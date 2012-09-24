Автоконцерн Ferrari меняет репутацию и линейку моделей

Image caption Новая модель Ferrari "Калифорния" пользуется большим успехом во многих странах мира

Я сижу за рулем нового автомобиля марки Ferrari и пробираюсь по узким улочкам городка Фаньяно на пути к автозаводу фирмы в Маранелло.

Восьмицилиндровый двигатель работает без натуги на самых крутых подъемах горной дороги, а стрелка тахометра ведет себя удивительно скромно.

Новое детище фирмы – "Калифорния" – относится к категории суперкаров, но на самом деле это мягкий вариант, предназначенный для ежедневных поездок.

При этом стоит эта машина 150 тыс. фунтов, разгоняется до 100 км/час за 3,8 сек, а мощность двигателя составляет 490 л.с.

"Калифорния" стала символом тех перемен, которые произошли с компанией Ferrari за последние пять лет. Я не был на заводе компании с 2007 года и мне интересно наблюдать за ходом ее развития, который становится очевиден при въезде на территорию завода.

Многое осталось неизменным. Ferrari остается автономным производителем. На заводе сохранился свой литейный цех, в котором отливают блоки цилиндров и другие детали двигателей; сохранилась и знаменитая аэродинамическая труба.

Однако заметны и признаки нового – старая сборочная линия заменена сверхсовременной двухэтажной установкой, которая обладает гораздо большей производительностью и гибкостью.

Тесный моторный цех, в котором также делаются двигатели для машин "Мазерати", вот-вот переедет в новое просторное здание, которое строится рядом.

Новые клиенты

Image caption Конвейер на заводе Ferrari не простаивает

До начала 2000-х годов фирма Ferrari сознательно ограничивала количество машин, сходящих с ее конвейера, до 4 тыс. в год, чтобы обеспечить их качество и эксклюзивность.

Однако сейчас владельцы компании все чаще говорят о том, что к ним приходят новые клиенты, которым нужны новые машины.

"Ferrari больше не может рассчитывать на единственный тип клиента", - говорит директор компании Амедео Фелиза.

Он указывает при этом на новые модели, уже сейчас сходящие с конвейера завода – прежде всего "Калифорнию" и новую линейку машин модели FF – полноприводных гранд-туреров, которые привлекли множество новых потребителей.

Благодаря успеху этих моделей, цифры продаж Ferrari растут – в 2011 году было продано 7200 машин. Растут и прибыли компании.

Меняется также деловая стратегия фирмы. Если раньше, на протяжении большей части своей 60-летней истории, Ferrari ставила во главу угла мощность двигателей, то теперь настало времени задуматься об их чистоте и экономичности.

"В 2007 году, когда Ferrari отмечала свое 60-летие, руководство компании решило, что настало время задуматься о том, как изменились требования наших потребителей", - рассказывает Амедео Фелиза.

"Мы поняли, что нам предстоит теперь обращать внимание не только на мощность наших двигателей, но и задуматься о чистоте их выхлопа".

Растущая эффективность

Разумеется, новая стратегия была продиктована не только и не столько альтруистическими соображениями. Во многих странах мира вводятся все более строгие ограничения на выбросы парниковых газов в атмосферу, прежде всего в автомобильной промышленности. В странах ЕС автопроизводителям угрожают суровые санкции, если они не соблюдают постоянно обновляемые параметры содержания двуокиси углерода.

Впрочем, в случае компании Ferrari, если отвлечься от мотивов перемен, результаты работы по улучшению экологических показателей вызывают уважение.

"Ferrari удалось уменьшить средний уровень содержания двуокиси углерода на 25% с 2007 года", - говорит сотрудник известной автофирмы Jato Dynamics Гарет Хессион.

По словам Амедео Фелизы, дальнейшие усилия в этом направлении доведут этот показатель до 30% к концу текущего года. При этом он подчеркивает, что этого удалось добиться без утраты основного качества продукции фирмы, которое обеспечивает ей конкурентоспособность.

"Очень легко улучшить чистоту двигателя, если вы сокращаете его мощность, - говорит он. – Но мы пошли по иному пути, мы стали искать возможности добиться этого путем повышения эффективности и экономичности".

Начало производства "Калифорнии", которая составляет почти половину всех продаваемых автомобилей компании, свидетельствует об успехе этой стратегии. Ее выброс составляет всего 300 г/км, что в три раза превышает показатели лучших массовых моделей в компакт-классе, хотя по сравнению со средним показателем 2007 года – 438 г/км – это серьезный успех.

Этого удалось добиться за счет снижения общего веса машин путем применения более легких материалов, в том числе алюминия и углепластиков. Были также серьезно улучшены аэродинамика новых моделей, их тормозные системы и ходовая часть.

Image caption Модель Ferrary F12 обрадует многих любителей мощных роскошных автомобилей

Самая новая модель фирмы - суперкар F12berlinetta, оснащенный двигателем V-12, - поступит в продажу в конце сентября. Эта модель на 100 кг легче своей предшественницы, модели 599.

У нее не только более мощный двигатель – 730 л.с. по сравнению с 612 л.с. у 599-й модели, но экономичность двигателя достигла 15,7 л/100 км, а выхлоп составил 350 г/км, что на 30% лучше, чем у более ранней модели.

Символ успеха стал обузой

Последние модели Ferrari пользуются большим успехом среди потребителей в 60 странах мира.

Однако в самой Италии, переживающей экономический спад, положение дел в экономике вызывает тревогу. В стране ведется кампания по экономии бюджетных средств, а власти проводят меры по усилению налоговой дисциплины.

Полиция теперь часто останавливает владельцев роскошных Ferrari на улицах, чтобы проверить, платят ли они налоги.

В ответ состоятельные итальянцы практически перестали покупать новые машины этой марки, а уже приобретенные стали продавать за границу. В результате экспорт роскошных автомобилей из страны в первой половине 2012 года почти утроился.

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация – в то время как автомобили марки Ferrari все чаще появляются на дорогах мира, на своей родине они превращаются во все большую редкость.