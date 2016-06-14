Блог Кречетникова: единожды солгав, кто тебе поверит?
Накануне Дня России в Симферополе в присутствии официальных лиц торжественно открыли памятник "вежливым людям" (лица с оружием и в военной форме без знаков различия, взявшие под свой контроль стратегические объекты Крыма в конце февраля - начале марта 2014 года).
"Памятник олицетворяет силу, спокойствие, уверенность и вежливость нашего российского солдата", - заявил полпред президента на полуострове Олег Белавенцев.
В данном случае речь не о том, ЧТО сделано, а о том, КАК.
В ходе событий представители РФ с честными глазами уверяли, что никаких российских военных в Крыму нет, которые присутствуют по соглашению о Черноморском флоте, те не выходят из своих баз. Это, видно, местные гражданские активисты, купившие камуфляж на рынке, захватывают административные здания и блокируют украинские воинские части.
Через месяц с небольшим Владимир Путин без тени смущения признал: были российские военные!
Большинство россиян, вместо того, чтобы сгореть от стыда, пришли в восторг: эк мы всех обставили! Превратили "вежливых людей" едва ли не в национальный бренд. Значит, и впредь при случае собираемся действовать аналогично.
И после этого официальная Москва хочет, чтобы ей верили на слово в других вопросах, скажем, о военном присутствии на Донбассе.
Покончить со всеми инсинуациями легче легкого. Надо лишь разместить на российско-украинской границе международных наблюдателей. Россия отказывает. Где логика? Если вы и вправду ничего и никого тайно через границу не переправляете, то почему это для вас важно?
С открытыми картами
В России, и не только в России, сурово осуждали США и их союзников за бомбардировки Сербии и войну в Ираке. Но они предупреждали заранее, объясняли, почему и за что, вели консультации со всеми, включая Москву.
Да, в конце концов, поступили по-своему. Да, можно дискутировать, правы были, или нет. Но не скрывали своих намерений и не ставили мир перед свершившимся фактом.
Мюнхенское соглашение 1938 года - не тот эпизод в прошлом Британии и Франции, которым следует гордиться. Но оно не сопровождалось секретными протоколами. Вот уж что сделали, то и сделали.
Нельзя сказать, что политики других стран так-таки никогда не говорят неправду или не всю правду. Но делается это намного реже, не столь беззастенчиво, и, самое главное, этим не хвастают.
Почти каждый способен согрешить, если очень нужно, но хоть понимай, что поступил плохо!
Для западных лидеров и партий ложь, даже "во спасение" почти всегда оборачивается поражением на следующих выборах.
В США не шьют футболки с изображением пробирок с бактериологическим оружием Саддама Хусейна и не считают эту эпопею славной страницей своей истории.
Мне отчего-то кажется, что если бы в Ирак в 2003 году вошли не американцы, а россияне, уж они быстро "нашли" бы в оккупированной стране все, что нужно. Как дети эти англосаксы, право слово!
Вошло в привычку
Советские и российские власти открыто и беспардонно лгали или "уходили в глухую несознанку" по поводу Катыни и Новочеркасска, куреневского потопа и ядерных ракет на Кубе во время Карибского кризиса, внезапного недуга Михаила Горбачева в августе 91-го и "самолетов без опознавательных знаков", бомбивших грузинские позиции в Абхазии.
На заседании политбюро после уничтожения южнокорейского "боинга" в 1983 году МИД предлагал признать, что случилось трагическое недоразумение и принести извинения, подчеркнув при этом, что инцидент отчасти спровоцировала американская сторона своими разведывательными полетами вблизи советских границ. Но возобладала точка зрения министра обороны Дмитрия Устинова, твердившего: "Никто ничего не докажет!"
Тайное все равно становится явным, и в результате выходит только хуже. Но, видно, опыт ничему не учит.
Звание первого русского диссидента оспаривают Андрей Курбский и Иван Хворостинин. Тоже князь, но поплоше.
Если Курбского вытолкнула в оппозицию и эмиграцию борьба за власть, то Хворостинин был типичным интеллигентом. Честно отвоевав в годы Великой Смуты, поселился в имении, стал собирать книги на иностранных языках и вольно рассуждать о религии и политике. Кто-то "стукнул", князя заставили публично покаяться и постричься в монахи.
Среди других "преступлений" в доносе упоминалось, что Хворостинин повторял: "Московские люди сеют рожью, а живут ложью".
С тех пор минуло 400 лет…