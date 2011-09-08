Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На карту поставлено все будущее компании Swedish Automobile

Шведский суд отверг заявку автомобильной компании Saab на защиту от кредиторов с целью избежать банкротства.

В ответ шведские профсоюзы заявили, что они могут уже в ближайшие дни потребовать объявить Saab банкротом.

Компания добивалась защиты от кредиторов, одновременно пытаясь найти новые источники финансирования.

Производство на заводах компании было остановлено в апреле, когда его поставщики прекратили поставки компонентов и узлов из-за неуплаты. Рабочим также перестала выплачиваться зарплата.

Районный суд города Ванерсборг, где рассматривалось исковое заявление компании, отверг его на основании того, что, по его мнению, защита от кредитов не даст желаемого результата.

Тем временем председатель профсоюза IF Metall Стефан Лофвен заявил:

"Мы тщательно проанализируем новую ситуацию. Если компания не найдет иного решения или не объявит себя банкротом сама, мы может оказаться вынужденными сделать это в ближайшие несколько дней", - сказал профсоюзный лидер.

В среду Виктор Мюллер, глава компании Swedish Automobile, которой принадлежит Saab, заявил, что тот задолжал поставщикам около 150 млн евро.

Время уходит

Компания Swedish Automobile, ранее называвшаяся Spyker, приобрела Saab у американской корпорации General Motors в январе 2010 года.

Весной этого года сообщалось, что две китайские компании проявили интерес к приобретению миноритарных пакетов акций в компании Saab.

Однако эти предложения не получили одобрения государственных инстанций в Швеции и Китае. Их также должен одобрить Европейский центральный банк.

Согласно договоренности, Zhejian Youngman Lotus Automobile собирался заплатить 160 млн евро за 29,9% акций Saab, а Pang Da Automobile - 109 млн евро за 24% акций.

Но китайское правительство вряд ли даст свое согласие на эти сделки, считает эксперт Джей Нагли из журнала Red Spy Automotive.

"Китайское правительство озабочено тем, что автопромышленность в стране слишком раздроблена, - говорит он. - Оно стремится к укрупнению нескольких фирм, которые будут способны конкурировать на международных рынках. С его точки зрения, в покупке акций очень небольшого европейского производителя нет смысла".

"Шведы очень любят Saab и надеются, что он продолжит существование. Но многие из них настроены пессимистично, и в течение лета эти настроения усилились", - считает Йонас Фроберг, автообозреватель шведской газеты Svenska Dagbladet.

Йорн Мадслин, экономический обозреватель Би-би-си, считает, что глава компании Swedish Automobile Виктор Мюллер быстро теряет возможности решить проблемы Saab. Он надеялся получить средства от китайских инвесторов или от своего бывшего делового партнера, российского банкира Владимира Антонова, или от продажи или сдачи в аренду активов компании.

Однако, несмотря на все усилия последних нескольких месяцев, ничего из этого не реализовалось.

Saab отчаянно нуждается в притоке средств, чтобы рассчитаться со своими поставщиками и работниками. Без этого возобновление производства просто невозможно.

Да и спрос на автомашины Saab сильно упал после кризиса, напугавшего многих потребителей.

По мнению обозревателя Би-би-си, время на спасение компании быстро истекает и банкротство компании представляется неизбежным.