Россия требует от Монголии возвращения 180 млн долга
Россия добивается от Монголии погашения долга объемом около 180 млн долларов, сообщил замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин.
В 2003 году Москва списала Монголии задолженность, накопившуюся за советский период, однако теперь требует вернуть средства одолженные Монголии после распада Советского Союза.
Российский кредит был выдан на оплату участия монгольской стороны в совместном предприятии "Монголросцветмет". Монголия ранее просила списать его, как и советский долг, однако российский минфин настаивает на его возвращении - и в противном случае грозит обратиться в Парижский клуб кредиторов.
Долг в обмен на месторождения?
Заявление минфина прозвучало вскоре после того, как Монголия подписала соглашение об освоении медно-золотого месторождения Ою Толгой с канадской Ivanhoe Mines Ltd и англо-австралийской Rio Tinto.
Ранее к месторождению проявляла интерес Россия. В мае во время визита в Монголию премьера Владимира Путина стороны договорились о создании совместного предприятия, которое должно было заняться разработкой Ою Толгой, а также угольного месторождения Таван Толгой.
"Для России это неприятный момент и, в общем, достаточно неожиданный - поскольку российское правительство в одностороннем порядке аннулировало большой долг в свое время - и конечно, не будет пересматривать этого решения", - рассказал Би-Би-Си заместитель директора Института Дальнего Востока РАНСергей Лузянин.
При этом, по словам Лузянина, Россия рассчитывала получить "определенные преференции в разработке месторождений Таван Толгой и Ою Толгой".
С российской стороны в совместном предприятии участвует ОАО "Российские железные дороги".
Теперь получившая доступ к месторождениям Ivanhoe Mines Ltd рассчитывает поставлять добываемые медь и золото в соседний Китай, который давно борется за доступ к монгольским ресурсам.
Борьба не окончена
По мнению Сергея Лузянина, подписание соглашения с Ivanhoe Mines Ltd и Rio Tinto не значит, что борьба за монгольские минеральные ресурсы окончена, хотя, учитывая скорее прозападную политическую ориентацию нового президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа, эта борьба будет жесткой.
"Соглашение с канадской компанией не будет монопольным - там будут лазейки для участия других компаний", - отмечает директор Института Дальнего Востока РАН.
Кроме того, по его информации, ряд российских компаний, среди которых "Ренова" и "Базэл", готовят новые выгодные предложения для монгольских партнеров.
По словам аналитика инвестиционной компании БКС Олега Петропавловского, проект добычи золота в Монголии не является приоритетным для России – гораздо важнее угольное месторождение Таван Толгой.
Однако аналитик не исключает, что Россия может потерять и его: "Для развития этого месторождения недостаточно просто РЖД, которая построит инфраструктуру. Нужно найти оператора проекта. Если государство постарается привлечь частные компании к разработке, тогда у России есть шанс".