В России могут исчезнуть телефоны компании Motorola

Image caption В ближайшем будущем Motorola может полностью сосредоточиться на рынке США

Американский производитель мобильных телефонов Motorola прекращает прямые поставки своих устройств в Россию и рассчитывает, что теперь завозить аппараты в страну будут ее партнеры. Тем не менее, по мнению аналитиков, никто кроме самой Motorola не сможет обеспечить необходимые поставки.

Сразу несколько российских информационных агентств со ссылкой на свои источники сообщили о готовящемся закрытии офиса Motorola в России с 1 января 2011 года. Тем самым, прекратились бы официальные поставки мобильных телефонов компании в Россию. Тем не менее в самой Motorola эту информацию не подтвердили.

Как заявили bbcrussian.com в пресс-службе американского производителя, "компания переводит подразделение мобильных телефонов на модель непрямых поставок, но офис в Москве остается".

Компания производит интересные телефоны, но проблема в их дефиците. Motorola не может поставить их в достаточном количестве на родной американский рынок, поэтому не может поставлять их и в Европу Эльдар Муртазин, Mobile Research Group

По словам представителя Motorola, практика непрямых поставок уже успешно существует в других странах.

Кроме того, например, в России по подобной схеме работает подразделение Motorola Home, которое отвечает за телеприставки и программное обеспечение к ним.

В то же время причины перехода от прямых к непрямым поставкам в представительстве уточнить не смогли, заявив, что информация "появится в ближайшие месяцы".

По мнению экспертов, предлагаемая модель поставок от Motorola нереалистична.

ФСБ не пропустит?

"Дистрибьютор, который согласиться поставлять в Россию товар, должен взять на себя миссию представительства компании, не имея на это ни соответствующих юридических, ни финансовых ресурсов",- полагает главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Motorola в России Представительство компании в России было открыто в 1993 году. В 2003 году Motorola заняла первое место по продажам на российском рынке. В 2004 году уступила лидерство компании Samsung. <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:PMingLiU; panose-1:2 2 3 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:新細明體; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 137232384 22 0 1048577 0;} @font-face {font-family:"\@PMingLiU"; panose-1:2 2 3 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 137232384 22 0 1048577 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:PMingLiU; mso-fareast-language:ZH-TW;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> На настоящий момент, по данным mobile Research Group, доля компании в России около 0,6%

К тому же, по его словам, партнер Motorola должен будет заботиться о гарантийном обслуживании аппаратов, проводить маркетинг, работать с партнерами, проводить сертификацию и так далее - все это будет приводить к дополнительным расходам.

Усложняет ситуацию с поиском партнера и тот факт, что с 1 января 2010 года в рамках создания Таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном изменились правила ввоза в страну аппаратуры, которая содержит алгоритмы шифрования.

Теперь компания, которая поставляет электронику в Россию, должна убедить ФСБ в том, что в ввозимых приборах отсутствуют устройства, способные зашифровывать информацию.

Предоставить подобные данные могут лишь официальные поставщики, говорит Муртазин.

Кроме того, новый партнер компании столкнется и с главной проблемой, по которой Motorola уходит из России, – неспособностью обеспечить необходимые объемы поставок, добавляет аналитик.

На всех не хватает

"Самая большая проблема это то, что Motorola испытывает дефицит оборудования в связи с высоким спросом на продукцию компании в США, - говорит Муртазин. – Если бы могли поставлять в Россию в необходимых объемах, то представительство поставляло бы товар".

Согласно данным исследовательской компании comScore, Motorola занимает первое место на рынке мобильных телефонов в США, где на ее долю приходится около 22%.

В тоже время, в России этот показатель существенно меньше.

По данным Mobile Research Group, доля Motorola в России составляет примерно, 0,6%.

Таким образом, компания в большей степени заинтересована в продажах телефонов на своем основном рынке, где спрос на продукцию Motorola превышает предложение.

Для сокращения своих издержек компания уже закрыла офисы в ряде стран Африки и Европы. Не исключено, что уже в ближайшем времени Motorola может полностью сосредоточиться на американском рынке.