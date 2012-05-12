Казахстан как сырьевой придаток Таможенного союза?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нурсултан Назарбаев полагает, что к общему экономическому пространству нужно двигаться постепенно

Взаимная торговля Казахстана со странами Таможенного союза ежегодно увеличивается, за счет покупки Казахстаном российских и белорусских товаров. Однако кроме сырья стране пока нечего предложить своим партнёрам.

12 мая Минск с официальным визитом посетит президент Казахстана. Как ожидается Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко обсудят дальнейшее экономическое сотрудничество в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС.

Республика Беларусь успешно экспортирует в Казахстан товары собственного производства: мясо, трактора, стекло, сахар и многое другое.

Казахстан в свою очередь поставляет в Белоруссию нефть, газ, черные и цветные металлы, хлопок и шерсть. Только по итогам первых двух месяцев 2012 года товарооборот между странами составил около 145 миллионов долларов. В прошлом году за этот же период объем товарооборота не превышал 90 миллионов.

Наследие СССР

Ещё до создания Таможенного союза Казахстану не удалось наладить производство собственных товаров, отметил в интервью Би-би-си вице президент независимой ассоциации предпринимателей Казахстана Тимур Назханов.

Почти весь малый и средний бизнес в Казахстане занимался торговлей и услугами, производители составляли всего лишь 2%.

"По большому счёту это наследие СССР. В общем народном хозяйстве страны Центральной Азии, Казахстан и другие окраины были сырьевыми поставщиками России, Украины и Белорусии, которые были основными производителями различных товаров", - напоминает Назханов.

По его словам, "открыть производство и раньше и сейчас в Казахстане довольно сложно. Многие предприниматели отказывались от этой идеи, потому что слишком дорого, много различных проверок и коррупция. Проще торговать".

По данным независимой ассоциации предпринимателей Казахстана, сегодня российские компании скупают в Казахстане практически все молочное и рыбное сырье, потому что дешевле.

Внутри Таможенного союза наибольшую выгоду получают Россия и Белоруссия, говорят в ассоциации. Продукция, которую эти страны продают Казахстану нередко изготовлена из казахстанского сырья.

Ё-рубль как валюта Таможенного союза

Товарооборот между Россией, Беларусью и Казахстаном с момента создания Таможенного союза в 2010 году растет темпами в 40%, сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу "Россия".

По его словам, у Казахстана с Россией достигнут пик товарооборота - 24 млрд. долларов. Как отметил Назарбаев, дальше страны двигаются к Единому экономическому пространству.

"Задача состоит в том, чтобы это "объединение трех" по-настоящему довести до ума - не торопясь, не подгоняя лошадей, а солидно, нормально, и чтобы все видели, что это равноправное объединение", - сказал Назарбаев.

Через 10-12 лет Таможенный союз может перейти на единую валюту. Однако существующие деньги для этого не подходят. Нужно будет придумать новые, считает глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко.

В интервью одному из российских СМИ он сказал, что должна быть наднациональная валюта, эмитируемая наднациональным банком, так же, как это было сделано в Европе. Как один из вариантов Марченко предложил назвать будущую валюту Ё-рубль

По мнению главы Нацбанка Казахстана, любое расширение рынка или устранение границ между странами и регионами приводит к снижению транзакционных издержек. В результате выигрывают потребители. Плюс расширение конкуренции: появляются новые продукты, улучшается качество.

Кому выгоден Таможенный союз в Казахстане?

Оппозиционные партии неоднократно выступали против соглашений о Таможенном союзе, как ущемляющих суверенитет Казахстана. Они выражали опасение, что Таможенный союз несет экономическую и политическую угрозу независимости Казахстана.

При этом представители оппозиции указывают на рост цен на автомобили, топливо и продукты питания в Казахстане после вступления страны в Таможенный союз с Россией и Белоруссией.

Это было больше политическое решение, а не экономическое, полагает вице-президент независимой ассоциации предпринимателей Тимур Назханов.

"У стран участниц таможенного союза разные весовые категории. Наш вес полегче, чем у Беларуси, а тем более у России. Поэтому мы заведомо были обречены проигрывать в этой гонке. Если создать нормальную конкурентную среду, то бизнес выживет, но для этого должны быть равные стартовые условия", - настаивает он.

Этот союз выгоден для той части промышленного капитала, которая занимается сырьем: нефтью, газом, металлом, зерном. Для этого узкого круга и было принято решение в большей степени, полагает Назханов.

Малый и средний бизнес никаких дивидендов с этого не получает, а крупным компаниям, которые через Россию получают выход к Европе, союз, конечно, выгоден.

"Может быть, в далёкой перспективе Таможенный союз принесёт Казахстану что-то хорошее. А пока ничего хорошо для казахстанского бизнеса не видно", - подводит черту Назханов.