательного ухода и неустанной заботы

Большинство женщин в какой-то период жизни вынуждены решать принципиальный вопрос: что делать с волосами.

Вариантов множество: стричься или нет, а если стричься, то как? Если не стричься, то носить ли косу или хвост? Закручивать ли волосяной покров в виде бублика или, наоборот, распускать богатство по плечам? А может быть, вообще сооружать на голове что-то вроде копны?

Этот тернистый путь каждая из нас проходит в муках. Я, например, в 20 лет отрезала все, что можно, и подстриглась под мальчика. У советских парикмахеров эта модель стрижки называлась "Гаврош".

Это была ошибка эпических пропорций: мальчик из меня получился никудышный, к тому же голова, и так не слишком большая, как-то визуально съежилась до размеров почти что кукольной.

Пять лет ушло на то, чтобы отрастить все это обратно, потом еще столько же, чтобы, наконец, найти какой-то волосяной стиль, который бы устраивал одновременно и меня, и мои волосы.

Теперь вы понимаете, что к своему выстраданному стилю я отношусь очень трепетно.

Однако моя несколько викторианская прическа вошла в неразрешимое противоречие с представлением родной корпорации о том, как должны выглядеть телеведущие.

Битва титанов

Какое-то время мы отчаянно сражались. Лучше всего это соревнование идей отражает название известного романа Солженицына: "Бодался теленок с дубом".

Несмотря на определенное упрямство (сильное упрямство, признаюсь честно) этого конкретного теленка (меня), я все-таки прекрасно осознавала, что дуб мне не победить.

Image caption Вот так я выглядела до того, как за меня взялись стилисты...

В результате лобовое столкновение было заменено обходным маневром. Мое начальство (честь ему и хвала) сумело убедить еще более высокое начальство пойти на компромисс и скрыть мои старорежимные космы под современным и стильным париком.

Это был оптимальный вариант, предусматривающий одновременную сытость волков и целостность овец, и в сопровождении стилистки Джейн я отправилась покупать свой первый в жизни парик.

О странностях розничной торговли

В Лондоне есть несколько специализированных мест, куда можно отправиться за волосяным протезом. В конце концов, именно этим парик и является.

Мое первое впечатление от внутреннего интерьера было смешанным. С одной стороны, все было чисто, красиво и блестело зеркалами и хромом, как и положено хорошей торговой точке.

Но вот с другой… На полках стройными рядами стояли головы и ничего кроме голов. На головах располагались волосы: брюнетистые и блондинистые, от пепельных до рыжеватых, черные, кудрявые и прямые, длинные, полудлинные, лохматые и стильно гладкие.

Правообладатель иллюстрации istock Image caption Может быть у вас нервы покрепче, но лично меня такое зрелище несколько пугает

Элегантные стойки украшали парики уже без голов. Мое воображение сразу услужливо подсунуло два сравнения, причем ни одно из них мне не понравилось.

Наверное, так могла бы выглядеть частная коллекция средневекового палача, если бы ему было разрешено забирать отрезанные головы домой в качестве сувениров. Или вигвам какого-нибудь героя краснокожих, украшенный скальпами поверженных врагов.

Нет, вы не подумайте, крови нигде не было. Это я так, на всякий случай, если вы вдруг подумали, что мы со стилисткой по ошибке забрели в какой-нибудь музей ужасов.

На самом деле, чувствовала я себя крайне неуютно и согласилась на первый же вариант, который мне натянула на голову веселая продавщица. Вариант, кстати, был совсем неплох, спасибо Джейн, которая до моего прихода провела в этом магазине больше часа, подбирая подходящие модели.

Параллельно выяснилось, что ношение париков - это целое искусство, особенно, если человек - я - еще не абсолютно лыс.

Искусство притворяться

Сначала свои собственные волосы требуется тщательно расчесать и заправить в специальную сетку, типа чулка в дырочку. Далее их необходимо как можно более плоско расправить по всему черепу и заколоть заколками или шпильками, чтобы не выбивались и не портили общей картины. Потом берется собственно парик и как следует встряхивается. Держать его надо за два "ушка", которые в надетом виде располагаются непосредственно перед человеческими ушами.

Правообладатель иллюстрации istock Image caption А вот так их делают. Тоже, знаете ли, зрелище довольно странное

Затем эту конструкцию необходимо подвинуть на нужное место, в моем случае закрепить опять же парой шпилек и тщательно расчесать специальной металлической щеткой на деревянном основании.

