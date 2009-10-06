Россия требует от Монголии возвращения 180 млн долга

Image caption Правительство рассчитывает, что проект на Ою Толгой станет двигателем всей экономики страны

Россия добивается от Монголии погашения долга объемом около 180 млн долларов, сообщил замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин.

В 2003 году Москва списала Монголии задолженность, накопившуюся за советский период, однако теперь требует вернуть средства одолженные Монголии после распада Советского Союза.

Российский кредит был выдан на оплату участия монгольской стороны в совместном предприятии "Монголросцветмет". Монголия ранее просила списать его, как и советский долг, однако российский минфин настаивает на его возвращении - и в противном случае грозит обратиться в Парижский клуб кредиторов.

Долг в обмен на месторождения?

Заявление минфина прозвучало вскоре после того, как Монголия подписала соглашение об освоении медно-золотого месторождения Ою Толгой с канадской Ivanhoe Mines Ltd и англо-австралийской Rio Tinto.

Для России это неприятный момент и, в общем, достаточно неожиданный - поскольку российское правительство в одностороннем порядке аннулировало большой долг в свое время - и, конечно, не будет пересматривать этого решения. Сергей Лузянин, <br>замдиректора <br>Института Дальнего Востока РАН

Ранее к месторождению проявляла интерес Россия. В мае во время визита в Монголию премьера Владимира Путина стороны договорились о создании совместного предприятия, которое должно было заняться разработкой Ою Толгой, а также угольного месторождения Таван Толгой.

"Для России это неприятный момент и, в общем, достаточно неожиданный - поскольку российское правительство в одностороннем порядке аннулировало большой долг в свое время - и конечно, не будет пересматривать этого решения", - рассказал Би-Би-Си заместитель директора Института Дальнего Востока РАНСергей Лузянин.

При этом, по словам Лузянина, Россия рассчитывала получить "определенные преференции в разработке месторождений Таван Толгой и Ою Толгой".

С российской стороны в совместном предприятии участвует ОАО "Российские железные дороги".

Теперь получившая доступ к месторождениям Ivanhoe Mines Ltd рассчитывает поставлять добываемые медь и золото в соседний Китай, который давно борется за доступ к монгольским ресурсам.

Борьба не окончена

По мнению Сергея Лузянина, подписание соглашения с Ivanhoe Mines Ltd и Rio Tinto не значит, что борьба за монгольские минеральные ресурсы окончена, хотя, учитывая скорее прозападную политическую ориентацию нового президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа, эта борьба будет жесткой.

"Соглашение с канадской компанией не будет монопольным - там будут лазейки для участия других компаний", - отмечает директор Института Дальнего Востока РАН.

Кроме того, по его информации, ряд российских компаний, среди которых "Ренова" и "Базэл", готовят новые выгодные предложения для монгольских партнеров.

По словам аналитика инвестиционной компании БКС Олега Петропавловского, проект добычи золота в Монголии не является приоритетным для России – гораздо важнее угольное месторождение Таван Толгой.

Однако аналитик не исключает, что Россия может потерять и его: "Для развития этого месторождения недостаточно просто РЖД, которая построит инфраструктуру. Нужно найти оператора проекта. Если государство постарается привлечь частные компании к разработке, тогда у России есть шанс".