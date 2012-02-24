Налог на роскошь: западный опыт для России
Налог на роскошь, как показывает зарубежный опыт, обычно приводит к оттоку капитала из страны. В то время, как в мире от такого налога все чаще отказываются, в России его могут ввести уже в следующем году.
Министр финансов страны Антон Силуанов предположил, что произойти это может уже в 2013 году. Эксперты полагают, что введение налога на роскошь в России в первую очередь приведет к появлению новых способов уклонения от его уплаты.
Сегодня налог на роскошь существует в Мексике, Австралии и Венгрии. В Таиланде налогом на роскошь называют налог на пользованием интернетом - 30 долларов в месяц. В Чили, Тунисе и Алжире существует налог в дополнении к налогу на добавленную стоимость (НДС) на дорогие товары.
Во Франции, Италии, Аргентине, Норвегии, Индии и Швейцарии имущество (включая акции, картины, драгоценности и так далее), облагается налогом по прогрессивной шкале, когда его совокупная стоимость доходит до определенной суммы. Например, во Франции - это 800 тыс. евро (минимальная ставка налога 0,55%, максимальная - 1,80%), в Индии - около 46 тыс. евро (фиксированная ставка в 1%), в Норвегии - 93,5 тыс. евро.
Глава российского минфина Антон Силуанов уточнил, что эти меры затронут только "личное сверхпотребление" - включая покупку больших домов и земельных участков, самолетов, яхт и автомобилей класса "люкс".
Позднее заместитель Силуанова Сергей Шаталов отметил, что "самые богатые меньше всего обеспокоены введением этого налога, так как в их распоряжении есть самые лучшие юристы и самые удобные правовые юрисдикции".
Идея введения налога на роскошь в России в последнее время часто повторялась премьер-министром Владимиром Путиным и в устных выступлениях, и в программных статьях.
Эта идея не принадлежит Путину или Силуанову. Еще в 2007 году партия "Справедливая Россия" предлагала отнести к предметам роскоши автомобили, самолеты, вертолеты, яхты и катера стоимостью от 2 млн рублей и выше; драгоценные металлы и камни и изделия из них, произведения живописи и скульптуры стоимостью от 300 тысяч рублей и выше, а также квартиры, дачи и земельные участки стоимостью от 15 млн рублей.
Западный опыт
Пока у российских законодателей две главные проблемы: что называть "роскошью" и как бороться со схемами уклонения от уплаты нового налога.
Например, по мнению руководителя центра изучения элиты института социологии РАН Ольги Крыштановской, тех, кто зарабатывает больше 60 тыс. рублей в месяц уже можно считать богатыми.
"Прогрессивный налог в таком случае ударит по среднему классу", - отмечает эксперт. "Для кого-то и Lada Kalina - роскошь", - соглашается с Крыштановской заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Чтобы не платить налог на роскошь, владельцам дорогих автомобилей или самолетов даже не надо регистрировать свою собственность в офшорах, предвосхищает возможные схемы ухода от уплаты налога замминистра финансов Сергей Шаталов. "Не будет ли имущество перерегистрировано на фонды или юридические лица?", - спрашивает он.
Однако пока российские законодатели не спешат обращаться к западному опыту.
Например, налог на роскошь в США, введенный в 1991 году, был ликвидирован двумя годами позже. Спрос на товары класса "люкс" оказался, как выражаются экономисты, эластичным, а их производство - нет. Например, потребители стали ездить отдыхать на побережье Панамы, где пришвартовывали купленные там же яхты. В то же время во Флориде 13 тыс. сотрудников индустрии судостроения остались без работы.
Сохраненный в США налог на дорогие автомобили просуществовал до 2005 года. В 2009 году было предложено ввести налог на роскошь на дорогие самолеты (от 500 тыс. долларов), яхты (от 200 тыс. долларов), автомобили (от 60 тыс. долларов) и драгоценности (от 20 тыс. долларов). Однако, несмотря на то, что экономика США переживала худшую после 30-х годов рецессию, закон не был принят.
Согласно рейтингу Forbes, самый строгий налоговый режим существует во Франции. Например, максимальная ставка подоходного налога там составляет 52%. Для сравнения: в России ставка составляет 13%, в Бельгии она достигает 50%, в Финляндии - 31%, в Болгарии - 10%, а в Катаре и ОАЭ этого налога вообще не существует.
Налог на роскошь, который есть во Франции и некоторых других странах, приносит казне ежегодно 2,6 млрд долларов, посчитал французский экономист Эрик Пише.