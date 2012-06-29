Медиакорпорация Мердока разделится на два крыла

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По словам Мердока, разделение корпорации принесет большую выгоду акционерам

Принадлежащая медиамагнату Руперту Мердоку News Corporation объявила о намерении разделиться на две компании. Это даст возможность обособить прибыльные и перспективные активы корпорации от британского газетного бизнеса, переживающего трудные времена из-за скандала с прослушиванием телефонов.

В результате американская телесеть Fox и принадлежащая Мердоку доля в британской телесети BskyB станут частью медийно-развлекательного крыла корпорации, тогда как издательский дом HarperCollins присоединится к печатным изданиям, таким как Sun.

Глава News Corp Руперт Мердок сказал, что он "на 100 процентов верит в успех как издательского, так и развлекательного и газетного бизнеса".

"Я буду председателем совета директоров обеих компаний", - сказал он. Однако медиамагнат не будет управлять новым издательским подразделением. Эксперты видят в этом результат давления со стороны акционеров и британских политиков после того, как начала свое расследование комиссия лорда Левесона, созданная в связи со скандалом с нелегальным прослушиванием телефонов в закрытой ныне газете News of the World.

В четверг акции News Corp упали в цене на 1,1%.

Кино против газет

В печатное подразделение медиа-империи Мердока войдут британские газеты Sun и Times, американские Wall Street Journal и New York Post и австралийская Australian.

Туда также войдет информационная группа Dow Jones Newswire совместно со своими отделениями, издающими учебную продукцию.

Однако совокупный доход печатной части бизнеса, который сейчас составляет 8,8 млрд долларов, будет несравним с доходами подразделения, ответственного за индустрию развлечений, куда входят киностудия 20th Century Fox, спутниковая и кабельная сеть Fox, а также доли в британской BskyB и азиатской Star.

За предыдущий финансовый год эти компании принесли 23,5 млрд долларов.

По словам Руперта Мердока, разделение бизнеса "в долгосрочном плане принесет акционерам еще большую выгоду, однако многое еще предстоит сделать".

Согласно плану, инвесторы News Corp, которым принадлежат 10% акций, получат по одной акции в каждом подразделении в обмен на каждую акцию в старой компании.

Этот план еще должен получить одобрение акционеров, однако аналитики полагают, что семья Мердоков, владеющая 40-процентной долей News Corp, сумеет этого добиться.