Блог Кречетникова: единожды солгав, кто тебе поверит?

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Накануне Дня России в Симферополе в присутствии официальных лиц торжественно открыли памятник "вежливым людям" (лица с оружием и в военной форме без знаков различия, взявшие под свой контроль стратегические объекты Крыма в конце февраля - начале марта 2014 года).

"Памятник олицетворяет силу, спокойствие, уверенность и вежливость нашего российского солдата", - заявил полпред президента на полуострове Олег Белавенцев.

В данном случае речь не о том, ЧТО сделано, а о том, КАК.

Об этом блоге: Аналитик Русской службы Би-би-си Артем Кречетников комментирует текущие события. Другие блоги Артема Кречетникова

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В ходе событий представители РФ с честными глазами уверяли, что никаких российских военных в Крыму нет, которые присутствуют по соглашению о Черноморском флоте, те не выходят из своих баз. Это, видно, местные гражданские активисты, купившие камуфляж на рынке, захватывают административные здания и блокируют украинские воинские части.

Через месяц с небольшим Владимир Путин без тени смущения признал: были российские военные!

Большинство россиян, вместо того, чтобы сгореть от стыда, пришли в восторг: эк мы всех обставили! Превратили "вежливых людей" едва ли не в национальный бренд. Значит, и впредь при случае собираемся действовать аналогично.

И после этого официальная Москва хочет, чтобы ей верили на слово в других вопросах, скажем, о военном присутствии на Донбассе.

Покончить со всеми инсинуациями легче легкого. Надо лишь разместить на российско-украинской границе международных наблюдателей. Россия отказывает. Где логика? Если вы и вправду ничего и никого тайно через границу не переправляете, то почему это для вас важно?

С открытыми картами

В России, и не только в России, сурово осуждали США и их союзников за бомбардировки Сербии и войну в Ираке. Но они предупреждали заранее, объясняли, почему и за что, вели консультации со всеми, включая Москву.

Да, в конце концов, поступили по-своему. Да, можно дискутировать, правы были, или нет. Но не скрывали своих намерений и не ставили мир перед свершившимся фактом.

Мюнхенское соглашение 1938 года - не тот эпизод в прошлом Британии и Франции, которым следует гордиться. Но оно не сопровождалось секретными протоколами. Вот уж что сделали, то и сделали.

Нельзя сказать, что политики других стран так-таки никогда не говорят неправду или не всю правду. Но делается это намного реже, не столь беззастенчиво, и, самое главное, этим не хвастают.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В 1999 году НАТО предупредила Белград о применении силы почти за два месяца

Почти каждый способен согрешить, если очень нужно, но хоть понимай, что поступил плохо!

Для западных лидеров и партий ложь, даже "во спасение" почти всегда оборачивается поражением на следующих выборах.

В США не шьют футболки с изображением пробирок с бактериологическим оружием Саддама Хусейна и не считают эту эпопею славной страницей своей истории.

Мне отчего-то кажется, что если бы в Ирак в 2003 году вошли не американцы, а россияне, уж они быстро "нашли" бы в оккупированной стране все, что нужно. Как дети эти англосаксы, право слово!

Вошло в привычку

Советские и российские власти открыто и беспардонно лгали или "уходили в глухую несознанку" по поводу Катыни и Новочеркасска, куреневского потопа и ядерных ракет на Кубе во время Карибского кризиса, внезапного недуга Михаила Горбачева в августе 91-го и "самолетов без опознавательных знаков", бомбивших грузинские позиции в Абхазии.

На заседании политбюро после уничтожения южнокорейского "боинга" в 1983 году МИД предлагал признать, что случилось трагическое недоразумение и принести извинения, подчеркнув при этом, что инцидент отчасти спровоцировала американская сторона своими разведывательными полетами вблизи советских границ. Но возобладала точка зрения министра обороны Дмитрия Устинова, твердившего: "Никто ничего не докажет!"

Тайное все равно становится явным, и в результате выходит только хуже. Но, видно, опыт ничему не учит.

Звание первого русского диссидента оспаривают Андрей Курбский и Иван Хворостинин. Тоже князь, но поплоше.

Если Курбского вытолкнула в оппозицию и эмиграцию борьба за власть, то Хворостинин был типичным интеллигентом. Честно отвоевав в годы Великой Смуты, поселился в имении, стал собирать книги на иностранных языках и вольно рассуждать о религии и политике. Кто-то "стукнул", князя заставили публично покаяться и постричься в монахи.

Среди других "преступлений" в доносе упоминалось, что Хворостинин повторял: "Московские люди сеют рожью, а живут ложью".

С тех пор минуло 400 лет…