В Москве прошли обыски в офисе компании "Интеко", которая принадлежит самой богатой женщине России - Елене Батуриной.

Как поясниил в МВД, "Интеко" подозревают в причастности к хищению 13 млрд рублей из "Банка Москвы".

По мнению следствия, деньги поступили в банк из московского бюджета, а затем были перечислены на личный счет жены бывшего московского мэра.

Глава "Интеко" своей вины не признает, а обыски назвала попыткой оказать давление на компанию.

В интервью Михаилу Терновых эксперт лондонского Института Государственных Идеологий (INSTID) Наталья Лещенко рассказала, как видится эта история иностранными бизнесменами.