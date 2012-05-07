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Лебедев о судах, Путине и Сколково

  • 7 мая 2012

Российский бизнесмен Александр Лебедев в интервью Би-би-си рассказал, при каком президенте ему работалось лучше, что он ждет от нового срока Владимира Путина и какие основные проблемы ждут иностранных инвесторов, которые приходят работать в Россию.