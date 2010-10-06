МВФ: мировая экономика замедлит темпы роста

Image caption Долговые проблемы еврозоны тормозят развитие мировой экономики

Мировая экономика замедлит темпы восстановления после кризиса, с таким прогнозом выступили эксперты Международного валютного фонда (МВФ). По их данным, рост мирового ВВП в 2010 году составит 4,8%, в то время как в следующем он сократится до 4,2%.

Развитие мировой экономики будут поддерживать быстрорастущие азиатские страны во главе с Китаем, а США и государства еврозоны продолжат свое медленное восстановление.

Экономику России в ближайшее время ожидает "скромный рост", прогнозирует МВФ.

Меньше, чем раньше

Поздней весной и летом этого года долговые проблемы Европы серьезно подорвали доверие инвесторов и бизнеса, поэтому темпы восстановления экономик США и стран еврозоны замедлились, объясняются в докладе причины пересмотра прогноза МВФ.

Теперь, по данным организации, вместо 3,3%, как ожидалось в июле, по итогам 2010 года американский ВВП вырастет всего на 2,6%, в 2011 году рост будет еще меньше – 2,3%.

Мы все работаем очень усердно, чтобы сократить дефициты бюджетов, чтобы привлечь иностранные инвестиции и подстегнуть рост. Кроме того, мы пытаемся сохранить определенный баланс между сокращением государственных расходов и привлечением частных инвестиций Кристин Лагард, министр финансов Франции

Подобный сценарий развития эксперты МВФ рисуют и для Европы. По их данным, в этом году экономика зоны евро вырастет на 1,7%, в то время как в следующем уже на 1,5%.

По мнению МВФ, европейские власти должны прекратить антикризисную поддержку своих банков, в противном случае, регион рискует пережить новые финансовые потрясения и более продолжительный период слабого роста.

Дополнительные трудности могут возникнуть и из-за проблем Ирландии, экономике которой необходима новая помощь, говорят аналитики.

Тем не менее, министр финансов и экономики Франции Кристин Лагард рассказала в интервью Русской службе Би-би-си, что существующие риски, связанные с огромными долгами в Ирландии, Греции, Испании и других странах, не приведут к коллапсу всей еврозоны.

"Мы все работаем очень усердно, чтобы сократить дефициты бюджетов, чтобы привлечь иностранные инвестиции и подстегнуть рост. Кроме того, мы пытаемся сохранить определенный баланс между сокращением государственных расходов и привлечением частных инвестиций,"- заявила Лагард.

Скромный рост

Рост экономики России в этом году составит скромные 4%, в следующем ожидается небольшое ускорение - до 4,3%, говорится в прогнозе от МВФ.

Как сказано в исследовании организации, аномальная жара и лесные пожары замедлили темпы восстановления экономики в среднесрочной перспективе, но в более длительном периоде экономика продолжит развиваться, и в первую очередь за счет внутреннего потребления.

Несмотря на то, что, по мнению МВФ, доходы от продажи природных ресурсов продолжат оставаться главными источниками развития страны, рост ВВП будет серьезно зависеть от государственной поддержки.

Подобные темпы роста будут наблюдаться и у большинства стран постсоветского пространства, хотя в то же время они будут очень сильно зависеть от торговли и поддержки со стороны России.

Единственным государством, чья экономика сократится в этом году, окажется Киргизия – падение на 3,5%.

Тем не менее, по данным МВФ, в следующем году ВВП страны должен вырасти сразу на 7%.

Быстрее всех будет расти экономика Туркмении, ее ВВП по итогам 2010 года должен достигнуть 9,4%, в 2011 - уже 11,5%.

Ревальвировать юань

Свой прогноз по росту экономики стран Азиатского региона МВФ оставил на прежнем уровне: рост на 7,9% в этом году и на 6,7% в следующем.

Локомотивом роста останется Китай.

Тем не менее, для поддержки долгосрочного и продолжительного роста экономик региона, Китай должен укрепить свою валюту, и тем самым увеличить потребление внутри страны, а также снизить свою зависимость от экспорта.

Однако, по мнению организации, в Китае сохраняются риски роста инфляции, а также проблемы на рынке недвижимости.