В щетке категорически не должно быть ничего пластмассового, поскольку статическое электричество превращает синтетические волосы любого парика в прическу "афро".

Оговорюсь сразу, что выбрала я синтетику не из-за дешевизны (хорошие парики вообще штука, как выяснилось, довольно дорогая), а для простоты. Парик из человеческих волос требуется укладывать тем же феном каждый день, что совершенно не входило в мои планы.

Правообладатель иллюстрации istock Image caption А вот так надевать парик ни в коем случае нельзя: сначала на лоб, а потом натянуть на затылок

Для себя я решила, что уж если я вынуждена носить этот "протез", то по крайней мере он мне сэкономит время. Причесывание собственных волос у меня занимает минут 20-30, натягивание парика, после многомесячных тренировок, - максимум пять.

К парику мне выдали специальный шампунь, ополаскиватель, инструкцию, как его стирать, и белую пенопластовую голову, на которой его следовало хранить.

Устами младенца

Первым делом я решила опробовать свой новый внешний вид на домашних.

"Ну как?" - я предстала перед подрастающим поколением и приняла позу модели.

Молодняк воззрился на меня со странным выражением на лицах: так, наверное, мог бы смотреть на принесенную лаборантом ящерицу профессор в какой-нибудь лаборатории, когда он точно помнил, что заказывал крысу.

Правообладатель иллюстрации istock Image caption Вообще-то крошкам следовало радоваться, что я не купила что-то такое...

В детях дочерняя любовь явно боролась с желанием сказать правду.

Наконец, один ребенок не выдержал: "Мам, ты - блондинка!"

В интонацию, с которой было произнесено это короткое предложение, дитя умудрилось вложить столько смысла, что ей могла бы позавидовать опытная драматическая актриса.

Сраженная реакцией крошек, я нервно посмотрела в зеркало. Оттуда на меня смотрела малознакомая женщина, которая, в общем, совершенно не была мною, но по большому счету была не так уж и плоха.

Успокоив девиц, что дома я по-прежнему буду ходить в натуральном виде, я водрузила парик на болванку и решила в дальнейшем действовать по хорошо известному анекдоту: "Если изнасилование неизбежно, то надо расслабиться и получать удовольствие".

Как "взбодрить" парик

Следующим этапом большого пути была первая стирка волосяного протеза. Я хорошо помнила, что в магазине меня предупредили ни в коем случае не приступать к этой сложной процедуре, не прочитав инструкции.

Если верить ее составителям, то с париком требовалось обращаться еще нежнее и аккуратнее, чем с новорожденным младенцем.

Image caption А вот и преображенный вариант: блондинка, как и было сказано

"Налейте теплую воду в ванночку и проверьте, чтобы она не была ни слишком холодной, ни слишком горячей (примерно таким же образом советуют купать малышей). Разведите в воде немного шампуня. Вода должна быть мыльной, но без пены". Вероятно авторы всерьез опасались, что от слишком мыльной воды у парика начнут щипать глаза.

"Осторожно возьмите парик за край и нежно взбадривайте его в теплой воде взад и вперед". Это, господа, клянусь, дословный перевод того, что было написано в буклете. Для сомневающихся полностью привожу английский вариант: "Carefully hold your wig by two sides and gently agitate it in warm water backward and forward".

Правообладатель иллюстрации istock Image caption Без головы и манекена, сам по себе, парик выглядит довольно забавно

После прочтения вышеприведенных строк в моей далеко не целомудренной голове пронеслись уже совсем не целомудренные мысли. Я с большим сомнением уставилась на своего верного друга, пытаясь понять, как именно я могу "взбодрить" это произведение куаферного искусства и к чему это может привести.

Результат оказался довольно плачевным. "Взбодренный" по всем правилам мокрый парик больше всего походил на драную кошку, угодившую под проливной ливень. Становилось тошно просто от мысли, что это жалкое, скукоженное нечто можно натянуть себе на голову.

Обсохнувшее изделие выглядело чуть получше, но до оригинальной красоты было далеко.

Правообладатель иллюстрации istock Image caption Это, конечно, не я, но процесс идет именно так

Выяснилось, что после каждой стирки парик следует заново приводить в нужную форму с помощью специального лака, который, по счастью, нашелся в том же наборе, что и шампунь. В этом нелегком деле мне помогли наши визажистки, которые с большим интересом следили за моими волосяными перипетиями.

