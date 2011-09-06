Жена Лужкова Батурина продала компанию "Интеко"

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Эксперты оценили стоимость приобретенных у Батуриной активов в 1,2 млрд долларов

Глава Бинбанка Михаил Шишханов и дочерняя компания Сбербанка приобрели 100% акций компании "Интеко", принадлежавшей супруге бывшего московского мэра Елене Батуриной.

В пресс-релизе Сбербанка говорится, что, по оценкам экспертов, участвовавших в подготовке сделки, стоимость приобретенных активов составляет около 1,2 млрд долларов.

Сообщается, что 2 сентября была подписана так называемая безотзывная оферта на приобретение 100% акций ЗАО "Интеко", ЗАО "Патриот" и всех принадлежащих им производственных и проектных структур.

В течение месяца стороны намерены полностью завершить сделку. Еще утром во вторник, по сообщениям агентств, сотрудников "Интеко" заверяли в том, что Батурина останется владельцем компании.

Елена Батурина является богатейшей женщиной России. В июне 2010 года супруга Юрия Лужкова вошла в тройку богатейших бизнес-леди мира по версии журнала Forbes.

Сама Батурина всегда настаивала на том, что ее коммерческий успех не имеет отношения к ее браку с мэром Москвы, и неоднократно выигрывала в судах дела против тех, кто утверждал обратное. Этого же мнения придерживался и Юрий Лужков, считавший, что его работа лишь мешала "талантливому предпринимателю" Елене Батуриной.

Тем не менее всего через несколько месяцев после отставки мужа с поста московского градоначальника Елена Батурина потеряла сразу 47 позиций в рейтинге российского журнала "Финанс". По данным издания, состояние жены бывшего мэра уменьшилось вдвое по сравнению с 2010 годом - до 1,1 млрд долларов.

В 2010 году "Финанс" оценивал состояние Батуриной в 2,2 млрд долларов, а Forbes в апреле 2010 давал оценку в 2,9 млрд долларов.

По данным "Коммерсанта", на конец 2010 года весь бизнес Елены Батуриной оценивался в 1,113 млрд евро (приблизительно 1,5 млрд долларов). До мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году, стоимость холдинга "Интеко", по разным оценкам, достигала 3 млрд долларов США.

"Преемственность по обязательствам"

Компания "Сбербанк Инвестиции", являющаяся дочерней компанией Сбербанка России, приобрела 5% акций "Интеко". Основную долю - 95% - на свои личные средства купил руководитель Бинбанка Микаил Шишханов.

При этом все финансовые условия сделки не раскрываются. Сообщается только, что гарантируется преемственность по всем обязательствам "Интеко" перед третьими лицами.

"Все строящиеся объекты будут завершены, все кредитные обязательства будут и в дальнейшем выполняться в срок", - подчеркнул Микаил Шишханов.

Реализация новых проектов в инвестиционной сфере и в девелопменте как в России, так и за рубежом требует значительных дополнительных инвестиций. В связи с чем, с учетом поступившего адекватного рыночного предложения, и было принято решение по продаже указанных активов Елена Батурина, <br> супруга экс-мэра Москвы

Комментируя свою покупку, Шишханов намекнул, что мощности "Интеко" пригодятся для проектов по застройке присоединяемых к Москве территорий.

"Мощный производственный потенциал "Интеко" вместе с финансовой и инвестиционной поддержкой Сбербанка даст синергетический эффект, который будет направлен на дальнейший рост и процветание компании", - сказал глава Бинбанка.

В то же время, по словам генерального директора "Сбербанк Инвестиции" Андрея Даценко, его компания "рассматривает приобретение акций "Интеко" и "Патриот" как часть своей инвестиционной стратегии, направленной на покупку активов с устойчивой перспективой роста".

Елена Батурина, остающаяся самой богатой женщиной России, заявила, что "Интеко" необходимы новые крупные вложения.

Скандал вокруг Банка Москвы

О возможной продаже "Интеко" заговорили сразу же после отставки Юрия Лужкова с поста мэра Москвы осенью 2010 года.

Среди возможных покупателей называли ВТБ, бизнес-структуры Василия Анисимова (владельца компаний Coalco), Юрия Ковальчука (председателя совета директоров банка "Россия") и миллиардера Сулеймана Керимова (владельца компании "Нафта Москва").

В то же время имя Елены Батуриной фигурирует в скандале вокруг бывшего руководства Банка Москвы.

В апреле 2011 года московский суд отстранил экс-главу банка Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина от занимаемых должностей на время следствия по делу о выдаче кредита компании "Премьер-Эстейт", по которому они проходят подозреваемыми.

Дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 млрд рублей, которые Банк Москвы выдал "Премьер-Эстейт", было возбуждено в прошлом году.

Эта сумма - полученная, по мнению следователей, мошенническим путем, - была впоследствии перечислена на личный счет Батуриной.

Сами банкиры отрицают обвинения в превышении полномочий. Весной 2011 года они покинули Россию.

В офисе "Интеко" в рамках этого дела в феврале этого года были проведены обыски.

В пресс-службе "Интеко" тогда заявили, что все денежные средства, перечисляемые на счет Елены Батуриной, всегда получались на законных основаниях.