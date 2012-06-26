Пользователи критикуют Facebook за новые имейл-адреса

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Facebook хочет переманить пользователей на свою электронную почту

Социальная сеть Facebook столкнулась со шквалом критики со стороны пользователей из-за того, что она поменяла указанные ими в контактах адреса электронной почты на имейл-адреса в системе @facebook.com. По словам представителей самой компании, эта мера были принята для "единообразия" информации.

Если электронная почта Facebook станет популярной, то это увеличит трафик на сайт, что, в свою очередь, увеличит доходы от рекламы.

Но многие пользователи Facebook выражают серьезное раздражение этим шагом и размещают в интернете инструкции о том, как восстановить оригинальный адрес электронной почты в контактах.

Страница Русской службы Би-би-си в Facebook

О своих планах изменить адреса электронной почты в контактах пользователей Facebook объявила в еще апреле, но тогда новость прошла практически незамеченной.

"Мы предоставляем каждому пользователю Facebook его собственный адрес в электронной почте Facebook, так как, согласно нашим данным, многие пользователи считают это удобным способом общаться друг с другом", - говорится в заявлении компании.

Facebook подчеркивает, что пользователей никто не заставляет пользоваться новым имейлом.

Электронные сообщения, отправленные на адреса @facebook.com, появляются во внутренней системе обмена сообщениями на Facebook.

Отсутствие прозрачности

По словам некоторых аналитиков, это решение Facebook может дорого обойтись компании.

Как говорит специалист по маркетингу Энтони Маллен из компании Forrester Research, интернет-гигант Google пытался сделать нечто подобное со своей системой Buzz, и пользователи тогда возмутились, поскольку им не предоставили права выбора.

По словам Маллена, решение Facebook можно понять, так как адрес электронной почты – символ самой компании, и если ей удастся перенаправить людей на свой имейл, то трафик на сайт увеличится, и Facebook сможет таким образом привязать пользователей.

"Проблема состоит в отсутствии прозрачности – они это сделали, не спросив пользователей", - замечает аналитик.

Пользователи могут отказаться от этого новшества Facebook. Для этого необходимо нажать на кнопку "редактировать профиль", затем - "контактная информация" и, справа от адреса @facebook.com выбрать "скрыто из профиля".