Проживет ли Россия без дешевого труда мигрантов
По приблизительным оценкам, вклад трудовых мигрантов в российский ВВП составляет от 6 до 10 млрд долларов - не более 0,5%. В экспертной среде при этом продолжается долгий и, похоже, неразрешимый спор о том, нужны мигранты российской экономике или она может обойтись без них.
Неразрешимым этот спор кажется по той причине, что для его разрешения для начала нужна четкая, непротиворечивая статистика. Которой - по крайней мере, в открытом доступе - нет.
Так, по словам заместителя руководителя Федеральной миграционной службы (ФМС) Елены Радочиной, в России сейчас 11,3 млн иностранных граждан, из которых 3,6 млн находятся в стране незаконно.
Раньше представители миграционного ведомства говорили о "четырех-шести миллионах гастарбайтеров", причем число нелегально трудящихся составляло, по их словам, "не больше четырех миллионов".
Оценки независимых экспертов еще более приблизительны: одни говорят о пяти миллионах, другие приводят данные о 15 миллионах трудовых мигрантов.
Как бы то ни было, по растущему притоку трудовой миграции Россия вполне вписывается в мировой тренд: люди в поисках лучшей доли все чаще покидают насиженные места. Если сейчас общее число трудовых мигрантов в мире составляет 200 млн, то к 2050 году, по прогнозам, оно увеличится вдвое.
Польза и демпинг
Главный вопрос трудовой иммиграции, если говорить об экономической составляющей, - это ее значение для местной экономики. Так, во Франции, где вклад мигрантов в ВВП равен приблизительно 0,3% (7,8 млрд долларов), многие утверждают: расходы на социальную адаптацию мигрантов превышают доходы от их труда.
В России ряд экспертов придерживается такого же мнения. В подтверждение они приводят данные Росстата, согласно которым в прошлом году частные лица перевели в страны СНГ 18,2 млрд долларов. Это значительно больше тех 6-10 млрд долларов, которые мигранты принесли российской экономике.
Кроме того, благодаря мигрантам работодатели фактически имеют неиссякаемый источник дешевой, непритязательной рабочей силы, что в итоге сказывается на общем уровне зарплат, говорит заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов РАН Андрей Коровкин.
Происходит своего рода демпинг стоимости труда - и, как следствие, понижаются жизненные стандарты россиян, отмечает он.
Убыль и прибыль
По другую сторону баррикад - аналитики, утверждающие, что от мигрантов экономика все-таки выигрывает. Некоторые приводят такие данные: на каждый рубль, высланный мигрантом на родину, приходится 4-5 рублей, оставленных в России.
Сюда входят траты на жилье, еду, одежду, а также такой немаловажный инструмент выживания, как взятки.
Но помимо этих подсчетов, есть другое, куда более впечатляющее соображение, зафиксированное в государственных документах: каждый год страна теряет миллион трудоспособного населения.
"У нас до 2030 года по всем прогнозам численность населения сократится более чем на 2 млн человек. Но численность трудоспособного населения сократится более чем на 10 млн!" - восклицает завсектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель.
Чтобы заполнить этот пробел, стране в ближайшие годы потребуется многомиллионный миграционный приток. Однако с этой логикой согласны не все.
"Тараканы по щелям"
"Да, мы теряем около миллиона человек в год трудоспособного населения. Но это не стимул, чтобы приглашать сюда людей с гор. Нам надо все силы бросить на повышение производительности труда и рациональное использование собственного ресурса", - отстаивает свою точку зрения Андрей Коровкин из Института народохозяйственного прогнозирования РАН.
Демографический подход к проблемам миграции он считает в корне неверным, потому что по-настоящему глубокий, структурный рычаг развития экономики - не в обесценивании труда, а в повышении его эффективности и производительности.
О проблеме повышения производительности труда постоянно говорят и первые лица России. Каждый час работы россиянина увеличивает ВВП страны примерно на 24 доллара. В США этот показатель равен 61 доллару, а в Германии - 58.
Но проблема убыли трудоспособного населения от этого все-таки не перестает быть проблемой. Ведь если сейчас на одного человека в трудоспособном возрасте приходится, условно говоря, 0,5 пенсионера, то с каждым годом "пенсионная" нагрузка на работающих будет увеличиваться и когда-нибудь достигнет соотношения один к одному.
Как в этой ситуации обойтись без притока рабочей силы извне?
В конечном счете, все сходятся только в одном: главное зло во всем этом непростом деле - не сама иммиграция, а нелегальная иммиграция, которая ставит в нечеловеческие условия самих мигрантов и вызывает недовольство у местных жителей.
"Не могут люди жить, как тараканы по щелям. XXI век, рабский труд! Тем более если Москва претендует на роль мирового финансового центра", - сетует Андрей Коровкин.
Пока же доля нелегальных мигрантов оценивается в 60-80% от всех трудовых мигрантов. Причем треть гастарбайтеров приходится на Москву и Московскую область.