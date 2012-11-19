Forbes и ВТБ поспорили о доходах главы банка Костина

Image caption По мнению собеседников Forbes, большую часть вознаграждения Костин получает за границей

Журнал Forbes в понедельник опубликовал список 25 самых дорогих топ-менеджеров России за 2012 год, который возглавил президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По мнению экспертов Forbes, он заработал за год в общей сложности около 30 млн долларов. Однако в ВТБ эти данные назвали "взятыми с потолка".

Вскоре после публикации рейтинга банк распространил заявление, в котором назвал малопрозрачной методику расчетов экспертов журнала, что "заставило издание встать на зыбкую почву домыслов и предположений".

В сообщении подчеркивается, что согласно отчету за 2011 год, все правление ВТБ, которое возглавляет Костин, получило почти 608 млн рублей (около 19 млн долларов).

"По логике Forbes, видимо, члены правления ВТБ вынуждены доплачивать за честь работы в одной команде с Костиным", - отмечается в заявлении.

Профессиональный рейтинг

Журналисты Forbes ответили на критику в редакционном комментарии, заявив, что большая часть вознаграждения Костина приходится на заграничные активы.

"Большую часть вознаграждения Костин, как, впрочем, и большинство других СЕО из списка, скорее всего, получает за границей, в частности на Кипре, где у ВТБ есть дочерний банк Russian Commmercial Bank (RCB)", - говорится в комментарии.

Заместитель главного редактора русской версии Forbes Николай Мазурин напоминает, что в прошлом году была такая же ситуация.

"Когда мы им рассказали, что мы учитывали деньги, которые топ-менеджеры ВТБ получили как дивиденды от дочернего кипрского банка, они вроде как успокоились", - сказал журналист в интервью Русской службе Би-би-си.

При этом Мазурин объясняет, что в составлении списка принимали участие профессиональные консультанты, которые занимаются подбором руководителей высшего звена, и представители самих компаний, о которых составляется отчет.

"И вот на основе этого мы предлагаем некую нашу оценку. Мы не можем утверждать, что это точная цифра. Это наша оценка", - подчеркнул Мазурин.

Непрозрачность

В первой пятерке рейтинга Forbes оказались руководители исключительно государственных компаний.

Вслед за Костиным на втором месте расположился председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, а на третьем - глава "Роснефти" Игорь Сечин (у обоих - по 25 млн долларов).

Руководитель Сбербанка Герман Греф занял четвертое место с 15 млн долларов, замыкает пятерку председатель правления Банка Москвы Михаил Кузовлев.

В списке есть и одна женщина - гендиректор "Базового элемента" Гульжан Молдажанова. С 4 млн долларов дохода она заняла 23-е место.

Как сообщается, итоговая цифра учитывает вознаграждение, которое гендиректор получает в компании (зарплата, бонус, процент от прибыли) и в советах директоров дочерних структур, а также возможные выплаты за пределами России.

Специалисты Forbes отмечают, что в России, в отличие от Европы и США, даже публичные компании не раскрывают в отчетности сумму вознаграждения руководителя.

Декан школы менеджмента Высшей школы экономики Сергей Филонович также обращает внимание на эту проблему.

Говорить же об успехах Костина, или Сечина? Кроме того, что Сечин добился приобретения ТНК-ВР – но экономических результатов это пока не дало. Так что Сечину рано получать дивиденды Сергей Филонович, декан школы менеджмента Высшей школы экономики

"Доходы самых успешных американских менеджеров публикуются ежегодно, это открытая информация. В России, к сожалению, такого закона нет. Поэтому проблема непрозрачности наших корпораций дает возможность им открещиваться. И я не знаю, как эти цифры можно проверить", - сказал Филонович в интервью Русской службе Би-би-си.

Доходы сравнимы

Заместитель главного редактора русской версии Forbes Николай Мазурин подчеркивает, что они, со своей стороны, постарались сами быть максимально открытыми для компаний, с которыми работали.

"Для компаний, о которых составлялась отчетность, это [данные списка] не секрет, с ними общались. Для тех людей, о которых мы пишем – это никакой не секрет, что готовится отчет. Мы всем рассылали анкеты, мы всем рассылали эти цифры – нашу оценку. Так что они все знали", - говорит Мазурин.

Возвращаясь к самому списку, Сергей Филонович напоминает, что в США на самых первых местах в списках самых высокооплачиваемых топ-менеджеров оказываются руководители, возможно, не самых крупных компаний, но самых успешных.

"Это компании, которые за предыдущий год демонстрировали выдающиеся результаты. И, соответственно, доход этих менеджеров, оказывается оправданным. Когда таких успехов нет, то американская пресса задает обычно острый вопрос: "А с чего вдруг человек получил такие деньги, хотя компания ничего эффективного не демонстрировала?" - объясняет эксперт.

Говоря о российском списке Forbes, аналитик полагает, что позитивно можно оценивать лишь деятельность Германа Грефа на посту главы Сбербанка.

"Говорить же об успехах Костина, или Сечина? Кроме того, что Сечин добился приобретения ТНК-ВР – но экономических результатов это пока не дало. Так что Сечину рано получать дивиденды", - считает Филонович.

По мнению эксперта, эффективность российских компаний, упомянутых в данном списке, существенно меньше, чем американских. "А вот доходы топ-менеджеров сравнимы", - говорит декан школы менеджмента ВШЭ.