Сложная покупка

Однако дальше все пошло почти как по маслу. Я довольно быстро привыкла к тому, что на моей голове постоянно находится посторонний предмет, типа шляпы. Крошки сообразили, что мама с париком это круто, и этим фактом можно хвастаться перед подругами. Кроме того обе опробовали новый предмет моего гардероба на себе, сделали селфи и разместили соответствующие изображения в соцсетях. Кстати, количество полученных "лайков" изрядно подняло и мой статус.

К сожалению, время, как выяснилось, не красит даже парики. Через два с половиной года он стал линять, как собака Дуся по весне. Увы, рассчитывать на то, что к холодам подшерсток восстановится, не приходилось.

Правообладатель иллюстрации istock Image caption А вот напялить парик на собаку мне в голову не пришло

В какой-то момент стало мучительно ясно, что без замены мне никак не обойтись. На сей раз покупкой я занималась сама, без помощи стилистки.

Выяснилось несколько любопытных подробностей.

Во-первых, просто так вам парик никто не продаст. То есть, продаст, конечно, но с предупреждением, что в случае чего пеняйте на себя.

Магазин соглашался нести ответственность только в том случае, если я соглашусь провести час-другой наедине с их специалистом.

Правообладатель иллюстрации istock Image caption Сделать правильный выбор - очень сложно

Во-вторых, париковых магазинов мало, а желающих, как выяснилось, много, поэтому просто так в магазин опять же не придешь, надо заранее заказывать время, как на приеме у врача или в хорошей парикмахерской.

В третьих, когда решение лежит на вас, а не на стилисте, принимать его становится гораздо сложнее.

Именно поэтому я пригласила на мероприятие коллегу и близкую приятельницу, которая отличается практически безупречным чувством стиля.

Преображение - штука непростая

В назначенное время меня вежливо проводили в уединенную комнату. (Приобретение нового парика является делом слишком интимным, чтобы им можно было заниматься на людях).

Магазинный стилист воззрился на меня с выражением крайней сосредоточенности и вежливо поинтересовался, чего же я именно хочу.

Правообладатель иллюстрации istock Image caption А ведь можно еще и так

Придется открыть страшную тайну: я совершенно не умею разговаривать с людьми, которые являются специалистами по красоте и элегантности. Я их боюсь и теряюсь, становлюсь косноязычной и готова согласиться на что угодно, лишь бы поскорее удрать подальше.

Короче, была бы я в одиночестве, ничем хорошим это мероприятие бы не закончилось. К счастью, и молодой человек по имени Уилл, в чью задачу входило преобразить меня, постаравшись при этом не изуродовать, и безупречно стильная коллега подошли к задаче, можно сказать, с душой.

Оба как метеоры носились между полок, притаскивая мне на пробу охапки париков всех цветов и размеров.

Процесс шел мучительно: те модели, которыми я любовалась на фотографии, совершенно не подходили к моей физиономии. Видимо, внутренним взором я представляю себя какой-то совершенно не такой, какой являюсь в действительности.

Правообладатель иллюстрации istock Image caption Парик может изменить вас почти до полной неузнаваемости

Те цвета волос, которые мне нравились в теории, превращали меня в придурковатую личность с элементами шизофрении: лицо и волосы явно принадлежали двум совершенно разным людям. Лично я такой персонаж сразу бы отправила на прием к психиатру.

Элегантное каре начисто лишало меня какой бы то ни было привлекательности, а кудри по плечи сразу же ликвидировали весь данный мне природой и родителями интеллект.

К счастью два других участника этого мероприятия не сдавались, и за безнадежностью сначала забрезжила надежда, которая, наконец, увенчалась успехом!

Из магазина я выходила счастливая, нагруженная уже двумя коробками и двумя пенопластовыми болванками.

Три болванки на столе

Правообладатель иллюстрации Yana Litvinova Image caption Вот так выглядит мой стол...

Подрастающее поколение выразило удовлетворение тем фактом, что я перестала быть блондинкой ("Мам, да ты помолодела!"), рабочий коллектив тоже, в целом, не возражал.

Правда, в одном мы вернулись к началу большого пути. Глядя на себя в зеркало, я опять не узнаю собственное отражение. И после первой стирки снова придется просить посторонней помощи по возвращению объектов в первоначальное состояние.

Да, и на моем столе теперь рядком стоят три головы. По ночам меня это еще немного пугает, но, скорее всего, скоро привыкну.