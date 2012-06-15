Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторона обвинения требовала для Стэнфорода 230-летнего тюремного срока

Финансист Аллен Стэнфорд, обманувший доверивших ему свои деньги частных инвесторов и причинивший им ущерб на сумму более 7 млрд долларов, получил 110 лет тюрьмы.

Построенная им финансовая пирамида была названа крупнейшей из всех изобличенных в США.

Сам Стэнфорд, которого в 2006 году журнал Forbes поставил на 206 строчку списка богатейших людей, уверял судей в своей невиновности и заявил на судебном заседании, что никого не обманывал.

Широкую известность техасский банкир Стэнфорд получил благодаря тому, что щедро поддерживал крикет в Соединенном Королевстве и на Карибских островах.

Однако после того как он не смог выполнить свои обязательства по организации турнира Twenty20 в Великобритании, им заинтересовались американские органы финансового контроля, и его империя начала рушиться.

В 2009 году он был взят под стражу, и ему было отказано в освобождении под залог.

Где деньги?

Финансовые операции Стэнфорд проводил через банк на острове Антигуа, расположенном в Карибском море.

Всего от его действий пострадали около 30 тысяч вкладчиков. В ходе расследования так и не удалось обнаружить 92% средств, которые якобы были в распоряжении банка Stanford International.

Финальное выступление Стэнфорда в суде заняло около 40 минут.

Помимо этого, на суде также высказались несколько человек, понесших убытки от его действий. Одна из пострадавших заявила, что он наживался на небогатых вкладчиках, и это характеризует его еще хуже, чем финансиста Бернарда Мэдоффа, осужденного в 2009 года за схожие преступления.

За построение финансовой пирамиды, рассчитанной на состоятельных инвесторов, Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения.

Изначально сторона обвинения просила 230 лет тюрьмы для Стэнфорда, а его защита настаивала, что он может отправиться за решетку не более чем на 44 месяца.

И хотя решение суда открывает доступ к 330 млн украденных денег, размещенных на замороженных счетах Стэнфорда, на получение этих средств могут уйти годы.