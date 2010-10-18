В России могут исчезнуть телефоны компании Motorola
Американский производитель мобильных телефонов Motorola прекращает прямые поставки своих устройств в Россию и рассчитывает, что теперь завозить аппараты в страну будут ее партнеры. Тем не менее, по мнению аналитиков, никто кроме самой Motorola не сможет обеспечить необходимые поставки.
Сразу несколько российских информационных агентств со ссылкой на свои источники сообщили о готовящемся закрытии офиса Motorola в России с 1 января 2011 года. Тем самым, прекратились бы официальные поставки мобильных телефонов компании в Россию. Тем не менее в самой Motorola эту информацию не подтвердили.
Как заявили bbcrussian.com в пресс-службе американского производителя, "компания переводит подразделение мобильных телефонов на модель непрямых поставок, но офис в Москве остается".
По словам представителя Motorola, практика непрямых поставок уже успешно существует в других странах.
Кроме того, например, в России по подобной схеме работает подразделение Motorola Home, которое отвечает за телеприставки и программное обеспечение к ним.
В то же время причины перехода от прямых к непрямым поставкам в представительстве уточнить не смогли, заявив, что информация "появится в ближайшие месяцы".
По мнению экспертов, предлагаемая модель поставок от Motorola нереалистична.
ФСБ не пропустит?
"Дистрибьютор, который согласиться поставлять в Россию товар, должен взять на себя миссию представительства компании, не имея на это ни соответствующих юридических, ни финансовых ресурсов",- полагает главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
К тому же, по его словам, партнер Motorola должен будет заботиться о гарантийном обслуживании аппаратов, проводить маркетинг, работать с партнерами, проводить сертификацию и так далее - все это будет приводить к дополнительным расходам.
Усложняет ситуацию с поиском партнера и тот факт, что с 1 января 2010 года в рамках создания Таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном изменились правила ввоза в страну аппаратуры, которая содержит алгоритмы шифрования.
Теперь компания, которая поставляет электронику в Россию, должна убедить ФСБ в том, что в ввозимых приборах отсутствуют устройства, способные зашифровывать информацию.
Предоставить подобные данные могут лишь официальные поставщики, говорит Муртазин.
Кроме того, новый партнер компании столкнется и с главной проблемой, по которой Motorola уходит из России, – неспособностью обеспечить необходимые объемы поставок, добавляет аналитик.
На всех не хватает
"Самая большая проблема это то, что Motorola испытывает дефицит оборудования в связи с высоким спросом на продукцию компании в США, - говорит Муртазин. – Если бы могли поставлять в Россию в необходимых объемах, то представительство поставляло бы товар".
Согласно данным исследовательской компании comScore, Motorola занимает первое место на рынке мобильных телефонов в США, где на ее долю приходится около 22%.
В тоже время, в России этот показатель существенно меньше.
По данным Mobile Research Group, доля Motorola в России составляет примерно, 0,6%.
Таким образом, компания в большей степени заинтересована в продажах телефонов на своем основном рынке, где спрос на продукцию Motorola превышает предложение.
Для сокращения своих издержек компания уже закрыла офисы в ряде стран Африки и Европы. Не исключено, что уже в ближайшем времени Motorola может полностью сосредоточиться на американском рынке.