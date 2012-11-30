Игорь Сечин переизбран в совет директоров "Роснефти"

Image caption Игорьс Сечин никогда не числился в рядах сторонников быстрой приватизации "Роснефти"

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин избран в совет директоров госкорпорации.

На внеочередном собрании акционеров, проходившем в Хабаровске, Игорь Сечин, которого в западной прессе часто называют "энергетический царь", вернулся в совет директоров теперь уже крупнейшей публичной нефтяной компании в мире.

В апреле 2011 года президент Дмитрий Медведев для улучшения инвестиционного климата в России вывел министров и вице-премьеров, занимающих посты в советах директоров и наблюдательных советах государственных компаний, из состава этих компаний.

Эта мера коснулась и Сечина, который на тот момент возглавлял совет директоров "Роснефти". 12 апреля 2011 года он вышел из состава директоров "Роснефтегаза" (государственная компания, владеющая 75% акций "Роснефти" и 10,75% акций "Газпрома") и "Интер РАО ЕЭС".

Будучи главой компании, Игорь Сечин заключил главную сделку 2012 года в России - покупку госкомпанией "Роснефть" третьей нефтяной компании ТНК-BP.

Сделка года

Долю AAR ("Альфа-Групп" - Access Industries - группа компаний "Ренова", владеют 50% акций ТНК-BP) "Роснефть" выкупит за 28 млрд долларов. BP (ей принадлежит вторая половина ТНК-BP) за свою долю получит 17,1 млрд долларов и 12,84% акций "Роснефти". Еще 5,6% акций компания выкупит у российского правительства (сейчас государству принадлежит 75,5% "Роснефти") за почти 5 млрд долларов, увеличив таким образом свой пакет в госкомпании до 19,75%.

По мнению экс-министра финансов Алексея Кудрина, "в энергетическом секторе и при Сечине не было достигнуто серьезных результатов". "Я считаю, что эта сделка неправильная. Увеличение громадных резервов и ресурсов у госкомпаниине приносит счастья стране", - заявил Кудрин в интервью газете "Ведомости".

По мнению Кудрина, сделка не улучшает инвестиционный климат в России. "Сейчас [все ]возвращается к временам начала 2000-х. Влиятельное нефтегазовое лобби будет опять оказывать влияние не только на управлению отраслью, но и на экономическую политику страны", - рассказал он российскому изданию.

Сделку по приобретению "Роснефтью" ТНК-BP Игорь Сечин, находясь в Хабаровске, назвал "необратимой". В интервью газете "Коммерсант" премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что эта сделка "скорее исключение, чем правило".

"Я всегда внимательно отношусь к таким сделкам, поскольку не считаю правильным наращивать долю участия государства в компаниях, тем более в таких коммерчески успешных компаниях типа ТНК-ВР. Но не скрою и другого: если дошло до развода, то Российской Федерации отнюдь не безразлично, кто станет новым собственником компании", - сказал российский премьер.