Авиакомпания Ryanair оштрафована на 3 млн евро

Image caption Пассажир отмененного рейса имеет право вернуть стоимость билета или улететь другим рейсом

Итальянские власти оштрафовали ирландскую бюджетную авиакомпанию Ryanair на 3 млн евро за то, что она отказалась помогать пассажирам, которые в апреле не могли вернуться домой из-за облака вулканического пепла.

"Разумные расходы"

Согласно исследованию, проведенному итальянским ведомством гражданской авиации, большинство авиакомпаний, попавших в аналогичную ситуацию, нашло возможность обеспечить своих пассажиров питанием и разместить их на ночлег.

Изначально руководство Ryanair настаивало на том, что обязано лишь возместить пассажирам отмененных рейсов стоимость билетов, однако позже согласилось оплатить все "разумные расходы".

Согласно правилам, действующим в Евросоюзе, пассажиры европейских авиаперевозчиков, рейсы которых были отменены, имеют право получить обратно полную стоимость билетов или добраться до места назначения другим способом без дополнительной оплаты.

В случае, если пассажир решает ждать другого рейса, он имеет право на бесплатное обслуживание за счет авиакомпании - в том числе, право на горячее питание и размещение в гостинице.