Вена - лучший город для экспатов, а Тбилиси - худший
Вена признана лучшим городом мира 2012 года по качеству жизни, а худшим в Европе была названа столица Грузии Тбилиси, объявили консультанты, оценивавшие качество жизни в городах мира для иностранцев, приезжающих в длительные командировки.
Согласно опросу, проведенному транснациональной компанией Mercer, на втором и третьем местах вслед за столицей Австрии – швейцарский Цюрих и новозеландский Окленд.
Mercer – крупная консалтинговая фирма в сфере человеческих ресурсов и связанных с ними финансовых вопросов – работает в 40 странах мира и каждый год публикует исследование качества жизни в разных городах мира.
Компания заявляет, что целью исследования является "помощь транснациональным компаниям и другим организациям" в определении справедливой компенсации за заграничные командировки продолжительностью в несколько лет.
Ежегодное исследование Mercer является коммерческим предприятием. Заинтересованные компании могут купить его или заказать информацию по отдельному региону или даже городу.
Поэтому в лондонском отделении компании отказались давать Русской службе Би-би-си конкретную информацию о российских городах.
О Москве сказано лишь, что ее позиция в рейтинге улучшилась благодаря ряду факторов, среди которых возросшее качество банковских и медицинских услуг для иностранцев.
Лондон в общем списке находится на 38-м месте, пропустив вперед 20 европейских городов.
Согласно рейтингу компании Mercer, лучшим из восточноевропейских городов является Прага (69-е место), а из городов бывшего СССР – Вильнюс (79-е место).
Худшим по качеству жизни европейским городом признан Тбилиси. Он занимает 213-е место среди 221 города.
В глобальном рейтинге Тбилиси опережают такие города, как Бишкек (203) и Душанбе (207).
Последнее место по качеству жизни в мире занимает Багдад.
Городская инфраструктура
Начиная с 2012 года Mercer также проводит исследование качества городской инфраструктуры. Критериями здесь являются доступность электроэнергии, холодной и горячей воды, телефонной связи, интернета, качество работы почты, общественного транспорта и аэропортов.
Лучшим городом мира с точки зрения инфраструктуры признан Сингапур. Второе и третье места разделили Франкфурт и Мюнхен, а на четвертом – Копенгаген.
Лондон, принимавший в 2012 году Олимпийские игры, в списке Mercer на шестом месте.
"Инфраструктура городов Германии и Дании – среди лучших в мире, в частности, благодаря первоклассным аэропортам и ... высокому качеству работы коммунальных служб", – сказал один из авторов исследования Слагин Паркатил.
Худшими среди европейских городов с точки зрения инфраструктуры являются Ереван (189-е место) и Тбилиси (201).
Последнее место по качеству городской инфраструктуры в мире занимает столица Гаити Порт-о-Пренс.
Mercer определяет рейтинг качества жизни в 221 городе мира.