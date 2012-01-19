Может ли компания жить вечно?

Image caption Компания Stora Enso выпустила свою первую акцию в 1288 году

За последние несколько лет корпоративный мир понес тяжелые потери. Экономические проблемы, уход разочаровавшихся клиентов и жесткий напор конкурентов привели к падению таких финансовых гигантов, как Lehman Brothers, знаковых производителей автомобилей, как Saab, а теперь под серьезной угрозой банкротства оказался еще и легендарный производитель фототехники Kodak.

И не спешите пока убирать в шифоньер свой черный костюм: корпоративных похорон будет только больше.

Средняя продолжительность жизни компании, включенной в американский фондовый индекс S&P 500, составляет 15 лет. Еще в 1920-х годах, как отмечает профессор Йельского университета Ричард Фостер, этот показатель достигал 67 лет.

Темп изменяемости корпоративного мира никогда прежде не был таким быстрым, говорит он.

По оценкам профессора Фостера, к 2020 году более 75% компаний в списке S&P 500 будут новыми – такими, о которых сегодня мы еще не слышали.

Так что в мире, в котором два года назад бывший автомобильный колосс General Motors был спасен от банкротства крупным денежным вливанием из госбюджета, кажется уместным вопрос: как долго может прожить компания?

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Глядя на восток

Наверное, это неудивительно, что самые долгоживущие компании находятся в стране, где и у людей продолжительность жизни самая большая в мире.

Японские компании-долгожители маленькие, и в основном управляются семьями. Кроме того, прибыль – не единственная цель их существования. Макото Канда, <br>университет Медзи Гакуин

В Японии сейчас более 20 тысяч фирм, которым перевалило за 100 лет. Там также есть несколько тысячелетних компаний, судя по данным кредитно-рейтингового агентства Tokyo Shoko Research.

В их список вошла гостиница Nissiyama Onsen Keiunkan, открытая в 705 году – она считается одной из старейших компаний в мире.

В Японии даже есть специальный термин для обозначения компаний-долгожительниц – синисэ.

В чем же секрет их долголетия?

"Японские компании маленькие, и в основном управляются семьями, – объясняет профессор Макото Канда из университета Медзи Гакуин. – Кроме того, прибыль не единственная цель их существования, таково кредо".

Помимо этого, компании-синисэ, в основном, работают на внутренний японский рынок – от производителя соевых соусов Kikkoman's до небольших производителей сакэ, которым удавалось избегать слияний и поглощений, характерных на Западе.

"Эти условия нужно поддерживать, – говорит профессор Канда. – Иначе всем этим фирмам будет трудно сохранить долголетие".

Предсказывая будущее

Но условия, конечно, не могут не меняться. И что тогда?

Хотя из каждого правила есть исключения, основной фактор выживаемости – это упор на инновации и переосмысливание.

К примеру, финская корпорация Nokia (более всего известная производством мобильным телефонов) начинала с производства резиновых изделий и бумаги, а затем некоторое время производила кабели, телевизоры и даже охотничьи ружья.

Image caption В начале своего пути компания Nokia выпускала и галоши

Но инновации ради инноваций – не всегда правильный путь, считает Вики Тенхакен, профессор менеджмента в мичиганском колледже Хоуп.

Лучший способ развиваться, по ее мнению, это преследовать в меру амбициозные новые идеи, чтобы не отставать от конкурентов.

Старейшая в мире компания с ограниченной ответственностью, финский производитель целлюлозной массы и бумаги Stora Enso, начинала в 1288 году с добычи меди.

В настоящий момент компания планирует заняться биоэнергией и производством экологичных строительных материалов, на разработку которых уйдут годы.

"Грядущие 40 лет будут серьезно отличатся от тех 700, которые существовала компания", – говорит представитель Stora Enso Йонас Нордлунд. Он подчеркивает, что компания хочет выйти за пределы Европы – на рынки Бразилии, Китая и Уругвая, а также инвестировать в разработку новых строительных материалов (например, таких как кросс-клееный брус), которые препятствуют накоплению внутри помещения углекислого газа.

Но внедрять инновации бывает очень нелегко. Особенно, когда речь идет об открытых акционерных обществах, которым необходимо принимать во внимание интересы владельцев-акционеров, требующих ежеквартальной прибыли. Проекты, на разработку которых уходят десятилетия, их волнуют не всегда.

Американская химическая компания DuPont в 2010 взяла себе за правило, что 30% дохода должны приносить инновационные проекты, созданные ею за предыдущие 4 года. Такой ход позволил компании обнадежить инвесторов, которые могли воспротивиться решению тратить 2 млрд долларов в год на новые разработки.

Однако долгая жизнь не всегда идет компаниям на пользу. К примеру, не существует веских доказательств того, что компании с долгой историей прибыльнее новых.

Скорее наоборот. Согласно исследованиям международной консалтинговой компании McKinsey, из 74 компаний, которые оставались в корзине индекса S&P500 более 40 лет, только у 10-15 показатели выше среднего.