Вена - лучший город для экспатов, а Тбилиси - худший

Image caption Вена вернула себе звание лучшего города мира после годового перерыва

Вена признана лучшим городом мира 2012 года по качеству жизни, а худшим в Европе была названа столица Грузии Тбилиси, объявили консультанты, оценивавшие качество жизни в городах мира для иностранцев, приезжающих в длительные командировки.

Согласно опросу, проведенному транснациональной компанией Mercer, на втором и третьем местах вслед за столицей Австрии – швейцарский Цюрих и новозеландский Окленд.

Mercer – крупная консалтинговая фирма в сфере человеческих ресурсов и связанных с ними финансовых вопросов – работает в 40 странах мира и каждый год публикует исследование качества жизни в разных городах мира.

Компания заявляет, что целью исследования является "помощь транснациональным компаниям и другим организациям" в определении справедливой компенсации за заграничные командировки продолжительностью в несколько лет.

Ежегодное исследование Mercer является коммерческим предприятием. Заинтересованные компании могут купить его или заказать информацию по отдельному региону или даже городу.

Поэтому в лондонском отделении компании отказались давать Русской службе Би-би-си конкретную информацию о российских городах.

О Москве сказано лишь, что ее позиция в рейтинге улучшилась благодаря ряду факторов, среди которых возросшее качество банковских и медицинских услуг для иностранцев.

Лучшие города мира по качеству жизни Вена, Австрия Цюрих, Швейцария Окленд, Новая Зеландия Мюнхен, Германия Ванкувер, Канада

Лондон в общем списке находится на 38-м месте, пропустив вперед 20 европейских городов.

Согласно рейтингу компании Mercer, лучшим из восточноевропейских городов является Прага (69-е место), а из городов бывшего СССР – Вильнюс (79-е место).

Худшим по качеству жизни европейским городом признан Тбилиси. Он занимает 213-е место среди 221 города.

В глобальном рейтинге Тбилиси опережают такие города, как Бишкек (203) и Душанбе (207).

Последнее место по качеству жизни в мире занимает Багдад.

Городская инфраструктура

Начиная с 2012 года Mercer также проводит исследование качества городской инфраструктуры. Критериями здесь являются доступность электроэнергии, холодной и горячей воды, телефонной связи, интернета, качество работы почты, общественного транспорта и аэропортов.

Лучшие города по качеству инфраструктуры Сингапур, Сингапур Франкфурт, Германия Мюнхен, Германия Копенгаген, Дания Дюссельдорф, Германия

Лучшим городом мира с точки зрения инфраструктуры признан Сингапур. Второе и третье места разделили Франкфурт и Мюнхен, а на четвертом – Копенгаген.

Лондон, принимавший в 2012 году Олимпийские игры, в списке Mercer на шестом месте.

"Инфраструктура городов Германии и Дании – среди лучших в мире, в частности, благодаря первоклассным аэропортам и ... высокому качеству работы коммунальных служб", – сказал один из авторов исследования Слагин Паркатил.

Худшими среди европейских городов с точки зрения инфраструктуры являются Ереван (189-е место) и Тбилиси (201).

Последнее место по качеству городской инфраструктуры в мире занимает столица Гаити Порт-о-Пренс.

Mercer определяет рейтинг качества жизни в 221 городе мира.