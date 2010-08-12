Засуха в России заставила США снизить виды на урожай

Image caption На показатели повлияла ситуация в России, Казахстане и на Украине

Министерство сельского хозяйства США резко понизило свой прогноз по объемам мирового производства пшеницы, проанализировав данные по ожидаемым урожаям зерновых в России.

Теперь эксперты полагают, что в мире по итогам года будет произведено 645,7 млн тонн пшеницы, что на 15,3 млн тонн - или на 2,3% - меньше, чем прогнозировалось раньше.

Ранее президент России Дмитрий Медведев объявил, что из-за жары и засухи в стране сгорела четвертая часть посевов зерновых, так что ожидаемый урожай сокращается на 15% - до 45 млн тонн.

Россия и соседи

РОСТ ЦЕН РАДУЕТ ФЕРМЕРОВ <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Helvetica; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536902279 -2147483648 8 0 511 0;} @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:宋体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;} @font-face {font-family:"\@SimSun"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.byline-name {mso-style-name:byline-name;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> ДжулианаЛю Бизнес-репортер Би-би-си, Нью-Джерси: На зеленых холмах американских Аппалачей фермеры, выращивающие зерновые, только и говорят что о росте цен на пшеницу. 69-летний Дэйв Бонд уже пожинает плоды. На протяжении всего нескольких недель цена, которую ему платят за бушель, выросла почти наполовину. В сентябре, когда здесь начнется посевная, он собирается отвести под пшеницу 300 акров (около 120 га), тогда как обычно этой культурой он засевает в полтора раза меньше. На этот раз фермер-ветеран отдаст пшенице угодья, на которых сейчас растет соя и другие культуры. Под сэндвичи с беконом в идиллическом Нью-Джерси Бонд рассуждает с соседями о рискованности ставки на продолжение роста цен на пшеницу. Флойд Менсек, тоже фермер с большим опытом, напоминает, что сеять как можно больше пшеницы сейчас собираются очень многие. И если это приведет к недостатку семян, то заработать, возможно, и не удастся.

Россия, по данным американского министерства сельского хозяйства, - третий в мире экспортер пшеницы; ее обгоняют лишь США и Канада. При этом другие крупные поставщики - Казахстан и Украина, тоже страдающие от засухи, - понизили свои прогнозы на 18% и 15% соответственно.

"Данные по бывшему Советскому Союзу просто поразительные, - говорит аналитик компании North America Risk Management Джерри Гайдел. - Мы очень давно не видели, чтобы минсельхоз [США] делал подобные поправки".

Сокращение глобальных прогнозов, действительно, оказалось более существенным, чем ожидали эксперты. Однако в какой-то мере оно нейтрализуется увеличением прогнозов на урожайность зерна в США, Индии, Австралии и Узбекистане.

Тем не менее специалисты подчеркивают: сегодня запасы зерна остаются на более высоком уровне, чем в кризисный сезон 2007-2008 годов. Однако, по данным американского сельскохозяйственного ведомства, мировые запасы все же сократятся со 194 млн до 174,8 млн тонн.

Цены на фьючерсы

В то же время, по оценкам американского министерства, сокращение поставок и рост цен на пшеницу приведет к снижению потребления этого вида зерна в мире.

В начале августа страхи за виды на урожай подняли цену на пшеницу на фьючерсных рынках до двухлетнего максимума. Теперь же минсельхоз США успокаивает инвесторов, опасающихся того, что это еще не предел и что цены вскоре вырастут до уровня, в последний раз наблюдавшегося во время продовольственного кризиса трехлетней давности.

"Ожидания того, что в ближайшие несколько месяцев цены достигнут рекордных показателей 2007-2008 годов не подкрепляются реальной ситуацией в области глобальных поставок", - говорится в заявлении ведомства.

После обнародования этого документа пшеница с поставкой в сентябре выросла на Чикагской торговой бирже на 3% и составила 7,25 долларов за бушель (27,22 кг).