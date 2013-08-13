Канада лишила лицензии владельца поезда в Лак-Мегантик

Image caption Значительная часть города Лак-Мегантик была разрушена пожаром

Канадские власти приостановили действие лицензии на работу железнодорожной компании Montreal, Maine and Atlantic Railway (MMA), состав которой потерпел крушение в июле в городе Лак-Мегантик в провинции Квебек.

Канадское транспортное агентство заявило, что лицензия отозвана в связи с тем, что компания в недостаточной степени застраховала свою ответственность за компенсацию ущерба всем сторонам, пострадавшим в результате катастрофы.

Решение касается как самого американского железнодорожного перевозчика, так и его американского филиала.

Агентство заявило, что эта катастрофа поставила вопросы относительно растущих масштабов использования железнодорожного транспорта для транспортировки нефти, в том числе вопрос о достаточности страхования рисков при таких перевозках.

"Нам было нелегко принять это решение, которое повлияет не только на хозяйственную деятельность в населенных пунктах в районе этой дороги, на сотрудников компании, но и на тех клиентов компании, которые зависят от поставок товаров по железной дороге", - заявил глава Канадского транспортного агентства Джефф Хэйр.

Решение о прекращении лицензии вступит в силу с 20 августа.

В июле остановленный на путях поезд из 72 цистерн с сырой нефтью начал произвольное движение в сторону города и в конце концов сошел с рельсов. После взрыва начался пожар, бушевавший почти двое суток.

Огнем был уничтожен почти весь центр города, жертвами катастрофы стали 47 человек. Сгорели 40 зданий, а около 2 тысяч жителей покинули свои жилища.

Объявлено банкротство

Image caption Следствие по делу о крушении поезда в Лак-Мегантик может занять несколько месяцев

Montreal, Maine and Atlantic Ltd подала заявление о начале процедуры банкротства на прошлой неделе.

Как утверждают в компании, сумма выплат по искам и обязательства по возмещению ущерба, причиненного крушением поезда, превышает стоимость всех ее активов.

Власти города Лак-Мегантик и правительство провинции Квебек направило компании официальные требования о возмещении ущерба, нанесенного городу, на сумму почти в 8 млн долларов, в которые обойдутся работы по ликвидации последствий катастрофы, сообщает Ассошиэйтед пресс.

Компания ранее обвинила машиниста поезда в том, что тот не привел в действие достаточное число тормозов.

Следователи сообщили, что вопрос о тормозах является центральным в проходящем сейчас расследовании. В настоящее время они исследуют образцы нефти с места катастрофы, а также тормозные колодки, снятые с аварийных цистерн.

На это, по заявлению властей, могут уйти месяцы.