Проживет ли Россия без дешевого труда мигрантов

Image caption Одна из самых "мигрантских" сфер экономики - торговля на рынках

По приблизительным оценкам, вклад трудовых мигрантов в российский ВВП составляет от 6 до 10 млрд долларов - не более 0,5%. В экспертной среде при этом продолжается долгий и, похоже, неразрешимый спор о том, нужны мигранты российской экономике или она может обойтись без них.

Неразрешимым этот спор кажется по той причине, что для его разрешения для начала нужна четкая, непротиворечивая статистика. Которой - по крайней мере, в открытом доступе - нет.

Так, по словам заместителя руководителя Федеральной миграционной службы (ФМС) Елены Радочиной, в России сейчас 11,3 млн иностранных граждан, из которых 3,6 млн находятся в стране незаконно.

Раньше представители миграционного ведомства говорили о "четырех-шести миллионах гастарбайтеров", причем число нелегально трудящихся составляло, по их словам, "не больше четырех миллионов".

Оценки независимых экспертов еще более приблизительны: одни говорят о пяти миллионах, другие приводят данные о 15 миллионах трудовых мигрантов.

Как бы то ни было, по растущему притоку трудовой миграции Россия вполне вписывается в мировой тренд: люди в поисках лучшей доли все чаще покидают насиженные места. Если сейчас общее число трудовых мигрантов в мире составляет 200 млн, то к 2050 году, по прогнозам, оно увеличится вдвое.

Польза и демпинг

Главный вопрос трудовой иммиграции, если говорить об экономической составляющей, - это ее значение для местной экономики. Так, во Франции, где вклад мигрантов в ВВП равен приблизительно 0,3% (7,8 млрд долларов), многие утверждают: расходы на социальную адаптацию мигрантов превышают доходы от их труда.

В России ряд экспертов придерживается такого же мнения. В подтверждение они приводят данные Росстата, согласно которым в прошлом году частные лица перевели в страны СНГ 18,2 млрд долларов. Это значительно больше тех 6-10 млрд долларов, которые мигранты принесли российской экономике.

У нас до 2030 года по всем прогнозам численность населения сократится более чем на 2 млн человек. Но численность трудоспособного населения сократится более чем на 10 млн! Владимир Мукомель,<br>Институт социологии РАН

Кроме того, благодаря мигрантам работодатели фактически имеют неиссякаемый источник дешевой, непритязательной рабочей силы, что в итоге сказывается на общем уровне зарплат, говорит заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов РАН Андрей Коровкин.

Происходит своего рода демпинг стоимости труда - и, как следствие, понижаются жизненные стандарты россиян, отмечает он.

Убыль и прибыль

По другую сторону баррикад - аналитики, утверждающие, что от мигрантов экономика все-таки выигрывает. Некоторые приводят такие данные: на каждый рубль, высланный мигрантом на родину, приходится 4-5 рублей, оставленных в России.

Сюда входят траты на жилье, еду, одежду, а также такой немаловажный инструмент выживания, как взятки.

Но помимо этих подсчетов, есть другое, куда более впечатляющее соображение, зафиксированное в государственных документах: каждый год страна теряет миллион трудоспособного населения.

Image caption Облавы на "нелегалов" проводятся периодически, но меньше их от этого не становится

"У нас до 2030 года по всем прогнозам численность населения сократится более чем на 2 млн человек. Но численность трудоспособного населения сократится более чем на 10 млн!" - восклицает завсектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель.

Чтобы заполнить этот пробел, стране в ближайшие годы потребуется многомиллионный миграционный приток. Однако с этой логикой согласны не все.

"Тараканы по щелям"

"Да, мы теряем около миллиона человек в год трудоспособного населения. Но это не стимул, чтобы приглашать сюда людей с гор. Нам надо все силы бросить на повышение производительности труда и рациональное использование собственного ресурса", - отстаивает свою точку зрения Андрей Коровкин из Института народохозяйственного прогнозирования РАН.

Не могут люди жить, как тараканы по щелям. XXI век, рабский труд! Андрей Коровкин,<br>Институт народохозяйственного прогнозирования РАН

Демографический подход к проблемам миграции он считает в корне неверным, потому что по-настоящему глубокий, структурный рычаг развития экономики - не в обесценивании труда, а в повышении его эффективности и производительности.

О проблеме повышения производительности труда постоянно говорят и первые лица России. Каждый час работы россиянина увеличивает ВВП страны примерно на 24 доллара. В США этот показатель равен 61 доллару, а в Германии - 58.

Но проблема убыли трудоспособного населения от этого все-таки не перестает быть проблемой. Ведь если сейчас на одного человека в трудоспособном возрасте приходится, условно говоря, 0,5 пенсионера, то с каждым годом "пенсионная" нагрузка на работающих будет увеличиваться и когда-нибудь достигнет соотношения один к одному.

Как в этой ситуации обойтись без притока рабочей силы извне?

В конечном счете, все сходятся только в одном: главное зло во всем этом непростом деле - не сама иммиграция, а нелегальная иммиграция, которая ставит в нечеловеческие условия самих мигрантов и вызывает недовольство у местных жителей.

"Не могут люди жить, как тараканы по щелям. XXI век, рабский труд! Тем более если Москва претендует на роль мирового финансового центра", - сетует Андрей Коровкин.

Пока же доля нелегальных мигрантов оценивается в 60-80% от всех трудовых мигрантов. Причем треть гастарбайтеров приходится на Москву и Московскую область.