Дом моды Александра Маккуина продолжит существовать

Image caption Gucci Group приобрела большую часть дома моды Alexander McQueen в 2001 году

Французская компания PPR, объединяющая нескольких производителей дизайнерской одежды и товаров класса "люкс" подтвердила, что будет продолжать поддерживать модельный дом британского дизайнера Александра Маккуина, скончавшегося на прошлой неделе.

"Это лучшая дань памяти, которую мы можем ему оказать", - заявил Франсуа-Анри Пино, президент PPR.

В прошлый четверг 40-летний Маккуин был найден мертвым в своей лондонской квартире с признаками удушения. Известно, что он глубоко переживал недавнюю смерть своей матери.

Полиция подтвердила, что знаменитый британский модельер повесился, оставив предсмертную записку.

Пино сделал это заявление на пресс-концеренции, на которой было объявлено, что прибыль PPR в 2009 году возросла на 6,9%, в частности, благодаря продаже африканского подразделения компании CFAO.

В 2009 году чистая прибыль PPR составила 1,3 млрд долларов, по сравнению с 1,26 млрд в 2008 году.

"PPR достигла значительного финансового успеха в 2009 году, принимая во внимание общее ухудшение экономической ситуации", - сказал Пино.

Будущее брэнда

Модный дом Alexander McQueen владеет 11 бутиками. По всему миру на него работает 180 человек.

В 2001 году большую часть Alexander McQueen выкупила компания Gucci, которой владеет PPR.

В заявлении Gucci Group отмечалось, что комания в настоящий момент оказывает "логистическую, финансовую и человеческую поддержку" команде сотрудников дома моделей Alexander McQueen и собирается приложить все уилия для его процветания.

В начале марта Gucci Group планирует представить коллекцию под маркой Alexander McQueen на "Неделе высокой моды" в Париже.

"Я уверен в будущем Alexander McQueen и верю в этот брэнд, - сказал Робер Поле, президент и генеральный директор Gucci Group. - Дом моделей Alexander McQueen внес в мир моды огромный вклад, который Gucci будет и дальше поддерживать, развивать и радоваться его успеху".

Британец Александр Маккуин в 1996 году стал главным модельером парижского дома Givenchy, а затем создал совбственный дом моделей. С тех пор Маккуин был четыре раза удостоен звания "Британский модельер года".