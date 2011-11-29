Что изменилось в российской экономике за четыре года?

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Российская экономика за последние четыре года крепко сидела на нефтяной игле

С 2007 до 2011 год российская экономика пережила резкий взлет и столь же резкое падение - все по причине вначале очень дорогой, а затем сильно подешевевшей нефти.

От цен на энергоносители в России напрямую или опосредованно зависит все: фондовый рынок и отток или приток капитала, число олигархов и зарплаты среднего класса, наличие среднего класса и цены на недвижимость, способность Центробанка поддержать курс рубля и возможность правительства увеличить социальные выплаты.

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Не надо быть языковедом и делать лингвистический анализ выступлений Владимира Путина, чтобы понять, что он не делает ставку на строительство финансового центра или Силиконовой долины в свой ближайший президентский срок. Следующему премьеру, видимо, также будет не до инноваций: ему придется в большей степени сконцентрироваться на последствиях для России, вызванных экономическим кризисом в Европе.

Богатые богатеют быстрее, чем беднеют бедные

За последние четыре года число олигархов российского происхождения в списке Forbes удвоилось. Суммарный их капитал увеличился в полтора раза, а состояние самого богатого россиянина в списке миллиардеров - Владимира Лисина - составило 24 млрд долларов (в 2007 году самым богатым российским бизнесменом был Роман Абрамович, чье состояние Forbes оценил в 18,7 млрд долларов).

Прожиточный минимум, тем временем, также вырос почти в два раза. Однако с учетом того, что инфляция за четыре года ни разу не опускалась ниже 8,5% (а в 2008 году перевалила за 13%, что, правда, не помешала увеличиться числу миллиардеров с 53 до 87 человек, а Олегу Дерипаске попасть в первую десятку самых богатых людей на планете), разрыв между доходом самых бедных россиян и прожиточным минимумом не сокращался.

Image caption Благодаря высоким ценам на главный российский экспортный продукт миллиардеров в списке Forbes стало в два раза больше.

Исход капитала

Прямые инвестиции в российскую экономику никогда не были значительными и от политических процессов не зависят, объясняют эксперты. Россия является привлекательным рынком для иностранных компаний, несмотря на 120-е место в рейтинге Doing Business (из 183 возможных): в России работают все мировые энергетические гиганты, практически все крупнейшие автомобильные концерны, многие крупные ритейлеры.

Совсем иначе обстоят дела с притоком (вернее, оттоком) капитала на фондовый рынок. За 13 лет (с 1994 года) в плюсе ЦБ "закрывал" год дважды: в 2006 и 2007 годах. Инвестиции в российский фондовый рынок зависят от цен на нефть. Однако даже высокие цены в 2011 году не смогли удержать иностранный капитал на российском фондовом рынке.

Из-за проблем в еврозоне инвесторы выводили капитал со всех развивающихся рынков начиная с апреля. Отставка министра финансов Алексея Кудрина (которого после увольнения в иностранной прессе называют не иначе как главным либералом в российском правительстве) и объявления о рокировке на постах президента и премьер-министра усилили отток. Центробанк не раз за год пересматривал прогноз в сторону увеличения оттока капитала. Последний прогноз был 70 млрд долларов за год, но к моменту составления материала отток капитала из российской экономики составил 64,4 млрд долларов.

Image caption Даже высокие цены на нефть не сделали российский рынок привлекательным для инвестиций в 2011 году.

Нефть и РТС

Свой рекорд падения российский фондовый рынок обновил в 2008 году, когда за одну сессию в сентябре РТС рухнул на 17%. По числу неприятных событий для российского рынка акций равных 2008-му еще не было: недвусмысленное предупреждение Владимира Путина вызвать доктора главе "Мечела", конфликт акционеров в ТНК-BP, война в Грузии, начало полномасштабного финансового кризиса после банкротства банка Lehman Brothers и трехратное падение цены на нефть. С фондового рынка с мая по сентябрь ушло 800 млрд долларов.

Еще летом эксперты говорили, что цена на нефть не упадет ниже 100 долларов за баррель. Однако даже снижение цены до 80 долларов за баррель для российской экономики не станет катастрофой. Серьезные проблемы начнутся при цене в 50 долларов, уверяют экономисты: курс доллара может взлететь до 40 рублей, а инфляция вырастет до 20%.