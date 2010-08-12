Засуха в России заставила США снизить виды на урожай
Министерство сельского хозяйства США резко понизило свой прогноз по объемам мирового производства пшеницы, проанализировав данные по ожидаемым урожаям зерновых в России.
Теперь эксперты полагают, что в мире по итогам года будет произведено 645,7 млн тонн пшеницы, что на 15,3 млн тонн - или на 2,3% - меньше, чем прогнозировалось раньше.
Ранее президент России Дмитрий Медведев объявил, что из-за жары и засухи в стране сгорела четвертая часть посевов зерновых, так что ожидаемый урожай сокращается на 15% - до 45 млн тонн.
Россия и соседи
Россия, по данным американского министерства сельского хозяйства, - третий в мире экспортер пшеницы; ее обгоняют лишь США и Канада. При этом другие крупные поставщики - Казахстан и Украина, тоже страдающие от засухи, - понизили свои прогнозы на 18% и 15% соответственно.
"Данные по бывшему Советскому Союзу просто поразительные, - говорит аналитик компании North America Risk Management Джерри Гайдел. - Мы очень давно не видели, чтобы минсельхоз [США] делал подобные поправки".
Сокращение глобальных прогнозов, действительно, оказалось более существенным, чем ожидали эксперты. Однако в какой-то мере оно нейтрализуется увеличением прогнозов на урожайность зерна в США, Индии, Австралии и Узбекистане.
Тем не менее специалисты подчеркивают: сегодня запасы зерна остаются на более высоком уровне, чем в кризисный сезон 2007-2008 годов. Однако, по данным американского сельскохозяйственного ведомства, мировые запасы все же сократятся со 194 млн до 174,8 млн тонн.
Цены на фьючерсы
В то же время, по оценкам американского министерства, сокращение поставок и рост цен на пшеницу приведет к снижению потребления этого вида зерна в мире.
В начале августа страхи за виды на урожай подняли цену на пшеницу на фьючерсных рынках до двухлетнего максимума. Теперь же минсельхоз США успокаивает инвесторов, опасающихся того, что это еще не предел и что цены вскоре вырастут до уровня, в последний раз наблюдавшегося во время продовольственного кризиса трехлетней давности.
"Ожидания того, что в ближайшие несколько месяцев цены достигнут рекордных показателей 2007-2008 годов не подкрепляются реальной ситуацией в области глобальных поставок", - говорится в заявлении ведомства.
После обнародования этого документа пшеница с поставкой в сентябре выросла на Чикагской торговой бирже на 3% и составила 7,25 долларов за бушель (27,22 кг).