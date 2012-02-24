Налог на роскошь: западный опыт для России

Image caption Во Франции самый жесткий налоговый режим, в России - пока один из самых мягких

Налог на роскошь, как показывает зарубежный опыт, обычно приводит к оттоку капитала из страны. В то время, как в мире от такого налога все чаще отказываются, в России его могут ввести уже в следующем году.

Министр финансов страны Антон Силуанов предположил, что произойти это может уже в 2013 году. Эксперты полагают, что введение налога на роскошь в России в первую очередь приведет к появлению новых способов уклонения от его уплаты.

Сегодня налог на роскошь существует в Мексике, Австралии и Венгрии. В Таиланде налогом на роскошь называют налог на пользованием интернетом - 30 долларов в месяц. В Чили, Тунисе и Алжире существует налог в дополнении к налогу на добавленную стоимость (НДС) на дорогие товары.

Во Франции, Италии, Аргентине, Норвегии, Индии и Швейцарии имущество (включая акции, картины, драгоценности и так далее), облагается налогом по прогрессивной шкале, когда его совокупная стоимость доходит до определенной суммы. Например, во Франции - это 800 тыс. евро (минимальная ставка налога 0,55%, максимальная - 1,80%), в Индии - около 46 тыс. евро (фиксированная ставка в 1%), в Норвегии - 93,5 тыс. евро.

Глава российского минфина Антон Силуанов уточнил, что эти меры затронут только "личное сверхпотребление" - включая покупку больших домов и земельных участков, самолетов, яхт и автомобилей класса "люкс".

Позднее заместитель Силуанова Сергей Шаталов отметил, что "самые богатые меньше всего обеспокоены введением этого налога, так как в их распоряжении есть самые лучшие юристы и самые удобные правовые юрисдикции".

Что почем Самолет Cessna - от 500 тыс. до 11,5 млн евро (одни из самых дорогих самолетов марки Gulfstream стоят до 29 млн евро);

Яхта Azimut - от 225 тыс. до 8,2 млн евро;

Автомобиль Lamborghini Gallardo - 266 тыс. евро;

Cоболиная шуба - 240 тыс. долларов;

Дом в Аспене (штат Колорадо, США) с двумя спальнями - 525 тыс. евро, с семью - 22,5 млн евро;

Идея введения налога на роскошь в России в последнее время часто повторялась премьер-министром Владимиром Путиным и в устных выступлениях, и в программных статьях.

Эта идея не принадлежит Путину или Силуанову. Еще в 2007 году партия "Справедливая Россия" предлагала отнести к предметам роскоши автомобили, самолеты, вертолеты, яхты и катера стоимостью от 2 млн рублей и выше; драгоценные металлы и камни и изделия из них, произведения живописи и скульптуры стоимостью от 300 тысяч рублей и выше, а также квартиры, дачи и земельные участки стоимостью от 15 млн рублей.

Западный опыт

Пока у российских законодателей две главные проблемы: что называть "роскошью" и как бороться со схемами уклонения от уплаты нового налога.

Например, по мнению руководителя центра изучения элиты института социологии РАН Ольги Крыштановской, тех, кто зарабатывает больше 60 тыс. рублей в месяц уже можно считать богатыми.

"Прогрессивный налог в таком случае ударит по среднему классу", - отмечает эксперт. "Для кого-то и Lada Kalina - роскошь", - соглашается с Крыштановской заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Российские состоятельные покупатели могут зарегистрировать свою яхту или самолет на компанию

Чтобы не платить налог на роскошь, владельцам дорогих автомобилей или самолетов даже не надо регистрировать свою собственность в офшорах, предвосхищает возможные схемы ухода от уплаты налога замминистра финансов Сергей Шаталов. "Не будет ли имущество перерегистрировано на фонды или юридические лица?", - спрашивает он.

Однако пока российские законодатели не спешат обращаться к западному опыту.

Например, налог на роскошь в США, введенный в 1991 году, был ликвидирован двумя годами позже. Спрос на товары класса "люкс" оказался, как выражаются экономисты, эластичным, а их производство - нет. Например, потребители стали ездить отдыхать на побережье Панамы, где пришвартовывали купленные там же яхты. В то же время во Флориде 13 тыс. сотрудников индустрии судостроения остались без работы.

Сохраненный в США налог на дорогие автомобили просуществовал до 2005 года. В 2009 году было предложено ввести налог на роскошь на дорогие самолеты (от 500 тыс. долларов), яхты (от 200 тыс. долларов), автомобили (от 60 тыс. долларов) и драгоценности (от 20 тыс. долларов). Однако, несмотря на то, что экономика США переживала худшую после 30-х годов рецессию, закон не был принят.

Согласно рейтингу Forbes, самый строгий налоговый режим существует во Франции. Например, максимальная ставка подоходного налога там составляет 52%. Для сравнения: в России ставка составляет 13%, в Бельгии она достигает 50%, в Финляндии - 31%, в Болгарии - 10%, а в Катаре и ОАЭ этого налога вообще не существует.

Налог на роскошь, который есть во Франции и некоторых других странах, приносит казне ежегодно 2,6 млрд долларов, посчитал французский экономист Эрик Пише.