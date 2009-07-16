Цены на продукты в условиях кризиса

Что происходит с ценами на продукты питания в период кризиса? Всемирная служба Би-би-си на этой неделе интересуется, сколько стало стоить самое необходимое - еда. В некоторых странах торговые сети ведут ценовые войны, пытаясь привалечь покупателей в свои магазины. Таким образом, там еда становится все дешевле. В других странах, напротив, цены продолжают расти.