В России iPhone оказался невостребованным

Image caption В Россию аппараты iPhone пришли позднее, чем в США и Европу

Российские сотовые операторы не приобрели в этом году у Apple ни одного iPhone. На прилавках остаются аппараты еще из старых партий.

В 2007 и 2008 годах все с нетерпением ждали, когда же появится iPhone в России. И вот осенью прошлого года мобильная игрушка легально появилась сразу у трех операторов.

Однако если для покупателей эта была радостная новость, то для операторов ситуацию омрачало одно "но": строгие условия продаж от компании Apple.

"Мегафон" обязался продать за два года 1 млн. аппаратов, "Вымпелком" - 1,5 млн., а МТС - 1 млн. за три года.

Кроме того, и цена в 500 евро (без учета налогов), которую фирма Apple изначально выставила операторам, была завышенной, считают эксперты.

Однако экономический кризис, да и запоздалый приход iPhone в Россию не способствовали истерии вокруг аппарата, как в свое время в США и Европе, где покупатели буквально дежурили ночами перед магазинами, чтобы заполучить чудо-телефон.

К моменту начала официальных продаж в России уже было приобретено более 500 тыс. "серых" аппаратов, привезенных, в основном, из США. Рынок был почти насыщен, да и установленная Apple и операторами цена на новую модель iPhone не удовлетворила покупателя.

"С самого начала было понятно, что при той ценовой планке, которую установила компания Apple, продажи не пойдут, - рассказал Русской службе Би-би-си ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Есть много интересных предложений по меньшей цене".

Считать, что эти [новые] аппараты будут продаваться "на ура" в России нельзя, так как даже снижение цены из-за девальвации рубля не смогло в полной мере способствовать росту продаж аппарата Эльдар Муртазин, <br>Mobile Research Group

Например, запущенный в продажу в начале декабря сенсорный телефон от компании Nokia за месяц смог превысить количество проданных в России iPhone за первые полгода.

Хотя операторы не успевают продать установленные договором объемы, изменить условия закупок новых аппаратов компания Apple отказывается. И теперь некоторым операторам, например, "Мегафону", придется приобретать новые телефоны, даже если на полках магазинов остаются старые запасы.

Поможет новинка?

По данным New York Times, уже этим летом глава компании Apple Стив Джобс представит еще одну модель iPhone.

Некоторые аналитики говорят о том, что новый аппарат сможет подстегнуть спрос на iPhone в России.

Но Эльдар Муртазин не разделяет подобного оптимизма.

"Российские операторы могут купить две новые модели iPhone для того, чтобы снизить штрафные санкции, снизить объем закупок, которые они должны приобрести", - пояснил эксперт.

"Но считать, что эти аппараты будут продаваться "на ура" в России нельзя, так как даже снижение цены из-за девальвации рубля не смогло в полной мере способствовать росту продаж аппарата", - добавил он.